Z téhle spolupráce budete happy! Pharell Williams a LEGO stvořili stavebnici i film o zpěvákově životě

Zpěváka Pharrella Williamse určitě znáte, i když ho třeba neposloucháte. Jeho song Happy je virálně chytlavý už jedenáct let. Nejspíš ale nevíte, že miluje vesmír. A taky LEGO. Obě tyhle věci se teď spojily – vznikla nová stavebnice a ze spolupráce s hravou firmou i film o Pharrellově životě. Samozřejmě vyrobený z LEGO kostek.

Sběratelské stavebnice LEGO většinou vznikají díky spolupráci s jinou velkou značkou, jako je třeba Pán prstenů, nebo na motivy slavných střípků skutečného světa, to zase v případě raket NASA. Tentokrát ale dánská společnost dala kostky dohromady s populárním zpěvákem Pharellem Williamsem. A je z toho animovaný film i parádně vypadající stavebnice oslavující rozmanitost světa kolem nás.

„Když jsem byl malý, tak jsem byl úplně posedlý vesmírem a nekonečnými možnostmi, které představuje. Naše spolupráce má za cíl inspirovat k tvořivosti i inkluzivitě. Aby každý měl pocit, že není přehlížený, a mohl dát průchod své představivosti. Raketa startuje – a v jejím kokpitu sedíte vy,“ popsal Pharrell vizi své stavebnice, jež nese název název Na Měsíc s Pharrellem Williamsem.

Novinka, kterou na e-shopu LEGO pořídíte za 2 699 korun, dává najevo svůj důraz na rozmanitost nejen barevným proudem z trysek, které raketu nesou do nebes. Z celkem 966 kostek totiž postavíte i přehlídku Pharrellových phřátel („Pharrell’s Phriends“), což je rámeček s 49 rozličnými LEGO hlavami. A je to rovnou i rekordní dílo.

Hlavy jsou totiž vyvedené v sedmi barvách plastové pleti, což je nejvíc, co jste kdy v LEGO krabici mohli najít. Spolu se dvěma minifigurkami v balení to dává dohromady 51 hlav, třicítka z nich byla navržena přímo pro Pharrellovu stavebnici. Stejně jako zlaté sklo kokpitu nebo sedmero kombinací barev a dílků.

Spojení LEGO a Pharrella Williamse ale samotnou stavebnicí nekončí. Zpěvákův příběh se navíc dočkal kostičkového zpracování ve snímku Život v kostce. A i když LEGO provedení přináší značnou míru odlehčení, nebude to jen tak nějaká plastová legrácka.

Snímek totiž režíruje Morgan Neville, který za svou dokumentární tvorbu získal Oscara (a teď pro Netflix točí dokument s Billem Gatesem). „Na Životě v kostce jsem pracoval posledních pět let. Nebyl to úplně druh filmu, na kterém bych se jinak podílel, ale právě to mě na něm lákalo,“ uvedl Neville.

Toho si pro zfilmování autobiografického díla vybral sám zpěvák. „Když jsme se sešli osobně, řekl mi, že o něm chtějí něco natočit už delší dobu. On ale neměl zájem natočit klasický dokument. A přišel s nápadem, že bych ho natočil já a dokument bychom předělali do animované verze z kostek LEGO. Od toho jsme se odpíchli,“ zmínil Neville.

„Nejprve jsme představili svůj nápad filmovému týmu LEGO, kde z něj byli nadšení. Pak jsme postavili scénu, kterou lze krátce zahlédnout v traileru, kde mladý Pharrell poslouchá hudbu a z přehrávače začnou vycházet barvy. I ta se setkala s nadšením,“ dodal Neville s odkazem na Pharrellovu synestezii, tedy neobvyklý druh vnímání, při kterém osoba spojuje různé smyslové vjemy. Takže třeba zvuk si představuje jako barvy.

S LEGO tváří, ale se svými skutečnými hlasy se v Životu v kostce objeví také další hudební hvězdy jako Justin Timberlake, Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Jay-Z nebo Snoop Dogg. Sám Pharrell pro film nahrál i pět nových songů.

Veselý polodokument s původním názvem Piece by Piece už měl v zámoří festivalovou premiéru, 11. října by se měl dostat i do kinodistribuce. Bohužel přinejmenším prozatím učiní happy pouze LEGO stavitele, diváky a Pharrellovy fanoušky ve Spojených státech.