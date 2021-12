Sejde se Američan se třemi Slováky a začnou digitalizovat americké zdravotnictví. To není začátek vtípku, ale zjednodušený příběh šestiletého startupu Surglogs, který už nyní pomáhá usnadnit administrativu ve stovkách zdravotnických středisek a nyní pro dosažení svého cíle získává další podporu investorů.

Celkem 10,5 milionu dolarů, v přepočtu bezmála 240 milionů korun, Surglogs získal v investici od finského fondu OpenOcean, k němuž se připojili také původní investoři, americký 8VC a české Credo Ventures. Celkem už startup s oficiálním sídlem v americkém San Diegu a slovenské Bratislavě od investorů získal 17,5 milionu dolarů, téměř 400 milionů korun.

„Surglogs se komerčně velmi daří, od začátku pandemie se firmě podařilo navázat partnerství s největšími sítěmi chirurgických klinik ve Spojených státech, díky čemuž mají před sebou velkou tržní příležitost. Naraisování velkého Series A proto bylo logickým vyústěním úspěchů za posledních osmnáct měsíců,“ komentuje investici pro CzechCrunch Andrej Kiska, partner Credo Ventures.

Surglogs zdravotnickým zařízením v praxi zjednodušuje vyplňování takzvaných kontrolních seznamů, kam lékaři denně zadávají podrobné informace například o teplotě a vlhkosti v pokoji pacientů nebo o počtu vydaných léků. Digitalizace tohoto procesu pak pomáhá ušetřit čas, zjednodušuje vyplňování formulářů a v neposlední řadě eliminuje počet lidských chyb.

Nově získaný kapitál chce Surglogs využít zejména na rozšíření funkčnosti produktu a expanzi do dalších zdravotnických center, s čímž zároveň plánuje nábor nových zaměstnanců. „Za posledních několik let se nám podařilo od investorů nashromáždit více než sedm milionů dolarů. Nyní přichází další mnohamilionová investice, která je důkazem, že se náš produkt uchytil a prokázal svou životaschopnost na tak koncentrovaném a konkurenčním trhu, jakým ten americký bezesporu je,“ říká Jakub Jašák ze Surglogs.

„Investici plně využijeme zejména k rozšíření funkcí produktu. Naší ambicí je s technologickým řešením expandovat v rámci Spojených států do dalších zdravotnických center. K tomu však budeme potřebovat výrazně posílit personální kapacity a rozšířit interní tým,“ doplňuje svého kolegu Dominik Metes.

Příběh startupu se začal psát na klinice Američana Johna Hilinského, který měl jako plastický chirurg problémy se správou dat. O tomto problému se zmínil Slovákovi Petru Zajacovi, synovi spoluzakladatele slovenského ESETu Antone Zajace, jenž mu doporučil udělat si pořádný průzkum trhu, protože očekával, že podobných řešení bude existovat několik.

Po dvou týdnech hledání však zjistili, že na trhu není nic, co by problém řešilo, a rozhodli se takový nástroj sami navrhnout a vyvinout. Nejvýhodnější volba pro zakladatele bylo vyvíjet jej na Slovensku, a tak Zajac zahájil spolupráci s firmou dalších dvou Slováků Jakuba Jašáka a Dominika Metese, která byla později začleněna do Surglogs.

V současnosti má startup tým o šedesáti lidech, z toho polovina sedí v americkém San Diegu a druhá v Bratislavě. V příštím roce společnost očekává překročení hranice sto zaměstnanců. Všechny klienty má přitom Surglogs ve Spojených státech.

„Zatím nám to stačí a necítíme potřebu přecházet na jiné trhy. Pokud by však existoval prostor pro spolupráci s prodejci, kteří by se ujali lokalizace produktu, nebránili bychom se tomu,“ popisuje Peter Zajac, což dokazuje také čísly – aktuálně firma dosahuje tržby v řádu nižších jednotek milionů dolarů, tedy desítek milionů korun, a zaznamenává přitom meziroční růst o 200 procent.

„Od poslední investice se naše příjmy zvýšily více než šestkrát a počet klientů se ztrojnásobil,“ doplňuje Zajac s tím, že poptávku po produktu ovlivnila také pandemie koronaviru. V první vlně byl prodej klinikám velkým problémem, protože musely řešit jiné problémy, Surglogs však podpořili staří klienti, kteří si nadále obnovovali předplatné. Po prvních měsících se pak situace stabilizovala a startup opět začal prodávat a růst.