Slovenský autoland utíká tomu českému. Volvo v Košicích postaví moderní továrnu na elektromobily

Poslední dobou to vypadá, jako by se elektromobilní revoluce Česku vyhýbala čím dál větším obloukem. Nejnovějším příkladem jsou slovenské Košice, vzdálené jen 100 kilometrů od ukrajinských hranic. Právě tam vyroste futuristická továrna švédského Volva za 30 miliard korun. Už dřív Česko vypadlo z nejužšího výběru potenciálních míst, kde by svou gigafactory vybudoval Volkswagen.

Volvo, za nímž stojí čínský koncern Geely, je z pohledu zelenání asi nejambicióznější automobilkou Evropy. Do roku 2025 chce dosáhnout toho, že její fabriky budou uhlíkově neutrální, do roku 2030 chce vyrábět výhradně elektromobily. Pro to, aby se jí podařilo tyto cíle splnit, bude košický areál naprosto klíčový.

„Naše společnost se jasně soustředí na to, abychom se do roku 2030 stali značkou reprezentující čistou elektrickou mobilitu. Expanze na území Evropy, jež představuje náš největší prodejní region, je zásadní pro náš posun k elektrifikaci a dalšímu růstu,“ uvedl generální ředitel Volvo Cars Jim Rowan.

Stavba nové továrny na Slovensku bude pro Volvo zlomová i historicky – je to po 60 letech první nová továrna v Evropě, dosud zde firma měla jednu doma v Göteborgu a jednu v belgickém Gentu. Jejich maximální kapacita výroby je 600 tisíc vozů ročně, Košice k tomu přidají dalších 250 tisíc aut. Další továrny má Volvo v USA a v Číně. Za loňský rok automobilka prodala 700 tisíc aut, v polovině dekády by to mělo být aspoň 1,2 milionu.

Se stavbou se na Slovensku začne během příštího roku a hotovo by mělo být v roce 2026. Projekt výrazně podpořila slovenská vláda, která pokryje zhruba pětinu z celkových nákladů ve výši 1,2 miliardy eur. V areálu by měly najít práci přes tři tisíce lidí. Půjde nicméně o provoz, který bude výrazně automatizovaný. A který bude čerpat energii jen z klimaticky neutrálních zdrojů.

Volvo bude v Košicích s největší pravděpodobností vyrábět i baterie. Půjde už o pátou automobilku, která si vybrala Slovensko, jež už dnes v přepočtu na počet obyvatel vyrábí nejvíc aut na světě – dosud tam své závody má Volkswagen, Jaguar Land Rover, Kia a Stellantis.

Česku se zatím takový typ investice vyhýbá. BMW sice v severních Čechách buduje autodrom, kde bude testovat moderní technologie a nové vozy, nicméně jejich vývoj i výroba se tam odehrávat nebudou. Volkswagen zvažoval, jestli si nevybrat Česko jako lokalitu, kde by postavil svou gigafactory na výrobu baterií, kvůli napjatému pracovnímu trhu a složitému stavebnímu povolování to ale není moc pravděpodobné.

Na to, že zemi v tomto směru ujíždí vlak, ve svém aktuálním komentáři pro CzechCrunch upozornil také finančník a podporovatel elektromobility Radovan Vávra: „Je zřejmé, že probíhá mezinárodní závod o nové investice do nových technologií. V něm nás poráží třeba Španělsko, protože Volkswagen tam nedávno oznámil obří investici do elektrifikace Seatu, ona mytická gigafactory také nejspíš nebude v Česku. V České republice zkrátka nic moc o budoucnosti neslyšíme.“

Pro automobilky je přechod na elektromobilitu, k níž je tlačí také Evropská unie, obřím tématem a obřím investičním závazkem. Například Ford oznámil, že výhledově přeruší výrobu v Německu a za šest miliard eur přebuduje závod ve španělské Valencii, Jaguar Land Rover nejspíš opustí svou historickou lokalitu v britském Castle Bromwichi. Tím, že elektromobily jsou konstrukčně výrazně jednodušší než auta na klasický pohon, je pro firmy jejich budoucí masová výroba i příležitostí pro úspory a zjednodušení.