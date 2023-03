Slovenský startup zlepšuje náladu a firemní kulturu v Tesle či Googlu. Investoři mu posílají 10 milionů

Dostat svůj nástroj do firem jako Amazon, Tesla, Nike nebo Google touží mnoho zakladatelů. Peter Paluš sice vlastní startup založil teprve před rokem, ale už teď se může pochlubit, že právě v těchto známých společnostech jeho produkty využívají. Není v tom přitom žádná umělá inteligence nebo jiné přelomové technologie a zatím skoro ani žádný marketing. Rodák z Topoľčian zaujal tím, že do obvykle nudných nástrojů sloužících třeba pro získávání zpětné vazby uvnitř firem přidal vtip a zábavu. Zní to banálně, ale Paluš věří, že právě to může zajistit větší zapojení a spokojenost zaměstnanců. Věří tomu také investoři, kteří jeho CultureBoardu posílají další peníze.

Loni v červenci jsme psali, že Peter Paluš chce díky memům dělat lepší dotazníky a zaujal tím i v Tesle. Zároveň tehdy získal andělskou investici 50 tisíc eur (1,2 milionu korun) od Vojty Ročka, který je zároveň partnerem ve venture kapitálovém fondu Presto Ventures. Pod značkou CultureBoard teď Paluš se spoluzakladatelem Miroslavem Mihálikem vytváří sadu několika nástrojů, které využijí zejména ti, co se ve firmách starají o firemní kulturu a péči o zaměstnance. Rostoucí počet uživatelů ukazuje, že je o takové nástroje zájem, a další rozvoj startupu má zajistit nová investice.

Celkem 440 tisíc dolarů, což je při aktuálním přepočtu téměř 10 milionů korun, do projektu CultureBoard vkládá trojice investičních subjektů. Největší část, 200 tisíc dolarů, investuje slovenský fond Vision Ventures, dalších 150 tisíc dolarů posílá Jinej Fond, za nímž stojí Jiří Hlavenka a Jan Sláma, a zbylých 90 tisíc dolarů putuje od investiční společnosti EQT, která patří mezi největší světové private equity hráče co do objemu získaných prostředků. Participaci EQT zajistila jeho investiční skautka Klára Losert, která buduje vlastní startup Talkbase.

Získaná investice má slovenskému projektu pomoci s dalším vývojem a růstem. Oficiálně za ním stojí entita zvaná Good Vibes Software, jejíž název by šel volně přeložit jako software s dobrou náladou. Ten je příznačný, protože právě v tomto duchu jednotlivé nástroje Paluš s Mihálikem navrhují. „Jsme nadšeni, že můžeme přinášet naši vizi zlepšování pracovních postupů v oblasti lidských zdrojů a kultury s našimi prvky dobré nálady do stále většího počtu společností,“ komentuje nejnovější investici jednatřicetiletý zakladatel.

Foto: CzechCrunch Takto v Disney blahopřejí přes KudosLink kolegovi ke svatbě

Aktuálně CultureBoard nabízí moduly SurveyMeme, který do firemních dotazníků přidává zábavu v podobě gifů a meme obrázků, a KudosLink, který slouží jako virtuální nástěnka, na níž mohou lidé připínat vzkazy, memy či vtipné obrázky. Využití najde třeba při narozeninách a jiných podobných událostech. Vedle toho si Slováci vytvořili také nástroje pro tvorbu vlastních memů a zábavné odměňování v rámci dosažených výkonů či jiné aktivity. „Proč by měly firmy chtít vytvářet vlastní memy? Mohou přinést vyšší zapojení a sdílení na sociálních sítích nebo jednoduše pobavit kolegy ve Slacku,“ vysvětluje Paluš.

Zakladatel CultureBoardu je přesvědčen, že právě uvolněnější přístup k některým oblastem v rámci interních procesů a fungování firem může vést k větší angažovanosti i spokojenosti zaměstnanců a celkově zlepšovat firemní kulturu. S dotazníky začínal mimo jiné proto, že tuto oblast dobře znal. Po studiích založil Feedbacker.sk, což je nástroj na získávání zpětné vazby. Ten se ve firmách rychle uchytil a funguje dodnes. Navíc nepotřebuje žádnou údržbu, a tak veškeré tržby z něj generované jsou čistým ziskem, díky čemuž Paluš dokázal rozjel nový projekt.

Do něj chce v nejbližší době přidat ještě jeden modul. Jmenuje se Feedbeo a bude sloužit pro zasílání otázek či vytváření anket během velkých meetingů. Nejen v Česku je v tomto ohledu známá a hojně používaná taktéž původem slovenská aplikace Sli.do. Paluš ji samozřejmě dobře zná, stejně jako ví, že existuje i řada oblíbených aplikací pro získávání zpětné vazby. Konkurovat chce tím, že všechny zmíněné nástroje dokáže firmám nabídnout v jednom balíčku a na jednom místě. Zajímavý prý dokáže být CultureBoard také cenově, byť to bude v mnoha případech individuální.

Aktuálně slovenský startup registruje přes 1 200 přihlášených firem a přes šest tisíc uživatelů, kteří alespoň některé z nástrojů vyzkoušeli. Každý modul lze využívat samostatně a v základních verzích zdarma. Pro další rozvoj teď bude klíčové jednotlivé firmy konvertovat na platící zákazníky – takových má mít CultureBoard první desítky. „Zaujali nás velmi akční zakladatelé a jejich od počátku globální ambice, které doplnila trakce a klienti z celého světa. Kluci se dokázali hned v prvních měsících dostat do firem jako Tesla nebo Google, což na nás zapůsobilo jako skvělá validace,“ komentuje investici Jan Sláma, který investuje společně s Jiřím Hlavenkou.

Nejvíce uživatelů registruje CultureBoard podle Petera Paluše ve velkých společnostech jako Amazon, Tesla, Nike, Google, Atlassian, Disney, Starbucks, McKinsey, Gartner či Walmart. Zájem projevilo i několik amerických vládních organizací, měst či univerzit. Jelikož si jde všechny nástroje jednoduše vyzkoušet zdarma a následně se mnohdy virálně šíří, protože zejména vtipné gify a obrázky poutají pozornost, nepotřeboval zatím startup ani tolik investovat do marketingu. I do něj teď ale půjde část ze získané investice. A protože vedle zakladatelů v týmu působí už jen čtyři další lidé, má 440 tisíc dolarů podle aktuálních propočtů vystačit na provoz klidně až na dva roky.