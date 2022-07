Vtipné obrázky jako byznys. Slovák chce díky memům dělat lepší dotazníky a zaujal tím i v Tesle

Když vám Peter Paluš popisuje svůj byznysový nápad, se kterým už dokázal zaujmout i zaměstnance Tesly, Disney nebo Amazonu, tak se ho nejspíš několikrát zeptáte, jestli to myslí vážně. A on skutečně myslí. Jeho projekty totiž stojí na tom, že ve velkém využívají takzvané memy, tedy vtipné, často pohyblivé obrázky, jež se mnohdy virálně šíří po internetu. Slovenský podnikatel s nimi chce dělat atraktivnější dotazníky, které lidé jinak neradi vyplňují, a jen u nich se nechce zastavit.

Každý už někdy musel vyplňovat nějaký online dotazník. Pokud jste vyloženě nemuseli, pamatujete si, kolik jste jich opravdu dokončili? Odpovídání na dotazy je často nudná činnost. Získat odpovědi je ale často klíčové pro toho, kdo se ptá. Obzvlášť když jde například o firmy, které potřebují zjistit, jak se jejich zaměstnanci cítí nebo jaké mají potřeby. Právě v tomto oboru nyní víří vody Peter Paluš a jeho projekt SurveyMeme, který chce zvýšit zájem o dotazníky tím, že vám u nich ukáže vtipný obrázek.

„Ano, zní to banálně, i to banální je, ale funguje to,“ usmívá se jednatřicetiletý Paluš, který se s dotazníky ve svém novém projektu nepotkává poprvé. Na vysoké škole sice studoval bankovnictví, ale první firma, kterou po studiích založil, se jmenovala Feedbacker.sk a šlo o nástroj na získávání zpětné vazby. „Byl to podobný nástroj jako SurveMeme, jen nudný. Paradoxně však funguje doteď, sedm let generuje tržby, a jelikož nepotřebuje obsluhu, jsou dnes tržby zároveň čistý zisk,“ popisuje Paluš.

Díky svému prvnímu byznysu jednak získal kapitál na rozjetí dalšího projektu, ale hlavně cenné zkušenosti. Ve Feedbackeru si ověřil, že firmy stále potřebují nástroje pro získávání zpětné vazby, ale nechtěl už dělat jen další podobný nástroj v řadě jiných. A tak vsadil na zábavu, kterou chce společně s pozitivním přístupem přinést do rutinních procesů. Ty zaměstnanci často nemají rádi nebo se na ně minimálně netěší, ale Peter Paluš věří, že dokáže zajistit větší angažovanost a zájem. První čísla už mu prý dávají za pravdu.

Foto: CzechCrunch Dotazníky v SurveyMeme jsou protkány vtipnými obrázky

Memy a vtipný obsah všeho druhu je něco, co každý, kdo se pohybuje na internetu, dobře zná. V posledních letech se stal z gifů naprosto běžný obsah při osobní komunikaci i zprávách na sociálních sítích. Takzvaný engagement, tedy to, kolik lidí si daný příspěvek zobrazí, a hlavně ho dál sdílí nebo komentuje, je obrovský, ať už jde o Instagram, Facebook, Twitter nebo TikTok. „Lidé to mají rádi a dotazníkové nástroje takový zájem potřebují, jinak nemají hodnotu,“ říká Paluš. Rychle to pochopili i jeho potenciální zákazníci.

Aplikace SurveyMeme sice ještě nebyla ani pořádně oznámena světu, ale už teď má podle Paluše stovky registrací a virálně se šíří do dalších firem po celém světě – podobně jako gify. V lednu měl nástroj tři desítky uživatelů, dnes už je počítá ve vyšších stovkách. „Růstová křivka teď může být klidně tisíc nových registrací za měsíc,“ plánuje zakladatel společnosti Good Vibes Software, do níž spadají i další nástroje, které staví na fenoménu memů. K nim se ale ještě dostaneme.

Největší zájem na sebe zatím strhává právě SurveyMeme, díky němuž přidáte do vašeho dotazníku vtipné pohyblivé obrázky, ať už v průběhu vyplňování, nebo na konci jako odměnu. V Kalifornii si už podle Paluše začaly různé týmy i v těch nejznámějších firmách o jeho nástroji rychle šuškat a testuje ho tak i několik desítek zaměstnanců v Tesle. Virálně, tedy bez aktivního přímého oslovování, se již SurveyMeme rozpíná také například v Nike, Salesforce, Instagramu, Unileveru či Instagramu.

Druhý, již funkční nástroj z Palušovy dílny se jmenuje KudosLink a jeho princip je opět velmi primitivní. Jedná se o virtuální nástěnku, na níž mohou různí uživatelé připínat co jiného než memy a vtipné obrázky. Ani tady na první dobrou nemusí být jasné, k čemu je taková věc dobrá. „Zejména v týmech, které pracují na dálku, dosud nebyl jednoduchý a originální způsob, jak vyvolat kulturu oceňování či gratulací při speciálních příležitostech,“ popisuje rodák z Topoľčian, který sbíral zkušenosti i v česko-slovenském startupu Better Stack.

Byť mohou oba nástroje využít de facto kdekoliv, primárně mají jasně stanovenou cílovou skupinu, což jsou HR či People Ops manažeři ve firmách, kteří například potřebují získat zpětnou vazbu nebo registrace na interní akci. Na to využijí SurveyMeme, a když chtějí atmosféru v týmu oživit, sáhnout po KudosLinku. „Je to takový virtuální personalizovaný dárek, který můžete dostat od kolegů k narozeninám nebo povýšení,“ říká Paluš. Vždy vám totiž zbude unikátní adresa, na níž najdete všechny vtipné vzkazy, obrázky či videa.

Zakladatel Good Vibes Software si uvědomuje, že na trhu s dotazníky je těsno. Největší nástroje jako Google Form, SurveyMonkey či Typeform mají silnou pozici, ale Paluš věří, že s nimi může soupeřit jednak díky memům a také díky tomu, že se zaměřuje právě na specifické užití. Velmi jednoduché je také administrátorské rozhraní, v němž je příprava dotazníků otázkou několika minut. V jeho misi už mu věří i první investoři. Partner ve venture kapitálovém fondu Presto Ventures Vojta Roček mu v rámci soukromé andělské investice svěřil prvních 50 tisíc eur (1,2 milionu korun).

Foto: CzechCrunch Takto v Disney blahopřejí přes KudosLink kolegovi ke svatbě

„Když mi Peter ukázal, co chce dělat, okamžitě jsem se zamiloval, a rovnou nabídl peníze. Memy žiji posledních patnáct let a šance být u toho, jak na nich někdo vydělá, se prostě neodmítá,“ usmívá se Roček. „Je vlastně s podivem, jak málo lidí dokázalo na kusu kultury tak mocně vrostlém do kolektivního podvědomí vydělat. Příklady z podobných oblastí tu přitom jsou – například firmy, které dodávají pohyblivé obrázky do různých messengerů, jsou častým akvizičním cílem a jejich byznys modely jsou relativně stabilní,“ doplňuje investor.

V týmu má přitom Peter Paluš aktuálně jen spoluzakladatele a technického šéfa Miroslava Mihálika a dva další kolegové pracují na částečný úvazek. Většina peněz tak míří do marketingu, aby se o aplikacích dozvědělo co nejvíce lidí. „Chceme teď nabírat nové uživatele a také získat další investici, díky které dokážeme růst ještě rychleji,“ hlásí Paluš. Tým prý zatím rozšiřovat nepotřebuje. Na konci roku by ale chtěl mít registrovaných deset tisíc lidí a měsíční tržby v desítkách tisíc dolarů.

Ambiciózní plány má i proto, že ví, že trh zejména pro KudosLink je nekonečný. Byť své nástroje primárně staví pro interní potřeby firem, online nástěnky se vtipnými vzkazy si dnes už posílají i jednotlivci, kteří na ně třeba právě ve své firmě narazí. Jak už naznačuje název zastřešující společnosti Good Vibes Software, na pozitivní náladě a zábavě chce Paluš stavět i další produkty. V hlavě má nápadů několik a byť je zatím nechce prozrazovat, je jasné, že v nich zase budou hrát roli memy.