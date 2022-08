Smíchov City vzdá hold významným ženám. Nové ulice ponesou jména po Albrightové, Šiklové či Mládkové

„Sejdeme se za deset let v ulici Madeleine Albrightové.“ Až do roku 2032 bude probíhat výstavba Smíchov City, nové čtvrti v Praze 5. Už teď jí chce dát developer jasnou identitu. Ta bude spojena především s významnými ženami. Hlavní třída ponese jméno po smíchovské rodačce a první ženě, která se stala ministryní zahraničí Spojených států amerických.

Po letos zesnulé Albrightové by měla být pojmenována i škola. Kromě ní by zdejší ulice měly nést jméno rovněž po mecenášce a sběratelce umění Medě Mládkové, která zemřela v květnu. Vzhledem k tomu, že Mládková byla Albrightové přítelkyně z washingtonského Georgetownu, bude ulice Medy Mládkové ústit do bulváru pojmenovaného po americké ministryni.

Souběžná třída s tou centrální dostane jméno po Růženě Vackové. Byť to není tak známé jméno jako u předchozích dvou dam, podle Sekyra Group jde o jednu z nejstatečnějších českých žen novodobé historie. Historička umění a divadelní kritička šla v roce 1948 spolu s dalšími studenty na Pražský hrad, aby podpořila prezidenta Edvarda Beneše. Disidentka byla později odsouzena za velezradu a ve vězení strávila šestnáct let.

Na Smíchově se objeví také ulice pojmenované po českých feministkách – malířce Toyen a ze současnosti socioložce a disidentce Jiřině Šiklové, která zemřela loni. Místní parky zase ponesou jména filosofky Hannah Arendtové, Alice a Anny Masarykových, tedy dcery a vnučky prvního československého prezidenta.

Foto: Sekyra Group První etapa Smíchov City

Všechny tyto promenády by měly navázat na ulici Za Ženskými domovy, která lemuje Smíchov City. „Cheme, aby každá z našich čtvrtí, které v Praze budujeme, byla výrazem určité symboliky a identity. V projektu Smíchov City chceme připomenout významné ženy, které spojuje celoživotní úsilí o svobodu, demokracii a boj proti totalitě,“ uvádí zakladatel Sekyra Group Luděk Sekyra.

Developer chce zároveň upozornit na to, že v Praze se v současnosti po ženách jmenuje méně než pět procent ulic. Nová pojmenování jsou nejen snahou podobnou nerovnost v pražském uličníku napravit, ale i vzdát poctu hrdinným postojům a osudům dvacátého století.

To ale neznamená, že by nové čtvrti vládly jen ženy. Myslelo se samozřejmě i na významné muže. Ulice, která povede ke škole, ponese jméno po literátovi, jehož každý žák zná – po Josefu Škvoreckém. Na ni naváže ulice, která lemuje Smíchov City směrem k nádraží a bude pojmenována po spisovateli Františku Langerovi.

Dohromady jde o sedm ulic, dva parky a školu. Sekyra jména vybral se souhlasem Prahy 5. A také s posvěcením od ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského, teologa Tomáše Halíka, filosofa Daniela Kroupy a diplomata Martina Palouše. Praha 5 pak žádost předala místopisné komisi na pražském magistrátu, která nové názvy ulic schvaluje. S kladným stanoviskem komise žádost postoupila dál radě hlavního města.

„Vzniknou zde krásná místa pro vzdělávání a odpočinek. O to větší radost mám z toho, že celý projekt ponese vznešenou myšlenku a připomene jak Madeleine Albrightovou, tak další statečné ženy a muže našich nedávných dějin, z nichž většina měla blízký vztah právě ke Smíchovu,“ uvádí starostka páté městské části Renáta Zajíčková.

Sekyra Group se chce také inspirovat londýnským Hyde Parkem a v jednom z parků, které ve Smíchov City vzniknou, založit nároží řečníků, které by se mělo stát místem pro veřejné projevy, diskuze a občanský dialog.

Foto: Sekyra Group Celá nová čtvrť má být hotova v roce 2032

Nová čtvrť vzniká v několika etapách. Kompletně by měla být hotova v roce 2032, kdy tady vznikne místo pro dvanáct tisíc lidí za zhruba dvacet miliard korun. Půjde o 400 tisíc metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních a veřejných ploch, z nichž dva hektary jsou pro zeleň. První etapa by měla být hotová už na přelomu letošního a příštího roku.

Dohromady tvoří Smíchov City dvě části – severní a jižní. Obě by nakonec měl spojit již zmíněný zhruba kilometrový bulvár, který ponese jméno Albrightové. Počítá se rovněž se vznikem komerční čtvrti, kde by měl mít místo i nový kampus České spořitelny. Modernizovat se bude též smíchovské nádraží.

Půjde o blokovou zástavbu, která v Praze roste už od roku 2020. Jednotlivé projekty jsou budovány podle návrhů asi třicítky různých architektonických studií z Česka i ze zahraničí.