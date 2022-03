Hudební nakladatelství Death Row Records udělalo do světa rapu obrovský zářez. Právě v losangelském studiu tohoto labelu vzniklo několik naprosto zásadních desek, které předurčily vývoj celého žánru. Moc dobře to ví i americký rapper Snoop Dogg, který se o jedno z těchto přelomových alb postaral. Nyní však všechny desky, jež Death Row Records drží, zmizely ze streamovacích služeb.

Hlavním aktérem je v tomto případě právě Snoop Dogg, mimo jiné zapálený podnikatel a sběratel digitálních předmětů (NFT). Byl to on, kdo začátkem ledna legendární vydavatelství Death Row Records vzal pod svá křídla. Prakticky tak koupil firmu, která nastartovala jeho zářnou kariéru – nebýt tohoto studia, producenta Dr. Dreho a hiphopového mogula Suge Knighta, kdo ví, jaké by jeho začátky byly.

Snoop Dogg před pár týdny nicméně oznámil, že Death Row Records kompletně přepracuje a udělá z něj především „virtuální vydavatelství“, kde bude nová hudba vycházet ve formě nezaměnitelných tokenů, respektive NFT. Což je trend, který v posledním roce hýbe digitálním světem. A všichni, kteří budou pod touto značkou vystupovat, budou fungovat primárně ve virtuálním vesmíru.

Je otázka, jak to nakonec bude vypadat, jelikož Snoop Dogg k tomu neposkytl žádné bližší údaje, každopádně první kroky novým směrem se už odehrávají. Jedním z nich je i čistka. Čistka dosavadních, velice úspěšných rapových desek, které pod Death Row Records vyšly. Snoop Dogg totiž ze Spotify, Apple Music a dalších streamovacích služeb nechal smazat ty nejzásadnější.

Jmenovitě jde o desku The Chronic, kterou v roce 1992 zkonstruoval Dr. Dre, Dogg Food (1995) od dua Kurupt a Daz Dillinger a sedminásobně platinové album Doggystyle (1993), za kterým stojí právě Snoop Dogg. Žádná z těchto desek v tento moment není dostupná k online streamování – a fanoušci moc nerozumí, proč se legendární americký rapper k tomuto kroku rozhodl.

„Takže kvůli tomu, že Snoop Dogg propaguje nesmyslné NFT a z Death Row Records udělal nahrávací společnost na bázi NFT, budou všechna vydání kromě Tupacových alb odstraněna ze Spotify a dalších. NFT musí umřít,“ zmínil jeden z rozhněvaných fanoušků na službě Clubhouse. A dalších negativních názorů ze strany milovníků rapu přibývá.

Proč se Snoop Dogg k tomuto kroku rozhodl, je nejasné. Spekuluje se o tom, že by tyto desky, na která vlastní práva, vydal výhledově jako NFT a nechal je zcela mimo streamovací služby. Ostatně i Kanye West dává Spotify, Apple Music a dalším hudebním službám pomalu košem a soustředí se na vlastní (možná trochu netradiční) distribuci.

Kromě stažení úspěšných alb ze streamingů Snoop Dogg také vydal speciální půlhodinový mix Death Row Mix: 1 právě coby NFT, a to na platformě hudebního startupu Sound.xyz. Na Twitteru poté napsal, že se o tuto nahrávku strhl velký zájem – prvních tisíc kusů se vyprodalo za necelou hodinu, přičemž dohromady to Snoopovi vyneslo zatím 100d etherea, respektive 268 tisíc dolarů (zhruba šest milionů korun).