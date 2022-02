Snoop Dogg už dávno není jen hudebníkem – je také podnikatelem, v mnoha ohledech poměrně netradičním. Velkou část jeho podnikatelských choutek tvoří kapitálový fond Casa Verde Capital, přes který podporuje marihuanové startupy, čím dál více ale proniká také do oblasti kryptoměn. A právě od nich se bude odvíjet jeho nový krok, který se přímo dotýká nedávno koupeného hudebního vydavatelství Death Row Records.

Death Row Records je na globální rapové scéně naprosto zásadní značkou. Na počátku devadesátých let minulého století totiž odstartovalo kariéry jedněch z největších rapových jmen tehdejší doby. Mezi nimi byl i Snoop Dogg, který spoluzakladatele Death Row Records, Dr. Dreho a Suge Knighta, přesvědčil svými tvrdými pouličními rýmy – i díky němu se rozjel takzvanými gangsta rap, jenž inspiroval hudební scénu v New Yorku.

Snoop Dogg ovšem po několika letech z Death Row Records odešel. A samotné vydavatelství v návaznosti na několik odchodů klíčových členů i kvůli velkým problémům spolumajitele Suge Knighta vyhlásilo bankrot. Samotný Snoop Dogg ale na své začátky nikdy nezapomněl, a proto začátkem února oznámil, že Death Row Records odkoupí od původních majitelů. To se také stalo – a hiphopová komunita začala řešit, co se bude dále dít.

Legendární americký rapper nezmínil přesné plány, co bude s Death Row Records dělat, ovšem jeho ultimátním cílem je obnovit zašlou slávu této značky a spolu s tím pod ní přilákat nové hudební talenty. A to se také bude dít, byť nejspíš jinak, než si mnozí představovali. Snoop Dogg totiž své vydavatelství posadí na blockchain, aby přes něj vydával nové skladby na bázi NFT, a obecně s ním bude mířit do virtuálního vesmíru, metaverza.

Snoop Dogg během koncertu Foto: Super 45/Flickr

„Death Row Records bude vydavatelství NFT. Budeme vydávat umělce prostřednictvím metaverza… Stejně jako jsme prolomili průmysl, když jsme byli první nezávislí major (velká nebo významná značka v hudebním průmyslu – pozn. red.), chceme být první major ve virtuálním vesmíru,“ zmínil Snoop Dogg během svého kratšího vystoupení na sociální síti Clubhouse.

Co konkrétně to ale bude pro hudební umělce znamenat, zatím není jisté. Lze usoudit, že skladby (ať už všechny, nebo jen nějaká část), které vyjdou pod hlavičkou Death Row Records, budou zaopatřeny takzvaným nezaměnitelným tokenem (NFT). To znamená, že budou zapsány na blockchainu, tedy jakési účetní knize kryptoměnových transakcí, a budou mít jednoho originálního majitele.

Snoop Dogg navíc v oboru NFT není žádným nováčkem – v minulosti už kolekce digitálních předmětů vydal, přičemž před vydáním svého nového alba B.O.D.R. se spojil s platformou Gala Music, aby dal fanouškům možnost kupovat takzvané mystery boxy obsahující jednu ze sedmnácti skladeb na albu a další bonusy. Pokud by se někomu podařilo sesbírat všech sedmnáct skladeb, získal by možnost jít na jeho osobní party.

Jak pak Death Row Records bude vystupovat ve virtuálním vesmíru, o kterém hodně mluví především Mark Zuckerberg (ale objevují se i české experimenty), je zatím otázkou. Nabízí se třeba i pořádání koncertů v digitálním prostředí nebo nejrůznější vydávání tematického oblečení (podobně jako v hrách). Konkrétnější ale Snoop Dogg nebyl.

„Jestli je něco konstantní, tak to, že hudební průmysl se bude vždycky měnit,“ uvedl Snoop Dogg při příležitosti vydání své poslední desky. „Technologie blockchainu má sílu všechno znovu změnit a překlopit misky vah ve prospěch umělců a fanoušků a my budeme stát přímo v čele.“ O změnu hudebního průmyslu se zčásti snaží i Kanye West, respektive Ye, který novou desku nevydá na streamovacích službách, ale na svém přehrávači.