Cloudové služby se od svého nástupu na IT scénu kolem roku 2008 výrazně vyvinuly. Co se dřív zdálo nemyslitelné, je dnes prakticky standardem. První naprosto nezbytnou inovací současné doby je takzvaná kontejnerizace aplikací, která pomáhá firmám zvládnout rychlý rozvoj moderních technologií a postupů aplikačního vývoje.

Druhou novinkou je pay-as-you-go (PAYG) model účtování spotřeby privátního cloudu podle skutečně využitého výpočetního výkonu nebo úložného prostoru. Na platbu za spotřebu jsme zvyklí u veřejných cloudů, ale mít pay-as-you-go v privátních prostředích datacenter není tak obvyklé. A třetí změnou je to, že se cloud stal doslova samozřejmostí.

„Pro vývojáře aplikací cloud jako takový už není žádné téma. Je to daná věc a mnohem důležitější jsou technologie, které poskytuje,“ tvrdí Vojtěch Morávek, šéf inovací ve společnosti Geetoo. Podle jeho názoru firmy převádí na poskytovatele cloudu veškeré zbytečně odborné činnosti, pokud tak lze učinit skrze automatizovaný portál.

Příkladem může být kromě pokročilých nástrojů prostá instalace databáze. Zákazníkovi stačí umět ji používat pro rozvoj své aplikace, ale nepotřebuje vědět, jak se instaluje, provozuje, zálohuje nebo povyšuje. „To je přesně komfort, který mu provoz databáze v cloudu dnes nabízí,“ upřesňuje Morávek.

Vraťme se ale ke kontejnerizaci, technologii zmíněné v úvodu článku. Jde o moderní trend, který firmám pomáhá udržet rychlý rozvoj digitalizace. „Kontejnerizace je v IT zaběhnutá technologie pocházející z osmdesátých a devadesátých let. Je to způsob, jak oddělit jednu aplikaci od druhé tak, aby si každá z nich myslela, že má celý počítač pro sebe,“ upřesnil tuto technologii Morávek v rozhovoru věnovaném právě kontejnerizaci, který si můžete přečíst v našem speciálu Svět v cloudu.

Dnes je kontejnerizace mnohem dál a umožňuje firmám bleskově reagovat na vývoj a škálovat výkon za použití celé řady serverů. Moderní vývoj prakticky jakýchkoliv aplikací či her se bez kontejnerů téměř neobejde. „Vývoj takzvaných monolitických aplikací začal být pomalý a aplikace se dnes dělí do menších celků, které jsou vyvíjeny zvlášť, jiným tempem a jinými postupy. Těmto částem říkáme microservices a je vhodné je umístit do kontejnerů,“ dokresluje Morávek důvody, proč je kontejnerizace dnes nutností.

Nic z toho by nemohlo fungovat bez technologie Kubernetes, která umožňuje vytvářet obrovská množství kontejnerů, aniž by došlo ke ztrátě kontroly nad vznikajícím komplexním systémem microservices. Správa Kubernetes a produkční provoz aplikací je službou, kterou česká společnost Geetoo zákazníkům nabízí už od vzniku této technologie před několika lety.

„U každého zákazníka je naprosto odlišná připravenost aplikací i týmů. Řešíme nejčastěji celou problematiku od přípravy aplikací až po jejich nasazení a provoz. Ale pomáháme i týmům, které se na nás obrací až ve chvíli, kdy se samy dostanou do nesnází,“ dodává Morávek.

Platby podle reálné spotřeby

Druhou inovací, na kterou přišla řeč ve speciálu Svět v cloudu, je PAYG model placení pouze skutečně spotřebovaného výkonu privátního cloudu. Pokud firma z jakýchkoliv důvodů – obvykle jsou za tím zvýšené požadavky na bezpečnost dat nebo jen averze firmy ke cloudu – nechce převést IT plně do veřejného cloudu, ale chce i tak využít jedné z jeho největších výhod, má teď i tuto možnost. Geetoo Scale je produkt, který umožňuje firmám pořízení vlastní infrastruktury se všemi výhodami transparentního systému plateb rozložených v čase a modelu PAYG.

Michael Trousil, který má tento produkt v Geetoo na starosti, ve článku věnovaném PAYG modelu u privátního cloudu blíže vysvětlil základní fungování takto: „Službu Geetoo Scale ve většině případů poskytujeme v lokalitě zákazníka, kterému tak zůstává kontrola nad provozem systému, jen s tím rozdílem, že k tomu dostává benefity ze světa cloudu, jako je třeba možnost platit pouze za spotřebovaný výkon.“ Taková cesta je vhodná i pro firmy, které využívají hybridní cloudovou infrastrukturu spojující rychlost a flexibilitu veřejného cloudu s bezpečností privátního.

Tato služba vznikla ve spolupráci Geetoo s J&T Leasing s cílem otevřít firmám dveře k výhodám cloudu z bezpečí jejich datového centra či serverovny. Klientovi je nejprve nastavena základní kapacita, což je výkon, který postačuje na pokrytí současné potřeby výpočetního výkonu. Kromě tohoto základu je určena i druhá hranice, obvykle navýšená o 20 procent, která určuje výkon či velikost úložiště, jež je firmě kdykoliv k dispozici. Základní kapacita infrastruktury je hrazena formou měsíčního poplatku, v případě překročení je výkon účtován modelem PAYG, tedy například za každý gigabyte nad její rámec.

***

Chcete se o privátním, veřejném a hybridním cloudu dozvědět víc? Jak lídři trhu vidí budoucnost této technologie? Kdy cloud učiní kvantový skok? A jaká odvětví čeká v nejbližší době přechod do cloudu? O všem, co se v této oblasti děje a brzy dít bude, se můžete dočíst na webu Svět v cloudu, kde se o cloudové budoucnosti pro CzechCrunch rozpovídali experti ze společností Algotech, Schneider Electric, Geetoo a TietoEVRY.