SpaceX jako „velký tyran“. Muskova vesmírná firma neplatí účty svým dodavatelům

Odpalovací zařízení pro rakety, kancelářské budovy, ale například i obchodní centrum. Vesmírná společnost SpaceX jednoho z nejbohatších lidí světa Elona Muska během posledních deseti let ve velkém rozběhla výstavbu na texaském venkově. Jak ale upozornila agentura Reuters, SpaceX má zároveň problémy s placením svých účtů dodavatelům.

Reuters tak tvrdí na základě prověrky majetkových záznamů, podle níž se řada stavebních firem snaží získat odškodnění, a tak podala zástavní smlouvy na nemovitosti SpaceX. Jde přitom o právní mechanismus, pomocí kterého věřitelé mohou zajistit pohledávky. Celkem má jít o 72 zástavních smluv od více než dvou desítek společností v celkové výši 2,5 milionu dolarů, v přepočtu 57 milionů korun. Samotná SpaceX na související dotazy nereagovala.

Několik dodavatelů agentuře řeklo, že kvůli zpožděným platbám již do budoucna se SpaceX spolupracovat nechtějí. „Kdyby mi dnes zavolali, poslal bych je do p*dele,“ uvedl velice ostře Brian Rozelle ze společnosti Hydroz Energy Services, která firmě poskytla služby na čištění dešťové kanalizace. Nyní již vyrovnaný dluh měl dosahovat téměř dvaceti tisíc dolarů, asi 450 tisíc korun. „Nejsme žádná stomilionová společnost. Bylo to pro nás těžké,“ komentoval Rozelle.

Vymáhání pohledávek je obtížné právě pro menší společnosti, které nemají prostředky ani právní know-how, aby donutily větší podniky jim zaplatit. „SpaceX je jako velký tyran,“ cituje Reuters Carlose Cascose, účetního a bývalého texaského státního tajemníka. Podle jeho slov neplacení dodavatelům takovým společnostem prochází, protože s nimi lidé pořád chtějí spolupracovat, a tak se raději podvolí.

Zmiňované 2,5 milionu dolarů jsou přitom pro SpaceX „drobné“, dle Bloombergu je aktuální valuace firmy 180 miliard dolarů a řadí se mezi soukromé společnosti s nejvyšší hodnotou ve Spojených státech. Dle údajů jen samotný vesmírný úřad NASA do roku 2022 firmě za různé projekty a služby zaplatil nejméně 11,8 miliardy dolarů.

Jak Reuters dodal, u Muska nejde o první případ, kdy byl obviněn z neplacení věřitelům. Loni se objevily zprávy o tom, že poté, co odkoupil sociální síť Twitter (dnes známou jako X), musela společnost čelit několika žalobám od svých dodavatelů za nezaplacené účty. Značná část ale již měla být vyrovnána. Před lety přitom měla namále také automobilka Tesla.