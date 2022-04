Po měsíci dosáhl Elon Musk svého. Vedení Twitteru si s ním pláclo, sociální síť získá za bilion korun

Z Elona Muska bude mediální mogul. K více než 83 milionům sledujících na Twitteru totiž přidá celou tuto sociální síť. Na obchodu za 44 miliard dolarů, což je v přepočtu bilion korun, který vejde do historie jako jeden z největších podnikových odkupů, se nejbohatší člověk světa dohodl s vedením společnosti. To přitom jeho nabídku původně odmítlo.

O tom, že se Elon Musk na obchodu se zástupci Twitteru nakonec dohodne, se v zahraničních médiích spekulovalo od neděle, kdy mělo zasedat představenstvo Twitteru a následně se potkat také přímo s Elonem Muskem. V pondělí nakonec sociální síť i sám padesátiletý šéf Tesly či SpaceX dohodu oficiálně potvrdili.

„Představenstvo Twitteru provedlo komplexní proces posouzení Elonova návrhu se zaměřením na hodnotu, jistotu a financování. Navrhovaná transakce přinese značnou peněžní prémii a věříme, že je to nejlepší cesta vpřed pro akcionáře společnosti Twitter,“ uvedl k obchodu Bret Taylor, nezávislý předseda představenstva. Nabídnutých 54,2 dolaru za jednu akcii je o 38 procent vyšší cena, než za kolik se obchodovaly 1. dubna, kdy Musk svou nabídku na odkup podal.

„Svoboda projevu je základem fungující demokracie a Twitter je digitální náměstí, kde se diskutuje o věcech, které jsou pro budoucnost lidstva zásadní,“ uvedl Elon Musk. Podle svého vyjádření chce udělat Twitter lepším než kdykoli předtím, a to pomocí vylepšování produktu o nové funkce, zpřístupnění algoritmů pro zvýšení důvěryhodnosti, zakročení proti spam botům i ověřování pravosti všech lidí.

Výjimečný obchod

Kdo by si myslel, že transakce za desítky miliard jsou dlouho chystané a trvají měsíce, než se domluví, nyní dostal názornou lekci, že to jde o dost rychleji. Celá anabáze „Elon kupuje Twitter“ trvala měsíc. Koncem března Musk poprvé nadhodil myšlenku, že by se mohl v Twitteru angažovat, na konci dubna si s představenstvem firmy plácnul.

To, co se dělo v mezičase, dost možná vstoupí do učebnic. A pokud ne, tak určitě o tom vznikne spousta článků, knížek a třeba dojde i na hollywoodský film. Zvraty v celém příběhu by si to ostatně zasloužily – představenstvo Twitteru totiž Muska nejdřív odmítlo, a dokonce se mu v obchodu pokusilo zabránit. Jenže nakonec kapitulovalo.

Přesvědčilo ho především to, že Musk oznámil, že si na nákup zajistil více než 46 miliard dolarů (přes bilion korun), a to z větší části z vlastních zdrojů a zbytek s pomocí externích peněz. Právě to, jak by gigantický deal financoval, byla od počátku jedna z hlavních otázek. Fakt, že většina prostředků půjde z jeho kapsy (nebo za ně bude ručit akciemi Tesly), dělá z obchodu mimořádnou věc – obvykle takové obchody úvěrují banky a půjčky pak ve výsledku „zafinancuje“ kupovaná firma. Muskovi ale současně nic moc jiného nezbylo, banky jsou vůči němu velmi obezřetné.

Představenstvo Twitteru sice původně nechtělo, aby Musk firmu koupil, jenže postupně se dostalo pod velký tlak. Nejbohatší člověk planety, který staví elektrická auta, léta do vesmíru a hloubí tunely, totiž nabídl za jednu akcii 54,2 dolaru, což je o několik dolarů víc, než za kolik se cenné papíry Twitteru aktuálně obchodují. Především je to o více než 10 dolarů navrch proti ceně jedné akcie před oznámením Muskovy nabídky. Mezi 30 a 40 dolary se akcie obchodovaly celý uplynulý rok. Pro podílníky společnosti tak jde o elegantní příležitost na lukrativní exit.

Formálně ještě musí dohodu odsouhlasit akcionáři Twitteru. Někteří z nich by ale ve firmě mohli zůstat i po příchodu Muska jako většinového majitele, nechal se totiž dříve slyšet, že společnost chce sice stáhnout z burzy, ale že by byl rád, kdyby v ní bylo i pak co nejvíce akcionářů. Podle amerických zákonů může neburzovní firma mít až dva tisíce podílníků. Větším podílníkem než Musk byla dosud už jen investiční skupina Vanguard, která držela přes 10 procent. Zakladateli Twitteru Jacku Dorseymu patřily přes dvě procenta.

Co přesně bude s Twitterem nejbohatší člověk světa dělat, není úplně jasné. Už dříve hovořil o tom, že by rád umožnil dodatečné úpravy tweetů, lepší autorizaci účtů, snížení množství reklamy a také méně zasahování do obsahu příspěvků. Ve hře i možný návrat bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, který byl na Twitteru zablokován po loňských útocích na Kapitol.

Pár hodin před oficiálním potvrzením celého dealu nicméně nový majitel Twitteru v příspěvku na této sociální síti napsal: „Doufám, že i moji největší kritici zůstanou na Twitteru, protože to je to, co znamená svoboda slova.“