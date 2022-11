Spím málo, tak mě možná potká stařecká demence v padesáti, říká s nadsázkou Petr Skondrojanis

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sídlíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a jednotlivců, co stojí za pozornost.

Karlínských 20 jsme položili Petru Skondrojanisovi, zakladateli společnosti Cocuma, která lidem přibližuje firmy skrze jejich firemní kulturu. Proč mu záleží na tom, aby ráno nepršelo? Jaký nejpodivnější piercing kdy prováděl a bez čeho by ho lidé možná ani nepoznali?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Já jsem v tomhle trochu exot a pravděpodobně mě potká stařecká demence v padesáti, ale spím málo. Průměrně asi čtyři hodiny. Chodím spát mezi druhou a třetí ráno a vstávám v šest.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Kalendář, protože vůbec nevím, co každý ten den budu dělat. A pak počasí, protože bych vždycky hrozně chtěl je na Vespě anebo ve starým Mini. A tam mi teče, když prší.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Evernote na poznámky, Slack na týmový rychlý konverzace a Airmail, který mám i jako úkolovník a posílám si tam sám sobě maily, když si chci něco zapamatovat. Pak Photoshop, protože když dělám cokoliv, ať už je to nabídka, nebo summary z workshopu, tak chci, aby to bylo designově na úrovni. LinkedIn je must pro člověka z HR světa. Taky Waze navigace, podcasty, Apple Music a ještě Arround, do kterého se přesouvám ze Zoomu. Prohlížeč a bankovní aplikace nezmiňuju, ty jsou jasné.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

Strašně mě baví Remarkable 2, nejvíc jsem samozřejmě na Macu (air M1) a na iPhonu. Ale když chci tvořit, přemýšlet anebo si číst knížku, tak Remarkable 2 je skvělá věc.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Levi’s nosím od dvanácti let. A kdybych vyšel ven bez bekovky, tak bych byl inkognito.

Foto: Archiv PS Petr Skondrojanis, zakladatel a ředitel společnosti Cocuma

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Nakonec vždy skončím u conversek.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvém batohu?

Mimo ty běžné, jako jsou notebook, iPhone, nabíječky a Airpods? Tak ještě nepromokavý obal na batoh, když jedu na Vespě domů, aby nezmokl. A Remarkable na čtení. Jinak ještě klíče s tím plastikovým coinem do košíku v supermarketu, protože po cestě domů nakupuju.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

Umění Vítězit od Phila Knighta o Nike. A jestli můžu ještě jednu spirituálnější, tak Moc přítomného okamžiku od Eckharta Toleho. Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Přátelé. To je prostě ve všech ohledech geniální dílo.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Když píšu profily pro právníky, poslouchám soundtracky třeba z Posledního mohykána nebo Drive atd. A když pro startupy, tak většinou něco od Ramones po Jacka Whitea, na uklidnění třeba Tata Bojs, protože jejich optimismus je nakažlivý. A když jedu ráno se synem do školy, tak Kašpárka v rohlíku.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Už ne. Mění se mi nálada a spíš si jdu za něčím konkrétním jako TED Talks a tak. Spíš sleduju lidi na LinkedInu a to, co sdílí. Ale samozřejmě poslouchám Vinohradskou 12 a Deník N.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Nábytek od Javoriny a k ní lampový zesilovač a repro Nautilus.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Austin Mini Countryman Woody z roku 1964.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Modrý zub ve Spálený v Praze a Cosmopolis Grill v Brně.

Jak sis vydělal první peníze?

Ve třinácti jsem pekl tousty v jednom rychlém občerstvení v Athénách.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Piercing penisu Princ Albert, když jsem provozoval piercingové studio.

Investuješ?

Investuju do rozvoje firmy.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

Na ničem nelpět.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Ty jo, kterej vybrat. Asi kariérní veletrh, který měl skvělý potenciál, ale díky tomu, že trh nebyl na koncept připravený, tak skončil minus 600 tisíc. Tam jsem si uvědomil, že musím na akcích trochu víc počítat.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Lidi, které potkávám v Cocuma firmách! Mám díky nim přístup k těm nejlepším lidem na trhu. Vážím si každého lídra, který vytváří přidanou hodnotu a staví svůj úspěch na lidech.