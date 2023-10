Spletitosti konfliktu Izraele a Palestiny. Co číst a na co se podívat, abyste byli v obraze?

Uložit 0

Padesát let od propuknutí Jomkipurské války dalo radikální hnutí Hamás opět najevo, že situace na Blízkém východě je pořád vysoce nestabilní. Střelba a výbuchy, které o víkendu otřásly územím Izraele, proměnily i ty nejmenší naděje na mír v prach. Ten nyní hluboko do země zadupává také vojenská technika, kterou Izrael vysílá k Pásmu Gazy coby odplatu za hrůzu, kterou Hamás v jeho městech a na venkově rozpoutal. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu slíbil, že nepřítel za útok zaplatí vysokou cenu, a řekl, že válka potrvá dlouho a bude náročná.

Stojíme tak před dalším dějstvím složitého geopolitického konfliktu, k jehož plnému pochopení je nutné znát spletité dějiny oblasti a celé arabsko-židovské rozepře, ve které hraje důležitou roli datum 14. května 1948. Právě v tento den byl na území tehdejšího britského protektorátu vyhlášen nezávislý stát Izrael.

Téměř okamžitou reakcí okolních arabských národů bylo rozpoutání válečného konfliktu, který se od té doby neustále probouzí a zase usíná podle schopností politických elit jednat o míru. Jaké zájmy hájí jednotlivé strany konfliktu a kdo má skutečný nárok na území, která jsou předmětem bojů? Vybrali jsme pro vás literaturu, dokumenty a další zdroje, které nabízejí ucelený dějinný obraz sváru mezi Židy a Palestinci a napomáhají se lépe orientovat v současném dění.

Literatura

Z Izrastiny s láskou – Jakub Szántó

Válečný zpravodaj České televize přináší ve své knize čtvrtstoletí svých zkušeností, propojených s výkladem historického kontextu. Víří schematické vnímání situace v izraelsko-palestinském regionu, kdy na zdejší vztahy nenahlíží nutně jen jako na konfliktní.

Ó Jeruzaléme! – Larry Collins, Dominique Lapierre

Byť je tato pitva dění v tehdy nově vzniklém Izraeli již staršího data, stále nabízí uchopení problematiky počátků konfliktu originálním stylem, díky kterému je jinak složitý obsah dobře stravitelný i úplnému nováčkovi.

Krvavý Jom Kippur – Jan Wanner

Hlubší pohled na čtvrtou a pátou arabsko-izraelskou válku a jejich spojitost s tehdejším zápolením mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Historik Jan Wanner přináší detailní pohled na momenty Izraele mezi lety 1973 a 1979.

Dějiny státu Izrael – Howard Morley Sachar

Dílo historika Howarda Sachara přináší obsáhlý pohled na dění spojené se vznikem státu Izrael. Kniha pojednává již o vzniku politického sionismu v 19. století a sleduje vývoj dění v Izraeli až do přelomu tisíciletí.

Six Days of War – Michael B. Oren

Detailní pohled na další z řady válečných konfliktů mezi Izraelem a okolním arabským světem nabízí anglicky psaný titul Six Days of War. Přestože měla třetí arabsko-izraelská válka nedlouhého trvání, zásadním způsobem ovlivnila chod dalších. Popis jednotlivých dní konfliktu z června roku 1967 sepsal historik a bývalý izraelský velvyslanec ve Spojených státech Michael B. Oren.

Arabs and Israelis – Abdel Monem Said Aly, Shai Feldman, Khalil Shikaki

Kniha sepsaná v roce 2022 nabízí pohled na nejvleklejší konflikt moderní doby z arabské, izraelské i egyptské perspektivy. Autoři jsou významní vědci, kteří spolu rozebírají situaci v Gaze a kladou ji do kontextu bouřlivé blízkovýchodní politiky.

Doporučení Ivo Lukačoviče: Dějiny židovského národa – Paul Johnson

Koho by zajímalo hlubší prozkoumání židovského národa, může vzít do ruky knihu Paula Johnsona, který se do této problematiky pustil na 592 stranách.

Filmové dokumenty

Tears of Gaza

Silný dokument přinášející obraz války v letech 2008 a 2009, který se zaměřuje na dopad bojů na civilisty žijící v oblasti Gazy. Díky tomu může divák hlouběji nahlédnout do příběhů těch, kteří prožívají své životy v neustálé nejistotě a strachu.

Disturbing the Peace

Dříve byli aktivními účastníky bojů na obou stranách, dnes jsou tito lidé hlavními hrdiny dokumentu. Ten skrze jejich vyprávění nabízí jedinečný pohled na osobní zkušenosti a proměny bývalých bojovníků, kteří se snaží dělat vše pro to, aby v oblasti zavládl mír.

Seeing Through The Wall: Meeting Ourselves in Palestine and Israel

Dokument, který taktéž přináší trochu jiný pohled na konflikt, tentokrát sledováním cesty skupiny Američanů po regionu. Skrze své putování vyprávějí příběhy těch, kteří se ocitají uprostřed nikdy nekončícího boje.

Seriály

Údolí slz

Pohled na Jomkipurskou válku a její dopady na obyvatele Izraele. Seriál sleduje tři postavy, které musí čelit síle válečného konfliktu.

Fauda

Izraelský seriál z produkce Netflixu přináší příběh bývalého agenta, který se snaží dostihnout vrcholného teroristu hnutí Hamás. Tvůrci o tomto seriálu prohlásili, že by měl sblížit mladší generace obou znepřátelených stran.

Naši kluci

Izraelského agenta sleduje také seriál Our Boys, a to v momentu, kdy se ujímá vyšetřování případu upáleného palestinského mladíka. Hledá spojitost vraždy s předchozím únosem a vraždou dvou židovských mladíků.

Videa na YouTube

Jeden z dílů slovenského kanálu Dějepis Inak přináší vysvětlení důvodů napětí mezi Izraelem a Palestinou. Posluchač se může rychle a jednoduše seznámit s důležitými momenty historie konfliktu a lépe pochopit i současné dění.

Byť v angličtině, tak podobný přehled zasazený do souvislostí přímo na mapě oblasti přináší také kanál History od Maps, který v 11 minutách poskytuje přehledné vysvětlení vývoje samotného konfliktu i událostí, které mu předcházely stovky let před jeho vypuknutím.

Podcast

Výklad o vzniku vyhrocené situace mezi Palestinou a Izraelem přináší také díl podcastu Příběh, který se opravdu stal s podtitulem Konflikt Izrael vs. Palestina a jak to vlastně sakra bylo. Markéta Lukášková v něm přináší více než hodinový rozbor historie i současného stavu této oblasti.

O současné tváři Izraele můžete získat obrázek také díky článku našeho redaktora Petera Brejčáka, který měl příležitost navštívit Izrael koncem loňského roku. Ve svém textu přináší pohled na Izrael a Tel Aviv coby globálního lídra v kyberbezpečnosti, který dokázal dosáhnout svého postavení i přes relativně nevýhodnou pozici.

Máte tipy na další zajímavé zdroje informací? Nebojte se o ně podělit v diskuzi níže.