Splněný sen. Česká brankářka Barbora Votíková míří z PSG do Tottenhamu, přijít si má na miliony

Dva roky chytala v barvách slavného pařížského klubu PSG, teď ale Barbora Votíková mění dres – nově ho bude oblékat na britských ostrovech. Česká brankářka míří do neméně známého londýnského celku Tottenham Hotspur, který se pro ni stává čtvrtým týmem v její profesionální kariéře. „Čekala jsem na to několik měsíců. Bude to nová výzva,“ říká.

Pro mnohé je Barbora Votíková známá jako úspěšná youtuberka, která má skoro půl milionu odběratelů. Fotbaloví fanoušci ji ale mají zafixovanou hlavně jako gólmanku, která se po angažmá v rodné Plzni a pražské Slavii, kde strávila osm let a odehrála padesát devět zápasů, uchytila za hranicemi Česka. A to rovnou v jednom z předních týmů.

Od roku 2021 byla šestadvacetiletá brankářka součástí francouzského klubu Paris Saint-Germain, zkráceně PSG, v jehož pánském týmu ještě donedávna hráli jak Neymar, jenž po vzoru Cristiana Ronalda přestoupil do týmu v Saúdské Arábii, tak Lionel Messi, který teď čaruje v americkém Miami. Votíková tam ale odehrála pouze třináct utkání.

Kvůli zranění, které se jí přihodilo v loňském roce během semifinále Ligy mistryň, měla nedobrovolnou pauzu – a nebylo jisté, zda se na vrcholovou úroveň ještě někdy vrátí. Jak se ale ukazuje, tak obavy byly mylné. Rodačka z Plzně nyní podepsala smlouvu se známým anglickým klubem Tottenham Hotspur, kde bude na dresu nosit číslo jedna, a splnila si svůj sen hrát ve Velké Británii.

„Abych byla upřímná, čekala jsem na tento okamžik už několik měsíců. Teď jsem konečně tady. Tottenham pro mě bude velkou zkušeností a novou výzvou, po které jsem dlouho toužila,“ řekla Votíková pro stránky klubu. Mluvilo se také o tom, že by mohla zamířit do jiného anglického velkoklubu, Manchesteru United, který o ni měl zájem.

V Tottenhamu podepsala kontrakt na dva roky, během kterých by si podle informací Forbesu měla přijít až na šest milionů korun (zhruba dvě stě tisíc liber). Vedle peněz ale může těžit také z prestiže, které se ženská obdoba slavné Premier League těší. A velmi pravděpodobně se na hřišti střetne také se svou spoluhráčkou z reprezentace Kateřinou Svitkovou, která hraje za Chelsea.