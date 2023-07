Už je to skoro měsíc a půl, co se svět dozvěděl o jednom z nejzajímavějších fotbalových přestupů roku. Možná i desetiletí. Změna působiště Lionela Messiho vyvolala zájem i mimo oblast sportu – a vlastně se nebylo čemu divit, když je považován za jednoho z nejlepších hráčů všech dob. A byť šlo o potvrzený přestup, Inter Miami, kam slavný argentinský fotbalista míří, o své nové posile příliš neinformoval. Až doteď.

Americký klub, který spoluvlastní legendární David Beckham, oficiálně oznámil, že Lionel Messi nastoupí do jeho řad s tím, že oficiální představení proběhne v neděli 16. července. Tisková konference bude o den později, přičemž v úterý se očekává, že už bude aktuální mistr světa se svými novými spoluhráči trénovat. Premiéru by si pak mohl odbýt v pátek proti mexickému týmu Cruz Azul v rámci soutěže Leagues Cup.

Velice skloňovaným aspektem Messiho příchodu na Floridu byl i plat, respektive smlouva, kterou s klubem podepíše. Jak uvádí agentura AP, hvězdný Argentinec se svým novým chlebodárcem podepsal kontrakt na dva a půl roku s opcí s ročním příjmem ve výši 50 až 60 milionů dolarů, tedy okolo hranice 1,3 miliardy korun. Jde tak o podstatně nižší sumu, než jakou mu měli údajně nabízet zástupci týmu ze Saúdské Arábie. Prý až 8,5 miliardy korun. Ročně.

Také je to výrazně méně, než kolik pobírá Cristiano Ronaldo, který koncem loňského roku přešel z Manchesteru United právě do saúdskoarabského klubu, konkrétně Al-Nassru. Neméně známý Portugalec tam má pobírat skoro pět miliard korun ročně. Messi nicméně do Interu Miami nešel jen s ohledem na lukrativní smlouvu, co se výplaty týče. Podobně jako zmíněný Beckham, který v Americe po fotbalové stránce udělal divy, tam jde „za byznysem“.

Nejen, že má mít ve smlouvě zahrnuto, že se za určitých podmínek může stát spoluvlastníkem klubu, ale také si do zámořské ligy Major League Soccer (MLS) přinesl své dlouho trvající partnerství s Adidasem, ze kterého bude finančně benefitovat, a také se domluvil se společností Apple. Ta o něm nejen natočí čtyřdílnou dokumentární sérii, ale také mu má dávat podíly z prodejů předplatného MLS Season Pass na streamovací službě Apple TV+.

O tom, že přestup Messiho do Interu Miami, kam míří z francouzského celku PSG, je velkou událostí také v Americe, pro kterou není „evropský fotbal“ tak velkým pojmem (popularita nicméně roste), svědčí i prodeje vstupenek na zápasy domácího týmu. Vyletěly o stovky procent – a hlavně se bezprecedentně zvedl zájem o jeho premiérové utkání v růžových dresech. Nehledě na to, že se o miliony sledujících zvýšila základna fanoušků týmu na Instagramu. A také už mu přišly výzvy od „kolegů“ z jiných sportů.