Spojení e-commerce a fyzické prezentace. Nový startup Filipa Majora chce změnit způsob nakupování

Filip Major se dlouhodobě věnuje budování služby Busyman, která propojuje andělské investory a startupy, k tomu navíc spoluzakládal vývojářské Studio 301. V posledním roce se pak pustil do dalšího oboru a rozhodl se založit vlastní technologický startup. Nyní se s firmou iShowroom snaží položit základní kameny pro tzv. e-commerce 3D.

iShowroom ve svém řešení spojuje oblast virtuální a rozšířené reality právě s nakupováním na internetu, čímž původně během pandemie koronaviru a vládních nařízení omezujících možnost setkávání nahrazoval výpadek prodeje ve fyzických showroomech či prezentaci produktů na výstavách a veletrzích.

„Nic už nebude jako před covidem. Nákupní zvyky lidí se zásadním způsobem mění, lidé jsou opatrní a možná také trochu líní. I já chci dnes dělat všechno jinak než dříve,“ popisuje pro CzechCrunch Filip Major, který si potřebu přenést způsob prezentace zboží do nové formy uvědomil hlavně v segmentech jako automotive nebo strojírenství.

Služba, která podle Majora funguje na téměř jakémkoliv zařízení, firmám umožňuje ukazovat jejich potenciálním zákazníkům produkty ve věrohodné podobě a z vlastního úhlu pohledu. Zároveň obchodníkům otevírá možnost vysvětlit fungování, objemy, rozměry, materiály či další různé konfigurace. Následně i vygenerování objednávky a platbu.

Prezentace auta na platformě iShowroom Foto: iShowroom

„V podstatě tak spojujeme výhody současného e-commerce a fyzické prezentace zároveň,“ doplňuje Major, který dal loni na start a vývoj prototypu iShowroomu vlastní prostředky. O něco později získal také důvěru investora Jiřího Fasta, jenž působí v oblasti obnovitelných zdrojů a do startupu vložil 300 tisíc eur, tedy přibližně 7,5 milionu korun.

„Dalších zhruba 800 tisíc eur mám od stejného investora přislíbených, ale zatím to není potřeba,“ hodnotí Major s tím, že firma teď každý měsíc generuje tržby na hranici přibližně jednoho milionu korun a po prvním roce očekává také zisk ve výši jednoho až 1,5 milionu korun.

„První rok máme téměř za sebou a jsem s ním spokojený. Firma je naprosto soběstačná a má dlouhodobé klienty. Už nás začínají oslovovat i významné zahraniční značky. Díky mé zkušenosti se startupy jsem chtěl k věcem od prvního dne přistupovat správně a nedělat chyby, kterých jsem byl několikrát svědkem, či jsem je udělal já sám,“ říká Major.

Zákazníci iShowroomu pochází zejména z oblastí automobilového průmyslu, strojírenství či architektury a developmentu. Jako konkrétní jména pak uvádí například Auta Super, RD Rýmařov, Houfek, JUFA nebo SunflowerTrimmer.com.

„Cítím, že uplatnění naší technologie dává v těchto směrech zatím asi přirozeně největší smysl. Obecně je využití iShowroomu skvělé také pro produkty, které fyzicky neexistují, jsou rozměrné nebo se u nic velmi těžko vysvětluje, jak fungují a jak mohou vypadat v konfiguracích či v určitém prostředí,“ vysvětluje Major.

V poslední době přitom nejen na tuzemském trhu vzniklo relativně hodně startupů, které pracují s virtuální a rozšířenou realitou za účelem představení a prodeje produktů. Začátkem měsíce například získal investici přibližně 25 milionů korun startup Precismo, který vytváří digitální kopie produktů pro využití například na e-shopech, samotný už je však neumožňuje prodávat.

„S virtuálními prohlídkami, AR a VR pracuje řada entit, ale iShowroom je něco jiného. Je to multiplatformní řešení, které má za cíl odbavit zákazníky bezkontaktně, od A- Z. Od dokonalého navnímání projektu nebo produktu přes real-time komunikaci s prodejcem, 3D konfiguraci, vytvoření objednávky, digitální podpis až po platbu,“ vysvětluje Major.

„Každý náš ‚konkurent‘ dělá jen část toho, co my, a pokud jde o vizuál, což je jeden z klíčů, tak opravdu nevím, kdo by se nám přibližoval, aniž by k tomu musel používat velmi výkonný stacionární hardware. My jsme schopni zasáhnout i masy,“ doplňuje neskromně Major s tím, že za svou nejbližší konkurenci považuje americkou firmu ZeroLight.

Se svým týmem aktuálně Major iShowroom posouvá každým měsícem, přičemž pracuje na vylepšování vizuálu, ovládání, snižování datové náročnosti a přidávání dalších funkcí. „Naše meta ale leží úplně jinde, tou je určitá změna uvažování a zavedených postupů,“ usmívá se jeho tvůrce.