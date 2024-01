Sportisimo má po roce nového šéfa. Český řetězec se sportovním vybavením generuje přes 12 miliard

Uložit 0

Největší český řetězec se sportovním vybavením, který dnes působí také na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Chorvatsku, má nového šéfa. Sportisimo oznámilo, že se generálním ředitelem stal František Gregor, který do skupiny přišel v roce 2020 a dosud v ní působil jako jednatel a šéf zodpovědný za rozvoj prodejních kanálů. Nahrazuje Richarda Hodula, kterého Sportisimo přivedlo koncem předloňského roku z Tchiba.

Začátky Sportisima se datují do roku 1999, kdy jeho základy v Česku položili vietnamští podnikatelé Do Hong Son a Thai Ngoc Nguyen. Dnes je z něj velká mezinárodní síť prodejen se sportovním vybavením, jejíž roční obrat podle vyjádření firmy přesahuje dvanáct miliard korun. Většinový podíl (80 procent) ve firmě drží slovenský podnikatel a spoluzakladatel skupiny Penta Martin Kúšik. Zbylá pětina patří vietnamským spoluzakladatelům.

Sportisimo mezi svými majiteli zmiňuje také Pavla Vajskebra, který firmu do roku 2022 vedl. Do Sportisima přišel v roce 2016 právě s Martinem Kúšikem, jelikož spolu dříve pod hlavičkou Penty budovali síť lékáren Dr. Max. Po ročním šéfování Richarda Hodula, který firmu na konci loňského roku opustil, nyní Kúšik a spol. znovu ukázali na známého parťáka.

Nový šéf Sportisima František Gregor předtím pracoval na pozici ředitele e-commerce v Odyssey 44, což je investiční společnost právě Martina Kúšika. V ní Gregor zodpovídal za oblast privátních investic a ve Sportisimu působil jako jednatel a zástupce majoritního vlastníka. Svou kariéru zahájil v mezinárodní poradenské společnosti PwC.

„Sportisimo úspěšně prosperuje díky blízkosti k zákazníkům a širokému výběru světových i privátních značek, což vychází z omnichannel modelu (využití všech prodejních kanálů) s rostoucím důrazem na e-commerce. Tuto osvědčenou obchodní strategii chceme dále rozvíjet, abychom zůstali první volbou pro zákazníky v České republice, na Slovensku i mimo ně a pomáhali jim vést aktivní životní styl,“ uvedl Gregor.

Sportisimo má přes 230 obchodů. V Česku jich je 115, na Slovensku 51, v Rumunsku 56, v Maďarsku deset, v Chorvatsku čtyři a v Bulharsku dvě. Vyjma prodejen a e-shopu zastřešuje holding také výhradní distribuci několika značek, jakými jsou třeba Umbro, O’Neill nebo Lotto.

V účetní závěrce za období od dubna 2022 do března 2023, která by měla reflektovat zejména českou část byznysu, Sportisimo vykazuje tržby ve výši 10 miliard korun při ztrátě přes 86 milionů korun. To je zásadní propad proti předchozímu v roku, v němž firma registrovala vyšší tržby ve výši 10,3 miliardy korun při čistém zisku 835 milionů korun.

Slovenská divize Sportisima v roce 2022 vykázala tržby 84 milionů eur (přes dvě miliardy korun) při zisku 2,8 milionu eur (69 milionů korun). Rok předtím činily tržby 88,7 milionu eur při zisku 2,4 milionu eur.