Když se řekne sportovní dres, nejspíš vás napadne trojice Nike, Adidas a Puma. Jenže například v pěti nejlepších fotbalových ligách Evropy – tedy v Anglii, Španělsku, Německu, Itálii a Francii – byste neměli zapomínat na značku Macron. Nike s Adidasem oblékaly v elitní pětce po sedmnácti týmech, Puma deset – a Macron jedenáct. A do evropských top soutěží ta česká sice nepatří, ale italský výrobce chce mnohem více proniknout i právě do ní.

Značka Macron je českým fanouškům známá, v nejvyšší fotbalové lize ji už tři roky obléká Viktoria Plzeň, když po třinácti letech sundala dresy od Pumy. O soutěž níže uzavřela firma smlouvu s Táborskem. A jen před pár dny nové dresy od Macronu představili fotbalisté Teplic, kteří na nich oslavují 50. výročí otevření místního stadionu, takzvaných Stínadel.

Tvorba italských designérů se ale nosí i mimo trávníky, Macron odívá například basketbalový klub Žabiny Brno nebo házenkářky Baníku Most. „Naším cílem je do konce roku oblékat sedmdesát klubů,“ říká pro CzechCrunch Pavel Hodek, šéf firmy Yoursport, která značku dodává do Česka.

„Zakládáme si mimo jiné i na personalizaci oblečení pro hráče a hráčky, vybavíme všechny kategorie klubu, vše připravíme podle individuálních požadavků. Abychom mohli takový servis klubům nabídnout, je potřeba vhodný partner. Toho jsme našli právě v Macronu,“ popisuje nabízené služby i vznik spolupráce obou společností Hodek.

Zároveň Hodek tvrdí, že strategií Macronu je takový servis poskytovat bez ohledu na velikost sportovního celku. „Stejné služby jako Viktoria Plzeň od nás dostane i Táborsko, ale třeba i volejbalový tým z nižší soutěže,“ říká. Prý je to právě ten faktor, kterým se firma chce odlišit od konkurence.

Yoursport a Macron jsou spoluhráči už od roku 2021, velký posun v kooperaci ale přichází až teď, kdy firmy otevřely Macron Sports Hub v pražských Čakovicích. Nejde nicméně o klasickou kamennou prodejnu, kam si skočíte pro náhradu za roztrhané štulpny.

„Macron je ve světovém sportu unikát, jádro jeho byznysu je zaměřené zejména na klubový sport, čímž se liší od velkých značek mířících zejména na retailové zákazníky. A nová strategie je zaměřena výhradně na B2B segment a spolupráce s kluby,“ dodává jednatel Yoursportu a při popisování nejbližší budoucnosti přidává ještě slova o „rapidním vstupu“ Macronu na český trh.

Sports Hub tedy poslouží jako pracovní showroom pro zástupce sportovních týmů, ale také pro prezentace nebo tiskové konference. Podobně koncipovaných míst Macron provozuje po celém světě přes 160. Společnost nabízí sortiment napříč sporty, globálně ale platí, že značku nejčastěji nosí fotbalové kluby. Podle Hodka by to mělo platit i v Česku: „Nejvíce se zaměřujeme na fotbalové prostředí. Je byznysově nejzajímavější a také potenciálem největší. Vstup nové značky by s ním mohl zahýbat.“

Fotbal má pro Macron největší potenciál, ale myslet chce prý i na další sporty

Průzkum poradenské společnosti Iquii uvádí, že v loňském roce byl Macron mezi téměř třemi stovkami sledovaných sponzorovaných fotbalových klubů čtvrtým nejčastějším dodavatelem dresů. Oblékanější byly pouze už zmiňované značky Nike, Adidas a Puma, po jejichž zhruba čtrnáctiprocentních podílech následoval právě Macron se skoro deseti procenty.

V tržbách světového Macronu – za rok 2022 oznámil 170 milionů eur, v přepočtu čtyři miliardy korun, příští rok očekává nárůst o dalších dvacet milionů – tak hraje fotbal prim. Relativně největší oblíbenost má však v rugby. V tomto sportu podle prohlášení firmy platí dokonce za nejpopulárnější značku. Na podzimním rugbyovém mistrovství světa ve Francii v jeho dresech nastoupí borci ze sedmi reprezentací včetně Walesu a Skotska. Stejně tak italská firma dodá výbavu zástupcům svého národního výběru i turnajovým rozhodčím.

A když je řeč o rozhodčích, tak dresy pro sudí dodává i evropské fotbalové unii UEFA. Těžiště byznysu na fotbalových či rugbyových trávnících ale podle Hodka nemá znamenat opomíjení jiných disciplín. „Chceme oslovit kluby všech sportů a všech velikostí. Kromě rugby myslíme třeba na basketbal, volejbal, házenou i nějaké ty menší,“ dodává jednatel Yoursportu.