Spotify se už nějakou dobu neprofiluje jen jako největší hudební streamovací služba, ale také jako jedna z dominantních platforem pro podcasty. V blízké době chystá své portfolio ještě rozšířit – oznámilo totiž nákup firmy Findaway, která se zaměřuje na tvorbu a distribuci audioknih. Švédské Spotify tak chce být podle všeho skutečně jediným místem, kam lidé jdou za zvukovým obsahem.

Streamovací obr má nákup firmy dokončit v posledním fiskálním čtvrtletí tohoto roku za dosud neznámou částku. Findaway bylo založeno v roce 2004 a působí v několika sférách. Umělcům nabízí služby spojené s tvorbou audioknih, takže například pomáhá propojovat spisovatele s vypravěči či hlasovými herci. Zásadními částmi pro Spotify jsou jednak vlastní knihovna čítající přes 325 tisíc titulů a jednak fakt, že Findaway audioknihy distribuuje platformám třetích stran.

Švédská služba tento formát nabízí už nyní. Loni dokonce produkovala exkluzivní nahrávku Harryho Pottera a Kamene mudrců čtenou herci z filmů a letos následovalo několik děl klasické literatury čtených známými osobnostmi jako David Dobrik, Forest Whitaker nebo Hilary Swank. Audioknihy ale na Spotify nemají vlastní sekci ani specifický přehrávač, uživatelská zkušenost s jejich hledáním a posloucháním tak není zdaleka ideální.

Významná investice a s ní spojený zvýšený zájem o daný segment by mohl znamenat také představení změn, které situaci zlepší. Podobně jako si podcasty samy pamatují místo přerušeného přehrávání nebo u některých pořadů nabízejí video, audioknihám by se hodilo specifické ovládání se záložkami či jasné oddělení od jiných typů obsahu.

Mobilní aplikace Spotify Foto: Spotify

Takový posun naznačuje také samotné Spotify. „Díky této akvizici budeme moci urychlit rozšiřování katalogu audioknih na naší platformě, aby uživatelé měli přístup k veškerému zvukovému obsahu, který chtějí, na jednom místě,“ řekl šéf audioknih Spotify Nir Zicherman magazínu The Verge. Firma chce tento formát více zpřístupnit jak jeho tvůrcům, tak posluchačům.

„Myslíme, že z hlediska celého našeho trhu je před námi obrovský potenciál a růst segmentu audioknih,“ řekl Zicherman. „Myšlenkou za spojením Spotify a Findaway s jejich skvělým týmem i technologií je tuto budoucnost přinést rychleji, než bychom toho kdy byli schopni v roli samostatných společností,“ pokračoval.

Pro Spotify to znamená, že se stane v zásadě knižním vydavatelem i distributorem. Zatím neznáme žádné detaily k případné exkluzivitě, Zicherman nicméně u Findaway zdůraznil možnost tvůrců svůj obsah snadno nabízet širokému publiku. Koupená firma má minimálně prozatím fungovat téměř stejně jako dosud, jen pod novým majitelem.

Od audioknih k příjmům

Nezávisle na detailech, které se budou objevovat v následujících měsících, je jasné, že audioknihy jsou pro Spotify velice zajímavým rozšířením byznysu – podobně jako to platí pro podcasty. Byť stamilionové investice do nich se z pohledu investorů zatím finančně nevrátily, jejich popularita neustále stoupá. Streamovací služba aktuálně nabízí už přes 3,2 milionu pořadů, poslechovost stoupá meziročně v desítkách procent a příjmy z reklam dokonce ve stovkách.

Audioknihy by pak mohly mít zjevnější přínos. Spotify zatím nesdělilo, v jaké formě bude audioknihy nabízet, v médiích se nicméně objevují poznámky o samostatném prodeji jednotlivých titulů. Poměrně zásadní změnou ve světě audioknih by bylo také uvedení předplatného, stejně jako to platí u hudby. V současnosti největší platforma pro audioknihy, Audible od Amazonu, stále funguje z velké části jako obchod, takže skutečně univerzální přístup za jednu cenu by představoval velký posun.

Samozřejmě je otázkou, zda by příchod předplatného neznamenal výrazné snížení příjmů pro tvůrce, stejně jako konsolidace trhu směrem k jedné platformě. Nir Zicherman sice říká, že si „možnost široké distribuce pro tvůrce“ u Findaway váží, Spotify chce ale zároveň být jedním místem, kde posluchači dostanou vše najednou a logicky pro sebe získat co největší podíl z celého segmentu audioknih.

Další otázkou je, co výraznější rozšíření streamovací služby o další typ obsahu znamená pro její hudební a podcastový byznys. Část uživatelů si už delší dobu stěžuje, že Spotify jim – ve snaze zvýšit poslechovost – zvukové pořady neustále doporučuje, i když si žádný v minulosti nepustili a ani o to nemají zájem. Na fóru služby lze najít i více než rok staré otázky platících uživatelů, kteří mají nechtěné podcasty na vrcholu svých doporučení a nemohou s tím nic udělat. Lze si snadno představit, že příchod audioknih situaci zhorší.

Navíc (zatímco Spotify hledá další zdroje příjmů pro sebe jako firmu) podle všeho probíhá jen minimální zlepšení situace pro příjmy umělců, kterým šéf Spotify Daniel Ek před časem vzkázal, že zkrátka musí více pracovat. Letos v březnu hudebníci a jejich podporovatelé protestovali před jeho kancelářemi po celém světě. Ekova společnost podle posledních výsledků vydělává, s rozšiřováním vlastního byznysu tak stojí zároveň před výzvou uspokojit tvůrce, jež ho pohánějí.