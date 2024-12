Spotřeba pod tři litry a 2 300 kilometrů na jeden zátah. Číňané chystají auto s hyperefektivní technologií

Galaxy Starship 7 by se měl stát první vozem, který novou hybridní technologii ponese

Jednou z největších slabin elektromobilů je bezesporu jejich dojezd. Ten se sice s každým novým modelem o něco natahuje, nicméně spalovacím motorům v tomto ohledu prozatím může máloco konkurovat. Když se ale šikovně propojí jeho přednosti s výhodami elektromotoru, může vzniknout auto s bezkompromisní efektivitou, jak nyní předvedli v čínském Geely.

Přestože jméno čínské značky Geely může znít exoticky, ve skutečnosti se jedná o koncern, pod který spadají například i značky Volvo či Lotus. Geely by chtěl v následujících letech výrazně promluvit i do evropských prodejů a nabídnout zde řadu svých modelů, mezi kterými nechybí klasické vozy, čistě elektrické modely i hybridy. Právě hybridní technologie je něco, co automobilku velmi zajímá a dokáže z ní vymáčknout absolutní maximum.

To dokazuje i nejnovější technologie nazvaná Leishem EM-i, která nepracuje s klasickým hybridním modelem, kdy elektromotor slouží jen při pomalé jízdě nebo na kratších trasách, zatímco zbytek obstarává spalovací pohonná jednotka. V Geely na to jdou od lesa.

O pohon se tu stará převážně elektrický motor, kterému dodávají energii externě nabíjené akumulátory. Ty může energií sytit také přítomný spalovací motor, který funguje jako generátor. Automobil je díky tomu schopen nabíjet baterie během jízdy, aniž by bylo nutné zastavovat u nabíječky.

Leishem EM-i dokáže s touto technologií pracovat tak efektivně, že vůz na 100 kilometrů spotřebuje pouhých 2,62 litru benzínu, přičemž za předpokladu plných nádrží a nabitých baterií ujede až 2 390,5 kilometru. Pro srovnání – dojezd běžných spalovacích vozů se pohybuje okolo jednoho tisíce kilometrů.

Jedná se o takový dojezd, že by s ním člověk bez problému mohl vyrazit z Prahy až do Madridu. Tak vysoké efektivity se v celém systému dosahuje především díky úspornosti a výkonnosti spalovacího motoru, který zde funguje jako prodlužovač dojezdu.

Jako první by se měla novinka objevit v crossoveru od Geely. Ponese jméno Galaxy Starship 7 a v reálných podmínkách by měla dosáhnout spotřeby okolo tří litrů na sto kilometrů.

Prozatím není jasné, zda se model dostane i k jiným než čínským zákazníkům, nicméně přímo hybridní technologie Leishem EM-i by mohla. Na základě letos uzavřené spolupráce mezi Geely a Renaultem, by mohla být k dispozici také českým zákazníkům.

Geely ovšem není jedinou automobilkou, která se může o podobně účinný pohonný systém opřít. Hybridní technologii s tzv. prodlužovačem má například i čínský BYD, jehož hybridní modely umí na jedno nabití a nádrž dojet až 2 100 kilometrů a spotřeba se pohybuje kolo 2,9 litru.