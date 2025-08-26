Stačí hodit do boxu a zaplatit. Nový projekt rozšiřuje pokladny známé z Decathlonu k dalším hráčům
Český startup Buylo již spolupracuje s prodejci v pěti zemích. Pro rychlejší expanzi mu investoři posílají 16 milionů korun.
Vložit celý nákup do speciálního boxu, zaplatit během deseti sekund a odejít s účtenkou. Takto, tedy bez front a s výrazně rychlejšími nákupy, vypadá budoucnost retailu podle českého startupu Buylo. Vizi s ním sdílí také investoři, brněnský fond Purple Ventures do něj vložil 16 milionů korun. Technologii RFID, která se u nás stala známá hlavně z prodejen Decathlonu, plánuje zpřístupnit dalším hráčům. „Chceme pomáhat obchodníkům zefektivnit provoz a zákazníkům ulehčit a zrychlit nakupování. Buylo není jen o úspoře nákladů, ale i o tom, aby retail začal fungovat na základě dat,“ komentuje spoluzakladatel a šéf Josef Voda, jenž se dlouhodobě věnuje průmyslovým a IT projektům.
„Nikdy jsem neměl rád tradiční samoobslužné pokladny, kde zákazník de facto supluje roli pokladní. Říkal jsem si, že to přeci musí jít udělat jednodušeji,“ pokračuje Voda, podle kterého lze díky RFID technologii zefektivnit fungování celého retailu. Buylo kombinuje RFID štítky, senzory, automatické pokladny a umělou inteligenci pro komplexní digitalizaci retailu.
Systém dokáže provést inventuru celé prodejny během několika minut bez ručního skenování nebo snížit ztráty z krádeží prý až o osmdesát procent díky propojení s kamerovým systémem. Zákazníkům pak přináší rychlejší odbavení i s možností zaplatit po načtení QR kódu přes aplikaci, ale také personalizované slevy na produkty, které si prohlíželi v prodejně. Veškerá data jsou přitom anonymizována a využívají se pouze v reálném čase.
Buylo už funguje v pobočkách oděvního řetězce Chicdeal v Brně a Olomouci, implementuje řešení pro kosmetickou značku Angry Beards a jedná s dalšími českými řetězci. Zároveň expanduje do zahraničí – působí v Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku prostřednictvím prodejen Numero Uno a na Slovensku s řetězcem Yoyoso. Investice poslouží na další vývoj, zahraniční expanzi a nábor technických i obchodních posil. „Retail je obor s obrovským objemem peněz, ale datová kultura se do něj dostává pomalu. Buylo přináší řešení, které hlavně dává obchodníkům kontrolu,“ doplňuje Jakub Nytra z Purple Ventures.