Stačilo pár měsíců a cena OpenAI přesáhla 100 miliard dolarů. Investovat chtějí i Apple a Nvidia

Na jaře společnost OpenAI, která stojí za populárním nástrojem ChatGPT, vykupovala akcie od některých svých zaměstnanců s impozantní valuací 86 miliard dolarů (bezmála dva biliony korun). Už tehdy se, ostatně stejně jako při každé větší zprávě o finančních výsledcích a růstu ceny akcií Nvidie, hovořilo o tom, zda se kolem umělé inteligence nenafukuje nebezpečná bublina. Ale jestli se nafukuje, tak ne a ne prasknout – OpenAI je nyní na cestě do elitního klubu firem s hodnotou nad 100 miliardami dolarů (v přepočtu 2,26 bilionu korun), vybírá totiž od investorů další peníze.

Sam Altman, šéf a spoluzakladatel OpenAI, je aktuálně nejsledovanějším CEO nejen v Silicon Valley, ale také asi nejschopnějším manažerem, co se shánění investic týče. Ve složitém prostředí se mu povedlo valuaci OpenAI během několika měsíců zvednout minimálně o čtvrtinu – z 86 miliard (za to vykupovali zaměstnanecké opce) na více než 100 miliard dolarů.

Deník Wall Street Journal přinesl zprávu, že tvůrce obrazového generátoru DALL-E a chatbota ChatGPT si jde na trh pro dalších několik miliard dolarů, aby měl dost kapitálu na své mohutné výdaje. Ty potřebuje jednak na zaplacení sílící armády více než 1 500 zaměstnanců, jednak na rostoucí výdaje za výpočetní kapacity, na kterých své systémy trénuje.

Server The Information už dříve uvedl, že OpenAI se sice daří získávat nové a nové předplatitele svých služeb a že jich už má po celém světě na 200 milionů a utrží z nich přes tři miliardy dolarů, což je meziroční růst o sto procent, ale že i tak firma letos skončí v minusu několik miliard dolarů.

Zpomalit si ale nemůže dovolit, protože na záda jí dýchají stejně ambiciózní a podobně finančně vybavení konkurenti v čele se startupem Anthropic, který rozvíjí stejní lidé, kteří stáli u vzniku OpenAI. Jejich jazykový model Claude se navíc rychle dotahuje na ChatGPT, v některých parametrech vykazuje dokonce lepší výsledky a pro část lidí i investorů je sympatická filozofická linka Anthropicu: jeho zakladatelé opustili Altmana a spol., protože jim vadila příliš velká dravost a touha po komerčním úspěchu, která podle nich vytvářela nebezpečí zneužití umělé inteligence.

Každopádně aby si OpenAI udrželo v závodě vůdčí postavení, musí raisovat další peníze. Altman je podle amerických médií domluven s fondem Thrive Capital, že povede aktuální investiční kolo. Thrive Capital už vedl i to, kdy se vykupovaly zaměstnanecké podíly, a jeho šéf Joshua Kushner je Altmanův blízký kamarád. Spolu s ním chce znovu investovat i Microsoft, který v OpenAI drží v podstatě poloviční podíl.

Zajímavé ale je, že kromě Microsoftu mají o investici do firmy prý zájem ještě minimálně další dvě megakorporace: Apple a Nvidia. Agentura Bloomberg uvádí, že si tím chtějí pojistit, že jim OpenAI coby klíčový partner na poli umělé inteligence nezmizí z dohledu.

Apple, který čelil kritice, že mu v závodech s konkurencí v oblasti AI ujíždí vlak, nedávno vsadil právě na služby a produkty OpenAI, které do svých výrobků postupně integruje. Úspěchy výrobce čipů Nvidie jsou zase poháněny investicemi firem do rozvoje umělé inteligence a do rozšiřování datových center kvůli strojovému učení, v čemž premiant OpenAI taktéž hraje klíčovou roli.

Se závody, které nyní Sam Altman musí absolvovat jednak s konkurencí, jednak s investory, souvisí i nový produkt, který má v blízké době OpenAI vypustit. Podle serveru The Information půjde o nástroj s kódovým označením Strawberry čili Jahoda a bude to výkonnější a sofistikovanější podoba chatbota, který bude umět řešit i složité technické úkoly, s nimiž se dříve nesetkal.

OpenAI jeho dovednosti údajně už představilo i zástupcům americké vlády a armády. Nástroj, který se pravděpodobně stane v nějaké podobě součástí ChatGPT, má například umět počítat náročné matematické úkoly, jejichž součástí je i programování, nebo luštit jazykové kvízy. Zkrátka by mělo jít o službu, která dovednosti jazykového modelu zase o něco pozvedne a udrží ho před dotírajícím Claudem a spol. A také zdůvodní, proč má mít OpenAI cenovku 100, ale možná dokonce až 125 miliard dolarů.