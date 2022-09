Stanou se solární auta budoucností dopravy? Na jejich vývoj míří miliardy, zájem mají i zákazníci

O technologii solární panelů se aktuálně hovoří především jako o jednom z nástrojů, který může zmírnit dopady energetické krize na domácnosti. Některé automobilky však vidí v kolektorech sluneční energie způsob, jak řešit mobilitu. A veřejnosti se takto poháněné vozy zamlouvají. Německý výrobce Sono Motors proto hlásí již dvacet tisíc objednávek na svůj model Sion a nizozemský Lightyear oznámil další miliardovou investici.

Vozidla poháněná silou slunce byla ještě nedávno výsadou vysokoškolských týmů, které mezi sebou soupeřily, čí vozítko dojede nejdále. Jejich výtvory ostatně připomíná model americké značky Aptera, jejíž futuristicky vyhlížející stroj Sol dokáže ujet až 1 600 kilometrů.

Spíše než o praktické využití v reálném světě však jde tvůrcům Solu o to světu dokázat, že je vůbec možné vyrábět solární vozidlo s tak vysokým dojezdem a není s ním problém vyjet ani na silnice. Pomineme-li ale SUV se solární střechou od Fiskeru, musíme se za skutečně „použitelnými“ solárními vozy vydat do Evropy, a to konkrétně za značkami Sono Motors a Lightyear.

Prvně jmenovaný mnichovský výrobce pracuje na modelu Sion, který byl poprvé představen v roce 2017. Sion je zajímavý tím, že zatímco jiné solární vozy využívají panely umístěné na střechách, předních kapotách či zádích, v jeho případě pokrývají téměř celou karoserii.

Foto: Aptera Aptera Sol dokazuje, že i vůz poháněný paprsky umí být praktický

Na voze je umístěných 456 solárních článků, díky kterým by měl být schopný ujet pouze na sílu slunce průměrně 112 kilometrů týdně, přičemž ve skutečně slunných oblastech by se mělo jednat o dvojnásobnou vzdálenost.

Může se to zdát jako relativně krátká vzdálenost, automobil je však také vybaven baterií o kapacitě 54 kWh, která při plném nabití vystačí na 305 kilometrů a kterou lze nabíjet z klasické sítě.

Baterie je navíc obousměrná, díky čemuž z vozu dělá pojízdnou nabíječku schopnou napájet jiná zařízení výkonem až 2,7 kW.

Tyto zajímavé technologické parametry měly oslovit již na 20 tisíc zákazníků, kteří si na Sion, který by měl být vybaven také mechovou filtrací, udělali rezervaci. Průměrná výše zálohy činí dva tisíce eur, tedy necelých 50 tisíc korun. Jejich složením má zákazník splaceno téměř 10 procent z předpokládané ceny vozu, která je aktuálně vyčíslena na 25 126 eur, tedy přibližně 617 tisíc korun.

Díky tomu by měl Sion představovat vůbec první masově dostupný solární elektromobil. Jeho produkce by měla začít v druhé polovině příštího roku s tím, že zakladatelé značky si kladou za cíl vyrobit do sedmi let na 257 tisíc kusů.

Foto: Sono Motors Solární elektromobil Sion od Sono Motors

Právě cena je to, čím se Sion výrazně liší od jiného evropského vozu na solární pohon, kterým je model 0 od nizozemské společnosti Lightyear. Ta má v úmyslu nabízet svůj výtvor se solárními panely tradičně umístěnými na střeše, zádi i přídi za sumu, která má o jednu nulu víc. Lightyear 0 tak bude dostupný za 250 tisíc eur, tedy více než šest milionů korun.

Za tuto částku zákazníci získají automobil s dojezdem 725 kilometrů, přičemž 70 kilometrů by měl být schopen ujet pouze díky síle slunce.

Na výrobu Lightyear 0, který bude stejně jako Sion produkován ve Finsku, již dříve společnost získala investici přesahující jednu miliardu korun. Tu nyní doplňuje další investice ve výši 81 milionů eur, tedy bezmála dvě miliardy korun.

Foto: Lightyear Lihtyear 0, první model značky Lightyear

Novinka by se měla dostat na silnice ještě letos s tím, že vysoká pořizovací částka by měla společnosti umožnit pracovat na novém modelu, který by měl být podstatně dostupnější.

Cílem zakladatelů je přinést na trh solární vozidlo, které bude podobně jako Sion od Sona nabízeno za cenu běžného vozu s konvenční pohonnou jednotkou.