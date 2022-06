Lightyear chystá elektromobil na sluneční energii. Slibuje i několik měsíců bez nutnosti nabíjet

Co mají společného postava Buzze Rakeťáka, v originále Buzz Lightyear, ze slavného animáku Toy Story a startup Lightyear? Minimálně snahu vydávat se do nekonečna a ještě dál. Nizozemská firma se totiž pustila futuristickou cestou, což je patrné nejen z designu chystaného vozu Lightyear 0, ale i z jeho technologií. Ty mimo jiné využívají i sluneční sílu a nejnovější specifikace prozrazují, že jen s její pomocí by měla být novinka schopná ujet až 60 kilometrů.

Šest let trval vývoj automobilu, který by mohl na trhu způsobit malou revoluci, zejména naplní-li se sliby autorů, že jednou bude mít cenu Kodiaqu od Škodovky. Zatím to však vypadá, že Lightyear 0 bude minimálně zpočátku autem jen pro vyvolené.

Během jeho odhalování, které proběhlo minulý týden v Nizozemsku, totiž mimo technických specifikací zazněla i cena, která je aktuálně 263 tisíc dolarů. Kdo umí dobře počítat, už v hlavě vidí částku přesahující 6 milionů korun.

Za tuto sumu bude k mání elektrický vůz schopný ujet na jedno nabití až 624 kilometrů, přičemž 60 kilometrů by měl zvládnout pouze za využití solárních panelů, které pokrývají jeho karoserii. Ty dohromady zabírají plochu pěti metrů čtverečních a využívají technologie, díky kterým se energie ze slunečních paprsků ukládá do baterie o kapacitě 60 kWh. Když vůz parkuje, ale i během jízdy.

Foto: Lightyear Lihtyear 0, první model značky Lightyear

V praxi to tedy znamená, že budoucí majitelé Lightyearu 0, kteří žijí ve slunečné lokalitě a do práce dojíždějí za roh, nebudou muset vůbec řešit, kde budou svůj nový vůz dobíjet. Podle Lightyearu by to například v domovském Nizozemsku mohly být dva měsíce a ve Španělsku či Portugalsku až sedm měsíců.

To ovšem pouze za předpokladu, že k vozu nebude majitel přistupovat jako k formuli. Ostatně už samotné technické parametry ukazují, že tahle novinka staví především na potěšení z udržitelné a racionální utilitárnosti než z adrenalinem nasáklé dynamiky. Čtveřice elektromotrů generuje sílu 174 koní, takže maximální rychlost činí 160 kilometrů v hodině a z 0 na 100 km/h dokáže vůz akcelerovat za 10 sekund.

Na koho ve skutečně Lightyear 0 míří, prozrazuje i interiér s přídomky bio, raw a gluten-free. Všechny využité materiály jsou ze sta procent veganské, což platí i pro čalounění z mikrovlákna, rostlinnou kůži, obložení z ratanu a tkanin z PET lahví. Nechybí příjemnosti jako odemykání pomocí telefonu, bezdrátová aktualizace softwaru či podpora systému Android Auto či Apple CarPlay.

Lightyear by již měl mít pro výrobu svého díla sjednaného partnera, kterým je finská společnost Valmer Automotive, se níž se chce startup pustit do díla koncem tohoto roku. Pokud vše vyjde, mělo by celkem vzniknout 946 kusů.

Jak již bylo řečeno, jeden by měl být nabízen za více než 6 milionů korun, což je dostatečně vysoká částka na pořízení kvalitního elektrického vozu a nákupu střešních solárních panelů s dostatečně velkým úložištěm energie, ze kterého budete vůz nabíjet. Kdo chce však jít cestou futuristických technologií, bude mít snad na výběr.