Čtvrtá řada Stranger Things je tady. Seriál znatelně zpomalil, táhnou ho oblíbené postavy a horor

Právě dnes na Netflix dorazila úvodní část čtvrté série fantasy-hororového seriálu Stranger Things. A spolu s ní je zde další vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém a televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit. Dnešního vydání se dočkal i seriál Obi-Wan Kenobi, který spolu s dalšími novinkami ze světa Star Wars shrneme v samostatném článku.

Nové Stranger Things jsou tady

Téměř tři roky čekání jsou u konce, na Netflixu vychází čtvrtá řada seriálového hitu Stranger Things. Tedy alespoň její první část. Nové díly jsou totiž podstatně delší, než bývaly dříve, takže sedm z celkových devíti lze zhlédnout dnes, poslední dva v délce celovečerních filmů pak 1. července.

Pokračování oblíbené dětské (tedy nyní už dospívající) i dospělé hrdiny rozděluje. Například Jedenáctka, která zdánlivě přišla o svoji nadpřirozenou moc, se musí učit žít sama v novém prostředí kalifornské střední školy, policista Hopper zase poznává, jak to chodí v ruské věznici na Kamčatce. Změna je život.

Co ale naopak zůstává stejné, je sílící nebezpečí přicházející z alternativní dimenze Upside Down. Hrdinové k sobě budou muset najít cestu zpět (a spojit se s americkými tajnými službami), aby se mu dokázali postavit.

Čtvrté Stranger Things jsou vším, čím byly dosud, jen o něco větší, dražší a hororovější. Ambice tvůrců na epičtější měřítko vyprávění ale ne vždy dosahují kýženého výsledku. Podle některých reakcí děj nemálo stagnuje a brzké přísliby věcí příštích se protahují na dlouhé čekání.

Na druhou stranu, dlouhodobí fanoušci seriálu by neměli mít problém napojit se na příběhy postav, které se vypořádávají se ztrátami blízkých lidí i vlastního dětství, zatímco v pozadí na povrch vybublává rozsáhlejší zápletka.

Fantasy-hororový hit Netflixu tak možná v době dlouhého čekání na novou řadu ztratil něco ze svého tahu na branku, ale síly mu ještě nedošly. Zatím se naopak připravuje na finální výkop.

Co ukazují trailery

Mission: Impossible Odplata – První část



Tom Cruise momentálně v kinech oslňuje i dojímá v Top Gunu: Maverick, zároveň se ale představuje nové pokračování jeho další legendární akční franšízy. Mission: Impossible v prvních záběrech nabízí hlavně návrat nonkonformních hrdinů, skvělou kameru a dechberoucí kaskadérské kousky. Tedy vlastně jako Top Gun, ale přece trochu jinak. Více zde.

The Gray Man

Netflix konečně ukazuje nejdražší film, který dosud vyprodukoval. Ryan Gosling a Chris Hemsworth se v něm coby odchovanci CIA utkají ve smrtícím honu napříč Evropou. Masivní rozpočet sice ze zveřejněných záběrů není okamžitě patrný, můžeme se nicméně pokochat přinejmenším mnoha záběry Česka. Více zde.

Thor: Láska jako hrom

Thor se po třech letech vrací na plátna a opět v komediálním pojetí režiséra a scenáristy Taiky Waititiho. Tentokrát bude nejdříve hledat sám sebe a zbavovat se taťkovského pupku, později se utká s Gorrem, řezníkem bohů v podání oscarového Christiana Balea. Pomůže mu při tom i Thor-žena s tváří Natalie Portman. Více zde.

Andor

Rogue One: Star Wars Story je podle mnohých nejlepší příběh z předaleké galaxie za posledních více než patnáct let o tom, jak rebelové získali plány na Hvězdu smrti. Nový seriál, prezentující se jako špionážní thriller, Cassiana Andora a další ukáže pět let před Rogue One. Má sledovat rostoucí odboj vůči Impériu a zrod hrdiny.

Co hýbe světem filmu a televize

První pohled na Indianu Jonese 5

Harrison Ford v červenci oslaví 80. narozeniny, ještě naposledy se ale objeví v roli dobrodružného historika Indiany Jonese. Čtvrté pokračování ikonické filmové série je téměř natočené a tvůrci nyní ukázali první záběr novinky. Samozřejmě nenabízí žádnou zásadní informaci, pohled na Fordovu siluetu ozářenou sluncem proudícím do jeskyně bude ale pro mnohé jistě uspokojující. Režie novinky se poprvé neujal Steven Spielberg, který štafetu předal Jamesi Mangoldovi, jenž stál za Loganem a Le Mans ’66. Snímek, o jehož ději se oficiálně zatím nic neví, má do kin dorazit 29. června příštího roku.

Nový Temný případ povede hrdinka Mlčení jehňátek

Oceňovaný Temný případ se do třetího pokračování vydá bez původního tvůrce Nica Pizzolatta. Místo něj nastoupila zatím málo známá Issa Lopéz, která ovšem bude spolupracovat s oscarovým Barrym Jenkinsem, režisérem Moonlight. K projektu s podtitulem Night Country se teď podle informací Variety připojuje Jodie Foster z Mlčení jehňátek, jíž připadla jedna z hlavních rolí detektivky na Aljašce. V době dlouhého přítmí zde zmizí šest mužů pracujících na výzkumné stanici. Hrdinka spolu se svou kolegyní začne brzy nato odhalovat jejich temnou minulost i stinná zákoutí vlastní mysli.

O čem bude další seriál Star Wars

Dalším novým seriálem Disney+ bude Star Wars: The Acolyte, odehrávající se sto let před hlavní filmovou sérií v době takzvané Vrcholné republiky. Novinka přitom bude vyprávěná z perspektivy velice nejednoznačných postav, u nichž má být mnohdy těžké odhadnout, jestli jde o hrdiny, nebo zloduchy. Hlavní tvůrkyně seriálu Leslye Headland v rozhovoru pro Vanity Fair řekla, že se ve stylu vyprávění inspirovala westerny, asijskými bojovými filmy nebo samurajskými díly jako Sedm samurajů režiséra Akiry Kurosawy. Disney dnes také vydalo seriál Obi-Wan Kenobi a představilo i další novinky, které shrneme v samostatném článku.

Zemřel legendární mafián Ray Liotta

V 67 letech ve spánku zemřel herec Ray Liotta, který v Dominikánské republice právě natáčel nový film. Diváky poprvé oslnil jako Henry Hill v Mafiánech Martina Scorseseho. Ztvárnil zde gangstera, jemuž dokázal propůjčit auru sofistikovanosti a zároveň zlověstného potěšení z trýznění svých soků. Později se objevil ve snímcích Kokain, Identita či Za borovým hájem. V posledních letech jeho kariéra procházela obrodou, když ztvárnil právníka jednoho z hrdinů oscarové Manželské historie a objevil se v prequelu Rodiny Sopránů s názvem Všichni svatí mafie.

Co si dnes pustit

Prehistorická planeta

Apple TV+ | Dokumentární | 2022 | 5 epizod | ČSFD

Reprofoto: Apple TV/YouTube Hatzegopteryx v dokumentu Prehistoric Planet

David Attenborough, studio BBC Natural History Unit a tvůrci vizuálních efektů pro nového Lvího krále či Blade Runnera 2049 nám ukazují, jak vypadala Země před 66 miliony let. Nová dokumentární série je jinými slovy jako Zázračná planeta, ale s dinosaury a dalšími prehistorickými zvířaty. Je třeba říkat více? Náš pohled jsme sepsali zde.

Rrr

Netflix | Drama/Historický/Akční | 2022 | 187 min. | ČSFD

Reprofoto: T-Series/YouTube Film RRR

Rrr, pokud na něj vůbec narazila, nejspíš většina tuzemských diváků nejspíš jen přelétla očima s tím, že je to jakási indická šílenost. Vskutku. V případě největšího blockbusteru v dějinách země to ale znamená tři hodiny zběsilé akce mnohdy překonávající dnešní Hollywood, muzikál jako by ho natočil Spielberg a epický příběh na pomezí fiktivních dějin a hinduistické mytologie. Západnímu divákovi samozřejmě většina odkazů a souvislostí s historií unikne, ale děj o dvou socích, kteří se spojí v boji proti britskému kolonialismu, dokáže strhnout snad kohokoliv.

Slon

HBO Max | Drama | 2003 | 81 min. | ČSFD

Reprofoto: Blaze_007/YouTube Film Slon

Slon představuje jeden den v životě školy, kterou postihne hromadná střelba. Snímek je zajímavý hlavně tím, že nevyjadřuje jasný názor, nesnaží se diváky vtáhnout do děje ruční kamerou a rychlým střihem. Naopak nás staví do role chladných pozorovatelů plujících chodbami v dlouhých záběrech, jež sledují obyčejné dění a interakce studentů. Jen pár z nich se možná chová trochu zvláštně… Stejným způsobem pak sledujeme destrukci. Slon díky svému odtažitému přístupu dokáže vyvolat až děsivý dojem autenticity.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Love, Death & Robots

2. Iveta

3. Halo

4. Advokát

5. Tokyo Vice

Nejsledovanější filmy:

1. Top Gun: Maverick

2. Everything Everywhere All at Once

3. Doctor Strange 2

4. Seveřan

5. Morbius

