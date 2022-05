Vyšel Obi-Wan Kenobi. A s ním i odhalení dalších Star Wars seriálů včetně prequelu Rogue One

Když Luke Skywalker, sirotek žijící s tetou a strýcem na převážně prázdné písečné planetě, v zakoupeném droidovi náhodou objeví důležitou zprávu, otevře se před ním zcela nový příběh. Na mezihvězdné dobrodružství a do boje proti zlému Impériu ho v původní trilogii Star Wars vezme jeden z posledních mytických Jediů, stárnoucí Obi-Wan Kenobi. Do doby před tyto události se nyní vrací stejnojmenný seriál Disney+. S premiérou Obi-Wana Kenobiho na obrazovkách přitom studio oznámilo také několik dalších projektů ze světa Star Wars.

Nový příspěvek do kánonu jedné z největších mediálních franšíz všech dob diváky zavádí do doby deset let po událostech Epizody III – Pomsty Sithů. Princezna Padmé zemřela při porodu dvou dětí Anakina Skywalkera (nyní Dartha Vadera) a naprostá většina rytířů Jedi se stala oběťmi hrůzného Rozkazu 66. Vládu nad galaxií násilím převzali temní Sithové.

Obi-Wan se snaží žít tajný, obyčejný život na planetě Tatooine. Není to vůbec jednoduché, protože ulice pravidelně prohledávají inkvizitoři Impéria lovící přeživší Jedie. V našem hrdinovi se proto neustále mísí emoce strachu z černě oděných vrahů, viny kvůli selhání učedníka Anakina a poraženectví kvůli vnímanému konci řádu Jediů.

Tvůrci šestidílné minisérie svůj přístup nedávno připodobnili k filmům jako Joker a Logan: Wolverine v tom, že také Obi-Wan Kenobi je postavený především na charakteru titulní postavy. Samozřejmě to neznamená podobně nihilistický tón nebo krvavou cestu za vykoupením, spíš má jít o zkoumání komplexního hrdiny, které v rámci Star Wars dosud tolik prostoru nedostalo.

Obi-Wan musí prchat před inkvizitory

Obi-Wan Kenobi na Disney+ dorazil dnes hned se dvěma epizodami, čeští diváci si na oficiální premiéru ale budou muset ještě počkat. Streamovací služba totiž u nás bude spuštěna 14. června. Jelikož ovšem bude nová minisérie vycházet po jednom dílu za týden, její vyvrcholení si půjde oficiální cestou v Česku užít spolu se zbytkem světa.

V posledních dnech mezitím Disney odhalilo hned několik dalších, ve všech případech televizních novinek. V kinech se Star Wars naposledy objevily v roce 2019 se závěrečnou částí nové trilogie a ještě nějakou dobu bude trvat, než tam zavítají znovu. Nové filmy měly jednak výrazně sestupnou tendenci v tržbách, a navíc jak z pohledu fanoušků, tak širšího okruhu diváků představily velice nekonzistentní, předem nepromyšlený příběh.

Televizním zpracováním se nicméně prozatím daří dobře. První hraný seriál z předaleké galaxie The Mandalorian s obřím úspěchem předloni spustil streamovací službu Disney+. Navázal druhou, také velice dobře přijatou řadou. Letos následovala poměrně kritizovaná, ale přesto populární minisérie The Book of Boba Fett o stejnojmenném mezihvězdném kriminálníkovi, budujícím nové společenské uspořádání na planetě Tatooine.

Teď Disney vedle Obi-Wana Kenobiho pracuje také na třech dalších novinkách. Jednou z nich je Andor, odehrávající se pět let před oblíbeným Rogue One: Star Wars Story. Seriál má představit, jak sílil odpor proti vládě Impéria a zformoval Povstaleckou alianci. Tón novinky, která se včera ukázala v prvním traileru, si má brát inspiraci z žánru špionážního thrilleru. Andor vyjde 31. srpna

Pro letošní rok by to ze stáje hraných titulů Lucasfilmu mělo být vše. Rok 2023 v únoru odstartuje třetí řada The Mandalorian, v níž se titulní hrdina konečně vydá na domovskou planetu svého řádu Mandalore. Očekávat můžeme pravděpodobně i další dobrodružství „malého Yody“, respektive příslušníka stejného druhu jménem Grogu.

A co dále? Příští rok by měl vyjít také další spin-off Mandaloriana s názvem Ahsoka, který se zaměří na bojovnici a významnou členku rebelů Ahsoku Tano. Podle včerejšího oznámení dále uvidíme seriál Star Wars: Skeleton Crew, za nímž stojí tvůrci nové trilogie se Spider-Manem. Do hlavní role zatím neznámého příběhu byl obsazen Jude Law. Ani tím pak výčet projektů z předaleké galaxie nekončí. Chystá se rovněž Lando a The Acolyte, odehrávající se sto let před původní filmovou sérií.