Startupy v Praze zabojují o titul mistra Evropy. Promluví i žena, která trénuje pro cestu na Mars

Alyssa Carsonová zjistila, co chce dělat, ve třech letech. V sedmi se zúčastnila amerického vesmírného tábora. A pak dalších – kromě Spojených států také v Kanadě i tureckém Izmiru. Stala se prvním člověkem, který prošel všech 14 návštěvnických center NASA v Americe a ve svých 12 letech zasedla v panelu NASA MER 10, kde diskutovala budoucí cesty na Mars pro rok 2030 a dál. Když všechno vyjde, jak si vysnila, mohla by se zúčastnit první mise na Mars s lidskou posádkou a právě její noha by mohla být tou první pozemskou, která se dotkne rudé planety.

Prozatím má pilotní průkaz, pokročilou potápěčskou licenci, dokončený výcvik pro seskoky padákem a je certifikovanou akvanautkou. A to je jí teprve 21 let. Za několik týdnů si její poutavé vyprávění o dosavadních zkušenostech i znalostech budou moci Češi poslechnout přímo z první ruky. Je totiž jednou z přednášejících na zavedené startupové akci Disraptors Summit, která se koná 11. října v Praze.

Jedná se o dřívější Startup World Cup & Summit. Jen si zkrátil název, ale stejně jako v předchozích pěti vydáních nechá startupy soutěžit o titul toho nejlepšího. Účastníky, kteří budou mít tu šanci, hledá právě teď: nedělní půlnocí se totiž uzavřou registrace do Startupové Ligy Mistrů.

Ještě další želízko v ohni

Carsonová během svého vystoupení promluví o tom, jak chce dobýt Mars, co obnáší astronautský výcvik, jak se liší SpaceX a NASA nebo jak moc jí v plnění snů pomáhá otec, který ji vychovával úplně sám. Není ovšem jedinou zajímavou ženou, od níž tu půjde čerpat inspirace. Akce se zúčastní mimo jiné Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy, lékařka, vysokoškolská pedagožka a současně první žena, která za uplynulých 674 let stanula v čele této univerzity. Nebo první dáma estonské digitalizace Erika Piirmetsová.

„Vedle těchto úspěšných žen máme ještě jedno želízko v ohni. Vypadá to, že se nám podaří domluvit vystoupení Holly Bransonové – dcery slavného podnikatele a miliardáře Richarda Bransona, majitele značky Virgin. Ačkoli si Holly původně vybudovala úplně jinou kariéru v oblasti medicíny, nakonec je to právě ona, kdo už víc než deset let v pozici Chief Purpose and Vision Officer udává směr společnostem svého otce,“ zmiňuje Václav Pavlečka, spoluzakladatel Disraptors Summitu. Pokud se podaří dohodu s Holly úspěšně dotáhnout, právě její vystoupení bude nejspíš předcházet vyhlášení vítězů startupové soutěže.

Foto: Disraptors Na Disraptors summitu hovořil i Steve Wozniak

„Bude to takový ‚women power‘ ročník. Ačkoli jsou dámy z velmi odlišných oborů i zemí, všechny spojuje odvaha měnit dějiny,“ dodává marketingová ředitelka Disraptors Summitu Kateřina Syslová. Ale pak je tu i mnoho mužů a zároveň i zajímavých českých zástupců. Vystoupí Daniel Hejl, spoluzakladatel Productboardu, jednoho z českých jednorožců a nejhodnotnějšího startupu českého trhu. Slovo si vezme i Jakub Jurových, který vybudoval Deepnote, nebo Michal Šmída, který vystavěl a odprodal český startup Twisto.

Postavit evropskou Ligu mistrů

Vedle přednášek, panelových diskusí a mentorských škol je tu ovšem důležitá samotná startupová soutěž. Mladé projekty z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska mají poslední dny na to, aby se na webu disraptors.com přihlásily do soutěže o titul evropského šampiona. Registrace se uzavírají v neděli a v dotazníku startupisté vyplňují informace o svém produktu, týmu i nastavení byznys modelu.

„Abychom dokázali ohodnotit potenciál projektu, potřebujeme vědět, v jaké fázi se startup nachází, jaké už získal investice a kdo jsou konkurenti. U každého startupu posuzujeme také pitch deck (stručné shrnutí a představení vlastního byznysu – pozn. red.),“ přibližuje Petra Cihlářová, která se pravidelně ujímá role členky poroty.

Zatímco v předchozích ročnících vedla cesta do celoevropského finále výhradně přes regionální kola soutěže Startup World Cup, letos před porotu Disraptors Summitu postoupí také vítězové řady přidružených startupových soutěží – jako třeba italského We Make Future, polského Wolves Summitu, mezinárodní Vestbee Challenge nebo řady českých soutěží. K nim se řadí například Ynovate Challenge či Technology Fast 50.

„Chceme v rámci startupových soutěží postavit evropskou Ligu mistrů a přitáhnout do Česka skutečnou elitu mladých startupů,“ slibuje Pavlečka. „Zatímco ještě loni jsme pod starou značkou SWCSummit hostili finalisty z šesti zemí Evropy, letos díky širšímu pojetí zasáhneme podstatně víc zajímavých projektů. Vítězná trofej tak bude o to prestižnější,“ věří.

Nejúspěšnější startup dostane od organizátorů soutěže nabídku investice ve výši půl milionu dolarů. Současně získá vstupenku do světového finále v Silicon Valley, kde může zazářit před světovými investory. V uplynulých ročnících se na nejvyšších příčkách opakovaně umisťovaly české a slovenské projekty a loni celou soutěž ovládl tuzemský projekt Tatum.