Stát se chystá dát 150 milionů korun na inovativní podnikání startupů a nových firem v České republice. Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s agenturou CzechInvest nyní vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy, přičemž na dotaci by mohlo dosáhnout až 500 subjektů.

„Pro konkurenceschopnost České republiky je klíčové, abychom podpořili nové projekty s vysokou přidanou hodnotou a udrželi krok s ostatními zeměmi. Chceme vytvářet podmínky, které podpoří vyšší počet založených startupů a zvýší jejich šanci na úspěch,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Dotační program podle něj umožní začínajícím startupům konzultovat jejich podnikatelské nápady, dále vytvořit reálný podnikatelský plán a začít s podnikáním. „Inovativním firmám s krátkou podnikatelskou minulostí pak pomůže rozvíjet jejich podnikatelskou činnost a případně i pomůže s nalezením vhodného investora,“ dodal ministr.

V programu jsou balíčky poradenských, konzultačních a mentoringových služeb odborníků z regionů včetně ověření obchodních plánů k posunutí dobrého podnikatelského záměru do jeho realizační fáze. Program bude fungovat prostřednictvím regionálních inovačních center. První žádosti o podporu začne resort přijímat od začátku srpna.

„Přímé zapojení center z regionu, která mají zmapován inovační potenciál ve svém kraji a setkávají se s dobrými nápady na rozběh podnikatelské činnosti a která by napomohla spojení těch, co mají dobrou myšlenku, ale nevědí, jak ji realizovat, s těmi, co vědí, jak na to, by zároveň znamenalo odbyrokratizování počáteční fáze podnikání, které začínající podnikatele mnohdy trápí a někdy i odrazuje,“ uvedl generální ředitel agentury CzechInvest Petr Očko.

S přispěním ČTK