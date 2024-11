Stavíme nejlepší klub v Česku, ale jen na pár hodin. Stojí nás to miliony, hlásí NobodyListen

Uložit 0

Můžete ho vidět v klipech nejúspěšnějších českých rapperů, na přehlídkových molech i na přebalu knihy, která skrze fotky od Filipa Renče mapuje jeho patnáct let na hudební scéně. Také ho ale můžete spatřit v klubech – a párkrát v roce před tisícovými davy v halách. Je totiž tvůrcem a hlavním aktérem úspěšné série hudebních parties Addict. A už za pár desítek hodin vypukne další. „Znovu se ukazuje, že dělat takové šílenosti je ekonomický nesmysl, ale fanoušci si to zaslouží,“ hlásí NobodyListen.

Letos oslavil Jakub Strach aka NobodyListen třicet let – a polovinu z nich trávil jako hudební umělec. Ostatně o své dosavadní éře, během které se stal jedním z nejznámějších českých producentů, se rozmluvil v únoru ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch, kde mimo jiné popsal jak své začátky, tak třeba to, jak dokázal doslova otřást lustrem v Národním divadle. V jeho životě má ale zároveň velkou roli i značka Addict.

Se svým týmem už osmým rokem pořádá na tuzemské poměry unikátní formát hudební akce, ve které kombinuje klubovou elektronickou hudbu s rapem. Ve streetové komunitě jde o brand, který má pořád co nabídnout, hlavně proto, že jsou na akci zváni i hosté ze zahraničí, typicky ze Spojeného království, kteří přiváží tamní trendy. Tudíž se nestává, že by mejdan byl vždycky stejný. Naopak, je o rozmanitosti.

Foto: Achiv NL NobodyListen během akce na Stalinu v Praze

„Do Česka se nám podařilo přitáhnout už přes sto zahraničních interpretů, které dohromady vidělo přes pětačtyřicet tisíc lidí napříč třiceti pěti našimi akcemi,“ říká NobodyListen a láká na svou poslední letošní párty tohoto ražení, která vypukne už v pátek 29. listopadu v pražských Holešovicích, konkrétně v Křižíkových pavilonech, kde Addict už párkrát proběhl.

I když je hlavním tahounem samotný NobodyListen, před koncem roku do Prahy zamíří třeba Benga, anglická legenda dubstepu, která výrazně pomohla ke globálnímu zviditelnění tohoto žánru. „Ti, co se v dubstepu pohybují, ví, že je to obrovská ikona. Navíc rok po návratu z hudebního důchodu. O to cennější jeho vystoupení bude,“ vyzdvihuje Strach.

Na akci by mělo dorazit okolo tří tisíc lidí, což je dav, před kterým v hale NobodyListen dlouho nehrál. Výjimkou byl letní mejdan na pražské Letné, respektive na Stalinu, kde se podle odhadů ze záběrů z dronů protočilo okolo pěti tisíc fanoušků, jenže to hrál pod širým nebem – a lidé tam mohli přijít úplně zadarmo.

„Ukazuje se, že dělat věci přímo pro moje fanoušky se vyplatí. Ne nutně finančně, protože konkrétně show na Stalinu mě stála snad tři sta tisíc kvůli dvěma jeřábům pro udržení obrovských světel, ale proto, že mají radost, která se může propsat i do dalších akcí. A to se teď ukazuje – blížící se Addict už je skoro vyprodaný,“ doplňuje NobodyListen.

Stavíme ten nejlepší klub v Česku, ale jen na pár hodin. Jsem absolutní detailista a maximalista, chci jen to nejlepší.

Ani vyprodaný holešovický pavilon ale Strachovi nezajistí návratnost, s čímž se svým týmem počítá. Jak uvádí pro CzechCrunch, listopadový Addict vyjde na téměř tři miliony korun. „A to trvá jen osm hodin,“ směje se. „Jeden celý den stavíš, programuješ, nastavuješ, zvučíš, pak je osmihodinová show a pak to zase celý den bouráš,“ říká.

Vyšší náklady ale znamenají vyšší zážitek pro fanoušky, tím pádem lepší marketing pro samotný tvůrčí tým – a Nobodyho obzvlášť. Mít skvělé reference i po několika letech od uskutečnění prvního ročníku je důležité. Ať už jde o zvuk, třicetimetrovou polopropustnou LED stěnu, veškerou navozenou techniku. „Vždycky by to mělo splňovat parametry velmi kvalitní akce,“ dodává.

„Co si ale budeme, je to ekonomická sebevražda. Říkám, že stavíme ten nejlepší klub v Česku, ale jen na pár hodin. To je možná ten kámen úrazu, ale milujeme to. Jsem v tomto absolutní detailista a maximalista, chci jen to nejlepší,“ doplňuje mimo jiné autor nové znělky pro nejvyšší tuzemskou fotbalovou ligu.

NobodyListen tak touto akcí završí svůj poměrně výživný rok, během kterého jezdil koncerty ve větší míře než dříve – a také byl na turné se zpěvačkou a svou partnerkou Annet X. Na příští rok chystá novou hudbu, od které si dal letos trochu pauzu, a zmiňuje i plány směrem do zahraničí. Detaily si ale zatím nechává pro sebe.