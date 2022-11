Sto milionů dolarů na charitu. Jeff Bezos věnoval štědrý dar královně country Dolly Partonové

Jeff Bezos je jméno, které zná nejen v byznysu každý. Dolly Partonová je neméně slavná ve světě hudby. Její velikost ale už dávno přerostla rodný žánr country, americká zpěvačka si další miliony fanoušků získala i svým vřelým vystupováním a filantropickými aktivitami. A rovnou sto milionů dolarů na ně teď získala právě od Bezose.

Druhý nejbohatší člověk planety není až tak štědrý jako jiní, méně movití miliardáři. Přesto zakladatel Amazonu ze svého jmění dává na dobročinnost milionové částky. Sto milionů dolarů, v přepočtu 2,4 miliardy korun, od Jeffa Bezose spolu s oceněním Courage & Civility Award získala známá zpěvačka Dolly Partonová. Z jejích rukou částka poputuje na dobročinnost.

Partonová je totiž kromě autorství hitů I Will Always Love You, který později proslavila Whitney Houstonová, Jolene nebo 9 to 5 – a dalších tří tisícovek songů – také úspěšnou byznysmenkou a nebývale aktivní filantropkou. „Páni, sto milionů dolarů! Lidé, kteří na to mají prostředky, by měli pomáhat. A já se vždycky snažila peníze používat tak, jak mi srdce říkalo,“ okomentovala zisk ocenění.

Její nadace například už dlouhodobě a pravidelně poskytuje knihy téměř milionu dětí. Finančně podporuje projekty především v oblasti vzdělávání, ale také charitativní a zdravotnické organizace, aktivity ochránců přírody nebo komunity ve vyloučených lokalitách. Milion dolarů věnovala i na vývoj vakcíny Moderna během covidové pandemie. Vakcinaci dokonce podpořila krátkou předělávkou svého šlágru Jolene, v níž zaměnila jméno za slůvko vaccine, tedy vakcína.

„Rozdává srdcem. Co dokázala udělat pro děti, gramotnost a v mnoha dalších oblastech je úžasné,“ vysekl poklonu královně country sám Bezos při předávání ceny, která podle něj odměňuje osobnosti, jež „hledají řešení s odvahou a laskavostí“. Před držitelkou jedenácti cen Grammy ji dosud obdrželi pouze Van Jones, právník, komentátor stanice CNN a zakladatel několika dobročinných a neziskových organizací, a španělský šéfkuchař José Andres.

Tento restauratér za své aktivity, v rámci nichž vařil i válkou postiženým lidem na Ukrajině, získal nedávno ve Vatikánu Galileovu cenu pro mecenáše – stejně jako Bezos. V rámci rozdávání zakladatel Amazonu a šéf vesmírné společnosti Blue Origin například už dříve slíbil, že investuje deset miliard dolarů do podpory udržitelnosti a ekologie. Zatím však tento plán naplnil ani ne z pětiny.

Bezosova dobročinnost tak bledne ve srovnání s filantropií dalších miliardářů. Třeba i jeho vlastní exmanželky MacKenzie Scottové. Ačkoliv její jmění je ve srovnání s Bezosem zhruba čtvrtinové, už podpořila více než tisícovku charitativních organizací 12 miliardami dolarů, téměř 300 miliardami korun. To je asi osmkrát víc, než na charitu dosud dal její bývalý manžel.

Ten se na rozdíl od MacKenzie a od zakladatele Microsoftu Billa Gatese nebo legendárního investora Warrena Buffetta také nepřipojil k výzvě Giving Pledge, jejíž příznivci se rozhodli většinu svého majetku postupně využít na pomoc potřebným. MacKenzie Scottová by tak měla rozdat úctyhodných 30 miliard dolarů.