Stovky bytů a další mrakodrap. Plzeňský Miras chystá projekty za 5,6 miliardy korun
Developerská skupina Miras má v plánu projekty za 5,6 miliardy: 386 bytů do dvou let, další výškovou budovu a později čtvrť až se 650 byty.
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Plzeňská stavební a developerská skupina Miras, která v Plzni staví výškové věže Sisters, chystá další projekty za 5,6 miliardy korun. Do dvou let chce začít stavět 386 bytů na Švabinách, Rychtářce a Lochotíně za 1,8 miliardy. Ve stejné době má začít i další výšková budova za nejméně miliardu, kolem roku 2029 pak projekt až se 650 byty za zhruba 2,8 miliardy.
„Ekonomika výškových staveb se podle našich zkušeností láme přibližně kolem dvanáctého podlaží. Při rozhodování, zda stavět do výšky sedmdesáti, nebo sto dvaceti metrů, proto neposuzujeme jen výšku, ale především využití budovy, ekonomiku celého projektu a jeho začlenění do struktury města,“ říká zakladatel skupiny Michal Fictum.
Stavba Sisters, po níž šplhá 120 metrů vysoký jeřáb, mezitím dosáhla osmého podlaží, do konce roku má dorůst do jedenáctého. Věže budou měřit 94 a 83 metrů a se 174 byty se stanou třetí nejvyšší obytnou budovou v Česku. V Triangl Parku na Borských polích skupina nově pronajímá 54 bytů, více než polovinu už obsadila.