Plzeňské mrakodrapy spolknou železa jako dvě Eiffelovky a šplhat po nich bude 120 metrů vysoký jeřáb

Projekt Sisters má kolem konstrukce základů položený ocelový prstenec, chrání je před podzemní vodou. Domy budou čnít do výšky 94 a 83 metrů.

Vizualizace: Miras Group
Obytné domy Sisters v Plzni
Plzeňské výškové věže Sisters právě procházejí jednou z nejnáročnějších fází výstavby. Celková hmotnost oceli v nosné konstrukci budoucího třetího nejvyššího obytného domu v Česku přesáhne šestnáct tisíc tun, což odpovídá zhruba dvěma Eiffelovým věžím. Samotná základová deska, která právě vzniká, obsahuje třetinu této celkové váhy.

Staveniště u náměstí Českých bratří ukrývá deset metrů hlubokou jámu, z níž dělníci vyvezli 35 tisíc kubíků zeminy. Největší technickou výzvou byla podle developera Michala Fictuma, majitele Miras Group, vysoká hladina podzemní vody v lokalitě, kterou bylo nutné utěsnit ocelovými štětovnicemi. Pláty sahají tři metry pod dno výkopu a systém, běžně používaný při výstavbě mostních pilířů nebo přístavních zdí, zde chrání základy před trvalým tlakem vody.

Pod vznikající základovou deskou se nachází síť hlubinných železobetonových pilot o průměru 1,5 metru, které sahají 19 metrů pod povrch. Každá pilota spotřebovala 32 kubíků betonu. Jejich úkolem je přenést váhu celé stavby na pevné podloží v hloubce 25 metrů. Nyní vzniká metrová základová deska ze speciálního betonu.

Na stavbu teď dorazí také dva věžové jeřáby, jeden z nich je vybavený šplhacím rámem. Bude umístěn do středu hlavní budovy a poroste spolu s ní až do výšky 120 metrů, čímž se stane jedním z nejvyšších jeřábů v zemi. Hydraulický šplhací mechanismus umožňuje zvednout horní část jeřábu a doplnit další věžové díly během výstavby.

Na jaře příštího roku začne stavba růst nad terén, což bude podle Fictuma moment, kdy se dlouhé měsíce podzemních prací stanou viditelné i pro obyvatele Plzně. Celý komplex Sisters nabídne dvě věže vysoké 94 a 83 metrů se 175 byty, kancelářemi a obchodními prostory. Projekt je součástí širšího záměru Polyfunkční domy Chelčického, který zahrnuje také parkovací dům, menší bytový dům a rekonstrukci hotelu Škoda. Celkové dokončení a kolaudace komplexu se plánuje do roku 2028. Investice do projektu dosáhne 1,5 miliardy korun.

