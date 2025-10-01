Plzeň dostane své mrakodrapy. Sestry nabídnou 175 bytů, vyjdou na 1,5 miliardy, na vrchu bude vyhlídka
Developer Michal Fictum v rámci projektu opraví i známý hotel Škoda. Hotovo by mělo být v roce 2028, stavba už začala hloubením jam.
Plzeň během tří let získá novou dominantu. Výškový komplex Sisters přinese dvě elegantní věže vysoké 94 a 83 metrů s celkem 175 byty, kancelářemi a obchodními prostory. Projekt od plzeňského developera Michala Fictuma z Miras Group vyjde na 1,5 miliardy korun a stane se třetím nejvyšším obytným domem v Česku. Architekti Václav Ulč a Jan Jiran z kanceláře AVE architekt navrhli věže propojené společným „krčkem“, přičemž záměrně respektovali výšku katedrály sv. Bartoloměje – vyšší věž dosáhne 94 metrů, zatímco katedrála má 102 metrů.
V nejvyšším patře vyšší věže vznikne ve výšce 87 metrů bezbariérová veřejná vyhlídka, první svého druhu v Plzni. Na střeše budou instalovány čtyři stožáry symbolizující plzeňské řeky, které se při fotbalových zápasech Viktorie rozzáří v klubových barvách.
Interiéry navrhuje Martin Šenberger z mar.s architects, který kombinuje beton, terrazzo a mramor s originálními prvky jako osvětlení ze sopečného prachu nebo grafické otisky erbu rodu Fictumů. Projekt klade důraz na ekologii – budovy budou mít zelené střechy, fotovoltaiku, systém zadržování dešťové vody a napojení na centrální zdroj tepla bez využití plynu.
Součástí širšího záměru je rekonstrukce někdejšího hotelu Škoda na čtyřhvězdičkový hotel se 100 pokoji. Stavba komplexu začala na jaře přípravou stavební jámy, dokončení se plánuje do roku 2028. Na realizaci bude potřeba přes 16 tisíc metrů krychlových betonu, 2 600 tun oceli a 3 000 metrů čtverečních skla. Sisters se stane prvním porevolučním rezidenčním mrakodrapem v Plzni a podle architekta Ulče symbolem prosperity města.
„Těší nás, že právě v Plzni můžeme představit projekt, který se stane novodobou dominantou města a bude viditelný ze všech příjezdových tras. Stavba už začala na jaře přípravou pro zajištění stavební jámy a v těchto dnech slavnostně poklepeme základní kámen. Během dvou let chceme mít hotovou hrubou stavbu, a do tří let budovu dokončit a zkolaudovat,“ uvedl Michal Fictum v tiskové zprávě.