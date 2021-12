Když se v osmdesátých letech formovala na západním pobřeží Spojených států rapová scéna, její ústřední postavou byl Dr. Dre. Vedle toho, že spoluzaložil slavné uskupení N.W.A., byl tvůrcem těch nejznámějších beatů, které jsou v mnoha případech stále nadčasové. Teď už sice Dr. Dre moc neprodukuje, občas ale udělá výjimku. Jako třeba v novém rozšíření hry Grand Theft Auto, jež hráčům i hudebním fanouškům představí nové skladby s rukopisem této světové ikony.

Vývojáři z Rockstar Games včera vydali očekávané rozšíření svého aktuálního dílu Grand Theft Auto s přídomkem The Contract, které – podobně jako u jiných rozšíření – nabízí pro jednotlivce i skupiny hráčů nové příběhy. Samozřejmě s kriminálnějším rázem. Důležitou roli v nich bude mít jak jeden z hlavních protagonistů GTA V Franklin Clinton, tak i zmíněný Dr. Dre, který se stal obětí krádeže.

Městem Los Santos se totiž proslýchá, že jeho ukradený telefon obsahuje několik dosud nevydaných skladeb, které jsou velkým lákadlem. Nakonec se to ukáže jako pravda, přičemž vy budete těmi, kteří si nové pecky z dílny Dr. Dre budou moci poslechnout během hry. Konkrétně se jedná o šest tracků, na kterých Dr. Dre doopravdy pracoval s velkými jmény rapové scény.

Vůbec poprvé tak uslyšíte skladbu Gospel, kterou vymyslel s Eminemem, Diamond Mind pod taktovkou Nipseyho Husslea a Ty Dolla $igna a ETA, na které Dr. Dre spolupracoval se Snoop Doggem a Andersonem .Paakem. Poslední zmíněný rapper ostatně hostuje i na jiné písničce s názvem The Scenic Route, v níž vystupuje i Rick Ross. Navíc se ve hře objevuje i dvojice sólových cutů Falling Up a Black Privilege.

„Uvidíte také, jak Dr. Dre kouzlí v Record A Studios, novém hudebním studiu, kde se s ním (a speciálním hostujícím umělcem) můžete pobavit, odpočinout si a nahlédnout do zákulisí tvorby hitů,“ zmiňují tvůrci hry na svém webu. Na celém rozšíření je zajímavý i fakt, že vydané skladby budou dostupné jen v rámci hry – a vůbec se neví, zda někdy dorazí na streamovací služby.

Nové rozšíření nicméně nevyšlo jen tak náhodou. Nebo třeba bez vědomí Dr. Dre. Naopak. Legendární americký producent, kterého velmi dobře vyobrazuje film Straight Outta Compton, měl na Grand Theft Auto: The Contract aktivně spolupracovat. Dokonce vývojářům posílal hudbu, která odpovídala atmosféře konkrétních misí. „Postavili jsme pro něj studio a sehnali desku, kterou rád používá,“ popisuje proces jeho angažmá Rob Nelson ze studia Rockstar North pro USA Today.

„Pak tam přišel, vzal si na sebe oblek a dělal, co uměl. Bylo to opravdu o tom, že jsme s ním a jeho týmem chodili sem a tam a snažili se získat co nejvíce informací o jeho pracovním postupu i oblíbeném typu vybavení – když přišel na plac, cítil se v něm pohodlně,“ doplňuje Nelson a dodává, že vydání skladeb pouze v herním prostředí je poměrně velký a vzácný okamžik, u kterého věří, že bude napříč herní i hudební komunitou po celém světě rezonovat.

Svým způsobem může jít o menší náplast za nepovedené vydání přepracovaných třech dílů GTA, které v době vydání obsahovaly chyby a nesplnily očekávání. I to byl důvod, proč tvůrci fyzické kopie remasterovaných her Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City a Grand Theft Auto: San Andreas stáhli z prodeje.