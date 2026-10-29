Strakatý, Výborná, nebo Kluci z Prahy? Hlasujte pro své favority v letošních Czech Social Awards
Hlasování ve 12. ročníku cen pro projekty a tvůrce českých sítí odstartovalo. O vítězích dvanácti kategorií rozhodne veřejnost do 5. listopadu.
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Kdo v uplynulém roce nejvíc hýbal českým internetem, bavil společnost nebo posouval digitální tvorbu kupředu? Prestižní ocenění Czech Social Awards vstupuje do své finální fáze a spouští veřejné hlasování ve dvanáctém ročníku. Odborná porota z tisíců tipů vybrala finalisty dvanácti kategorií a od nynějška až do 5. listopadu rozhodují o vítězích sami fanoušci a uživatelé sociálních sítí.
Mezi nominovanými se potkávají zavedené stálice tuzemské mediální scény s dravými tvůrci mladší generace i silnými společenskými iniciativami. V podcastové kategorii o přízeň bojují například Čestmír Strakatý, Lucie Výborná, Neurazitelný nebo Pindy z gyndy. V sekci digitálních tvůrců zaujali porotu Jiří Burýšek, Kluci z Prahy, Rozárie Haškovcová či David Luu.
Silné zastoupení mají tradičně i projekty s celospolečenským přesahem. O skleněnou sošku se ucházejí organizace jako Nevypusť duši, Fuck Cancer, Konsent, Díky, že můžem! nebo Sanitka splněných snů. V byznysových a technologických kategoriích se pak objevují značky jako EcoHaus, Lejaan či Luxor, aplikace Záchranka a Rohlik.cz nebo originální influencerské kampaně – například spojení značky Sonos s Jirkou Králem a Petrem Márou či spolupráce Hedepy s Kundosaki.
„Rozmanitost nominací jasně ukazuje, jak moc dospěl český digitální prostor. Už dávno nejde jen o líbivý obsah, ale o silné myšlenky, komunity a projekty, které mají reálný dopad na společnost,“ říká zakladatelka Czech Social Awards Michaela Derynková.
Letošní ročník přichází se zásadní změnou formátu. Pořadatelé se rozhodli prolomit letitou tradici a vítěze dvanácti kategorií představí veřejnosti už v pondělí 9. listopadu prostřednictvím svých oficiálních online kanálů – tedy ještě před samotným slavnostním večerem.
Czech Social Awards 2026 v kostce
Kdy a kde hlasovat: od 26. října do 5. listopadu 2026 na webu.
Soutěž pro hlasující: 3× poukaz na pobyt od Amazing Places v hodnotě 10 000 Kč.
Vyhlášení vítězů online: 9. listopadu 2026 (zveřejnění 12 kategorií předem).
Slavnostní galavečer: 12. listopadu 2026 v Mercedes-Benz Saga Praha (moderuje Zorka Hejdová, živé vyhlášení kategorií Osobnost roku a Social Special Award).
„Chtěli jsme letošnímu ročníku dát novou energii. Nechceme, aby nominovaní přišli jen v napětí čekat, kdo vyhraje. Chceme, aby si večer užili, potkali se, sdíleli své zkušenosti a společně oslavili to nejlepší, co české sociální sítě nabízejí. Proto vítěze představíme předem a slavnostní finále postavíme především na lidech a jejich příbězích,“ vysvětluje Derynková.
Samotný finálový večer, který proběhne 12. listopadu v prostorách Mercedes-Benz Saga Praha pod moderátorskou taktovkou Zorky Hejdové, přesto o napětí nepřijde. Přímo na pódiu budou odhalena dvě prestižní ocenění, jejichž držitelé zůstanou do poslední chvíle utajeni – Osobnost roku a ocenění za mimořádný přínos Social Special Award. V minulosti si tyto trofeje odnesli například záchranář Marek Dvořák, Nikol Leitgeb nebo satirik TMBK.
Výběr z nominací v jednotlivých kategoriích:
Podcast: Čestmír Strakatý, Lucie Výborná, Neurazitelný, Pindy z gyndy, Zpusy Club
Společenský dopad: Díky, že můžem!, Fuck Cancer, Konsent, Nevypusť duši, Sanitka splněných snů
Digitální tvůrce: David Luu, Jiří Burýšek, Kluci z Prahy, Lucie Minářová, Rozárie Haškovcová
Sportovní projekt: Confi by JO, Mystery Squads, Sidequesty, Švihej, Yogagang
Značka: EcoHaus, Knihkupectví Luxor, Lejaan, Orea Hotels & Resorts
Aplikace: Meddi app, Puubs.cz, Rohlik.cz, Záchranka
Influencer marketing: Haier × Chili Ta, Hedepy × Kundosaki, Kärcher × Monika Leová, Marius Pedersen × Martin z Břečťanu, Sonos × Jirka Král a Petr Mára
Firemní podcast: CEO inspirace, ChariTalk, dm #prosteja, Fitness007, Inspirace Baťa
Partnerské kategorie: Philadelphia Food Award, Nuna Baby Award, Dermacol Beauty Award
Odborná porota složená ze zástupců médií, marketingu a akademické sféry – v níž usedli například děkan Fakulty multimediálních komunikací UTB Pepa Kocourek, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová, Petra Koudelková z FSV UK nebo spoluzakladatel CzechCrunche Václav Bedřich – sestavila nejužší výběr. Konečné slovo má však nyní veřejnost.
Hlasovat pro své favority je možné do půlnoci 5. listopadu na webu akce. Pro zapojené hlasující je připravena i soutěž o tři poukazy na pobyty od Amazing Places v hodnotě 10 000 korun. Vítězové si během listopadového finále převezmou ručně broušené trofeje z českého skla od sklářské značky Klimchi.