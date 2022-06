Střet s Řezníkem bohů. Disney v dalším traileru ukazuje, komu bude Thor v novém filmu čelit

Thor už dávno není pouze vysoce mocným superhrdinou – Disney v posledních letech udělalo z asgardského prince postavu s velkým smyslem pro humor, což diváci (soudě podle reakcí na předchozí filmy) kvitují. A jinak tomu nebude ani v očekávaném snímku Thor: Láska jako hrom. Právě na něj teď vyšla další ukázka, která posiluje nejen humornou linkou celého filmu, ale také lépe vyobrazuje padoucha, kterému bude Thor v novince čelit.

Thor: Láska jako hrom je patrně nejočekávanějším filmem z univerza Marvelu pro letošní rok. První ukázku na nový superhrdinský snímek, který režíruje nápaditý australský režisér Taika Waititi (stojící mimo jiné za dílem Thor: Ragnarok z roku 2017), odhalilo Disney v dubnu. Poté následoval plnohodnotný trailer, který jasně naznačil, že půjde z velké části o komediální podívanou s výraznými prvky nadpřirozeného světa.

Teď Disney zveřejnilo další minutovou ukázku, ve které se pochopitelně objevuje jak Chris Hemsworth coby Thor, tak i Tessa Thompson v roli bojovnice valkýry, Natalie Portman jako Jane Fosterová (respektive dámský Thor) nebo postavy z filmů o Strážcích galaxie. Pozorní diváci si všimnou i Thorova nevšedního parťáka Korga, který to s trefnými vtípky také umí. Dost prostoru dostal v novém traileru i padouch jménem Gorr.

Takzvaného Řezníka bohů, jak se Gorrovi přezdívá, ztvární Christian Bale, který proslul hlavně v rolích filmového Batmana. Podle ukázek to vypadá, že nepůjde zrovna o někoho, s kým by si bylo radno zahrávat, a proto na Thora a jeho spřátelené hrdiny čeká velký boj. A ano, do akce bude muset být povoláno i kladivo Mjölnir, které po konečné porážce Thanose v Avengers: Endgame pověsil Thor na hřebík.

Thor: Láska jako hrom vstoupí do českých kin už 7. července. Postupem času zamíří i na streamovací službu Disney+, která byla minulý týden spuštěna také v Česku.