Strhující sci-fi Problém tří těles od tvůrců Hry o trůny se představuje v traileru, vyjde už brzy

Jsou to jedny z nejoceňovanějších a nejzajímavějších sci-fi knih posledních let. A teď podle nich Netflix natočil seriál. Problém tří těles se představuje v oficiálním traileru, který láká na záhadnou i velkolepou vědeckofantastickou podívanou. Lidstvo totiž čeká střetnutí s něčím – nebo někým –, co se vymyká jeho dosavadním schopnostem poznání…

Na Netflixu se dílo Davida Benioffa a Daniela. B. Weisse, tvůrců seriálové Hry o trůny, představí už 31. března. Také tentokrát půjde o adaptaci veleúspěšné knižní série. Zatímco ve fantasy světě na obrazovky převedli dílo George R. R. Martina Píseň ledu a ohně, sci-fi novinka vychází ze série Vzpomínka na Zemi od čínského autora Liou Cch‘-sina, jejíž první díl nese název právě Problém tří těles.

Něco se stalo v Číně v 60. letech minulého století. Něco dnes zabíjí vědce. Něco se blíží. Nebo někdo? „Jsou na cestě. A nemůžete je nijak zastavit,“ zazní v právě vydaném oficiálním traileru seriálu, který v první řadě nabídne osm epizod. Dvouminutová ukázka buduje napětí a naznačuje tajemství, které by konečně mohlo potěšit i náročnější fanoušky žánru. Ano, stále jsme zahořklí vůči slaboučkému odvaru ze Star Wars i Warhammeru jménem Rebel Moon…

Problém tří těles, respektive celá knižní série Vzpomínka na Zemi totiž není příběh o kosmických korábech a laserových přestřelkách, ale nabízí záhadnou zápletku o času, prostoru, virtuální realitě i fyzikálních zákonech. Však už samotné slovní spojení „problém tří těles“ je skutečný pojem z nebeské mechaniky, tedy z oboru, který se zjednodušeně řečeno zabývá pohybem vzájemně na sebe působících objektů ve vesmíru. A samozřejmě dojde i na téma (ne)existence mimozemských civilizací.

Vzájemně na sebe působit budou v seriálu především objekty lidské. Tedy alespoň zpočátku. A tvůrčí dvojice Benioff a Weiss nebude jediným styčným bodem se Hrou o trůny. V Problému tří těles diváci uvidí i známé tváře Liama Cunninghama (ser Davos Mořský), Jonathana Pryce (Nejvyšší vrabčák) nebo Johna Bradleyho (Samwell Tarly z Noční hlídky). Jednu z klíčových rolí obsadí Rosalind Chaová (Mulan), výraznější postavy ztvární Benedict Wong (Doctor Strange), Jovan Adepo (Babylon) nebo méně známí herci Saamer Usmani, Jess Hongová a Marlo Kellyová.

Znalci knih nicméně při pohledu na obsazení zjistí, že některé postavy filmaři oproti předloze proměnili, či dokonce rozdělili na několik jiných. První díl série autora Liou Cch‘-sina vyšel v domovské Číně v knižní podobě v roce 2008 (předtím vycházel na pokračování v časopise), anglického překladu The Three-Body Problem se dočkal o šest let později. V roce 2017 českým čtenářům Problém tří těles představilo nakladatelství Host, které vydalo i další díly trilogie Temný les a Vzpomínka na Zemi.

Už názvy následujících knih o směrování příběhu mnohé naznačují. Pojmem „temný les“ badatelé i spisovatelé označují možné vysvětlení toho, proč lidstvo nenavázalo kontakt s jinými obyvateli v kosmu. Kteří sice existují, ale obávají se odhalení dalšími civilizacemi ze strachu před svým zničením. Podobně jako zvěř v potemnělém lese, kterým kráčí ozbrojený lovec.