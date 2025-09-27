Student ČVUT navrhl cvičební pomůcku z podhoubí a starých losů. Paraplegikům pomůže stát
Vertikalizační kostka pro paraplegiky kombinuje ekologii s medicínským využitím. Stojí za ní studenti, Sazka a Centrum Paraple.
Student Fakulty architektury ČVUT Václav F. Matyáš v rámci své diplomové práce ukázal, jak může odpad pomáhat. Vyvinul rehabilitační „vertikalizační kostku“, což je pomůcka pro paraplegiky, která je vyrobená z podhoubí hub obohaceného o rozmělněné stírací losy Sazky. Mycelium využívá celulózu z losů jako živiny a vytváří tak pevný, přitom lehký materiál, který je na konci životnosti kompostovatelný.
Kostka slouží k nácviku stoje u rehabilitačních žebřin a stabilizuje kolena a lýtka pacientů v bočním směru. „Vertikalizační kostka spojuje přírodní materiál z mycelia s upcyklovanými stíracími Sazka losy a ukazuje, že inovace mohou jít ruku v ruce s udržitelností,“ popisuje autor. Projekt vznikl ve spolupráci s fyzioterapeuty z Centra Paraple, kteří poskytli odborné požadavky na funkčnost pomůcky, a společnosti Sazka.
Student navázal na svůj loňský úspěch v soutěži Reborn Design 2024, kde vyhrál s deodorizačním pukem ze stejného materiálu. Sazka, která je součástí skupiny Allwyn a byla partnerem soutěže, tehdy vyrobila tisíc kusů a darovala je zaměstnancům. Nová kostka aktuálně prochází klinickými testy a rozšiřuje portfolio platformy reLosy, která už dříve představila tenisky, nábytek nebo skateboard z recyklovaných losů.