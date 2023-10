Student rozluštil tajemství za milion. Dva tisíce let starý antický svitek čte díky umělé inteligenci

Uložit 0

Když před téměř dvěma tisíci lety vybuchl Vesuv, proměnil v uhel několik stovek papyrů ve městě Herculaneum. Co se na těchto svitcích ukrývá, dodnes nikdo netuší. Jakékoliv pokusy o rozvinutí sežehnutého a spečeného papyru byly marné, až dosud. Jednadvacetiletý student v nich dokázal za pomoci umělé inteligence rozluštit první slovo, za což dostal odměnu ve výši téměř milionu korun. Komu se podaří rozluštit kompletně celou hádanku, může se těšit na ještě zajímavější odměnu.

Výbuch sopky Vesuv v roce 79 našeho letopočtu byl katastrofou, díky které však můžeme lépe chápat tehdejší svět starověké Římské říše. Exploze za sebou totiž zanechala dokonale zakonzervované Pompeje a kromě nich erupce pohřbila i další římská města, mezi kterými je také Herculaneum.

Jak intenzivní celá tragédie byla, napovídají papyrové svitky nalezené právě v Herculaneu, které se vlivem žáru proměnily na kusy tvrdé sopečné horniny. Pohřbené v bahně čekaly na své znovuobjevení dalších 1700 let. Světlo světa znovu spatřilo zhruba 600 svitků při vykopávkách prováděných v roce 1752 na místě dnes známém jako Vila papyrů. Jméno dostalo právě díky nálezu, který se někdo snažil dostat do bezpečí. Svitky totiž byly uloženy v bednách připravených k přesunu pryč z vily, k čemuž však nikdy nedošlo.

Jakékoliv pokusy o rozevření či čtení spečených svitků vedly k rozpadu materiálu. Svitky jsou pomačkané, více či méně rozdrcené a jejich přečtení se zdálo být nemožné. Nicméně před čtyřmi lety se ukázalo, že do svitků nahlédnout přeci jen lze, a to s pomocí rentgenu.

S jeho pomocí byly pořízeny detailní obrázky jednotlivých svitků, ovšem problémem bylo, že kvůli zuhelnatění není tmavý inkoust na podkladu vůbec vidět. Nicméně podrobnost pořízených snímků dávala vědcům naději, že by se v nich přeci jen mohlo podařit stopy po písmu vypátrat. A skutečně se tak stalo.

Byť první pokusy s infračerveným světlem a vytvořeným algoritmem pro čtení textu nebyly příliš úspěšné, v březnu tohoto roku byla za podpory dárců ze soukromého sektoru vyhlášena tzv. Vesuvská výzva, která měla dát věci rychleji do pohybu. Pořízené snímky byly vystaveny veřejně spolu se všemi informacemi, které do té doby vědci získali.

Pravidla soutěže jsou jednoduchá, komu se podaří rozluštit alespoň 140 znaků zaznamenaných na papyru, ten obdrží odměnu ve výši 700 tisíc dolarů, v přepočtu tedy 16,3 milionu korun. Navíc pro ostatní úspěšné hledače tajemství svitků je připraveno dalších 300 tisíc dolarů.

První zlom přišel v momentě, kdy jeden ze soutěžících objevil na svitcích trhliny kopírující písmena. Tento objev učinil po hodinách a hodinách zírání na svitky jen vlastníma očima. Jeho objev ukázal ostatním badatelům směr, který následovat. Někteří se pustili do vývoje softwaru s umělou inteligencí, která začala s kontrolou trhlin automaticky.

