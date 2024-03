Studijní program Investee udělá nováčkům jasno v investování. Pomůžou špičky českého finančnictví

Uložit 0

Začít investovat je v posledních letech stále jednodušší. Nižší bariéry sice znamenají, že se potenciální výnosy otevírají více lidem, na druhou stranu ale obchodování na burze zkouší i ti, kteří toho o něm moc nevědí. A to může být problém. Poradit nováčkům nejen s tím, jak investování rozjet a neprodělat úspory, ale i s finanční gramotností obecně, se snaží český projekt Investee. I s pomocí předních osobností českého finančního světa. Účastníci se v rámci intenzivního studijního programu naučí zejména kritickému uvažování.

„Zaměřujeme se na vše od základů osobních financí přes analýzu investičních strategií a aktuálních trendů v investování až po globální makroekonomický výhled,“ říká ředitel studijního programu Investee Martin Krevňák, který programem jako student prošel v roce 2021. A jelikož ho celá iniciativa zaujala, přidal se následně k zakladatelům Evě Knirschové, Michalu Černockému a Matěji Nosálovi, kteří mu nakonec celý projekt předali.

Sám Martin Krevňák se finančnictví věnuje profesně a také působí jako doktorand na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Teď má na starosti i celý studijní program Investee, který vznikl jako neziskový spolek za účelem vzdělávání a informování veřejnosti v sektoru financí a investování. A právě v tom Krevňák pokračuje.

V rámci kurzu, který probíhá od poloviny dubna do poloviny června každou sobotu v budově VŠE v Praze na Žižkově, se budou probírat všemožná investiční témata od akciových trhů a dluhopisů přes reality, venture kapitál a private equity až po daňovou problematiku, kryptoměny nebo tvorbu portfolií. Z jednotlivých bloků si přitom účastníci kromě teoretických poznatků odnesou i praktické dovednosti.

O to se postarají zvučná jména české finanční scény. Jedním z nich je investiční matador Ján Hájek, manažer největšího fondu svého druhu v Česku Top Stocks. Účastníci se potkají i se Zuzanou Ondrejovou ze startupového fondu J&T Ventures nebo s Davidem Fogadem, investičním ředitelem Adax Invest. Nově se zapojí také Petr Šimčák, ředitel investic v Amundi, Martin Dočekal, majitel fondu Českých korporátních dluhopisů, Aleš Vávra, manažer fondu Metatron Short Equity Fund, investiční manažer RockawayX David Rakušan nebo investiční správce Jan Sušánka.

Zájemci o účast se do programu Investee mohou hlásit přímo na webu do 28. března. Na základě motivačních dopisů následně organizátoři vyberou sto studentů, kteří budou moct dorazit na první lekci konající se 13. dubna. Výuka bude probíhat od 9 do 16 hodin a jednotlivé dny se budou skládat ze tří devadesátiminutových bloků. Běžné školné stojí 11 990 korun, cena pro studenty je 5 490 korun. CzechCrunch ve spolupráci s Investee přináší předplatitelům CC+ možnost získat 30procentní slevu z plného školného. Členství v CC+ si můžete pořídit na cc.cz/plus.