Stvořil husitské fantasy, teď ho inspirovaly hry Tetris i Sokoban. Vyzkoušejte novinku od českého vývojáře

Nedávno příjemně překvapil fantasy dobrodružstvím zasazeným do dob husitských válek. Teď sólo vývojář Petr Kubíček představuje počin z úplně jiného žánru. Jeho novinka Kubikon 3D prověří vaše myšlení při posouvání barevných kostek. Její vydání se blíží, už teď si ji ale můžete vyzkoušet v hratelné demoverzi.

Petra Kubíčka můžete znát jako autora hry 1428: Shadows over Silesia, která povedeně míchala český středověk s temnou magií. A která byla tak trochu ovlivněná Falloutem, Metal Gearem i starými adventurami. Nové dílo Kubikon 3D je také svého druhu skokem do minulosti. Ne však do husitských dějin, ale do Kubíčkovy vlastní historie.

„Kubikon je jeden z mých prvních projektů, který vyšel už v roce 2013 na telefony. Ale bylo mi líto ten koncept nechat ležet v šuplíku, tak jsem se rozhodl ho vypustit do světa,“ říká pro CzechCrunch herní tvůrce, který svůj čas dělí mezi nezávislou tvorbu a práci pro největší české herní studio Bohemia Interactive.

Před 1428: Shadows over Silesia jsem měl sen, že by se hra mohla zaplatit a ideálně mohla zaplatit vývoj i nějaké další. To se nestalo.

Do plné verze se budete moci pustit zhruba v půlce roku, vyzkoušet si logickou hru ale můžete už teď. Demo Kubikonu 3D stáhnete na Steamu. Čeká na vás hratelnost založená na posouvání kostek, milovníkům retra může připomenout tituly jako Sokoban, Tetris nebo Arkanoid. Ostatně všechny tři Kubíček zmiňuje coby alespoň částečnou inspiraci.

„Je to spíš relaxační hříčka pro lidi, co trpí pocitem, že všechno musí být na svém místě. Taková uklízecí hra,“ říká s úsměvem vývojář publikující své hry pod značkou jednomužného studia Kubi Games. „Ale pořád se v Kubikonu najdou momenty, kdy musíte zapojit mozek. Pro ty, co hledají výzvy, tu jsou žebříčky nejlepších hráčů a hledání nejrychlejších a nejefektivnějších cest k vyřešení levelů,“ dodává.

Pokud perfektně vyřešíte všechny z několika desítek úrovní, jež by měly ve hře podle plánů být, budete si moci navíc vytvořit vlastní levely v editoru. Kubíček už teď počítá s tím, že hru rozšíří o dodatečný obsah v podobě nových herních mechanismů a prostředí. Kubikon 3D se nicméně nerozšíří na jiné platformy než PC. „Mobilnímu trhu absolutně nerozumím a konzole jsou zatím mimo mé možnosti,“ říká autor.

Kubikon 3D není jediným projektem, na kterém Kubíček v současnosti pracuje. Svůj čas věnuje i rozšíření pro svůj předloňský titul 1428: Shadows over Silesia, které by chtěl už brzy představit. Husitská hra byla oproti právě představenému titulu ambicióznějším projektem, jako takový ale s sebou přinesla mnohem více úskalí.

„Před vydáním 1428: Shadows over Silesia jsem měl krásný sen, že by se hra mohla zaplatit a ideálně také mohla zaplatit vývoj nějaké další. To se bohužel nestalo, ale rozhodně to nehodnotím jako neúspěch,“ popisuje vývojář. Alespoň na sebe si však hra vydělala. „Také jsem se toho hodně naučil a otevřelo mi to cestu k práci v herním vývoji,“ dodává Kubíček.

Jeho dílo mu nejprve pootevřelo dveře do Ingame Studios, tedy k tvůrcům střílečky Crime Boss: Rockay City s Chuckem Norrisem v jedné z rolí. Nedávno pak Kubíček změnil štaci a zamířil na částečný úvazek do Bohemia Interactive. Ani part-time působení v největším českém herním studiu ale nic nemění na plánech zůstat i nadále nezávislým vývojářem.

„Ve velkém studiu je to všechno trochu jiné. Člověk se musí specializovat a každou věc řešit s týmem dalších lidí. Všechno trvá mnohem déle,“ popisuje rozdíl mezi oběma světy. „Upřímně, já jsem spíš vlk samotář, ale člověk zase přičichne k tomu, jak se rodí ty ‚opravdové‘, velké hry,“ uzavírá Petr Kubíček.