Styděl se mluvit, pak daboval nejslavnější herní postavičku. Hlas Maria se po 30 letech loučí

Nejprve se styděl mluvit na veřejnosti, ale svůj strach překonal tím, že začal chodit na hodiny veřejných projevů. Jakmile se bloku zbavil, začal k lidem mluvit prý jako instalatér. Alespoň to mu říkal kamarád, který ho přivedl na konkurz pro dabování kultovní videoherní postavičky Maria. Na casting se dostavil pozdě, ale šanci odprezentovat svůj cit pro dabing mu dali. A tak se do anglicky mluvícího italského instalatéra z Japonska pustil – a vydržel u jeho namlouvání přes třicet let.

Jméno hrdiny, který výrazně přispěl k tomu, aby se z dvojčat Maria a Luigiho stal popkulturní fenomén známý po celém světě, je sedmašedesátiletý Charles Martinet. Původem Američan, jenž se chtěl stát právníkem, nakonec dal ale přednost dabingové kariéře, k níž přišel úplnou náhodou.

Začátkem devadesátých let pak začal pracovat pro Nintendo, které postavičky vymyslelo, a nejprve Maria namlouval pouze na veletrzích firmy, kde se jeho hlava objevovala před návštěvníky na televizích. Zlom přišel v roce 1996, kdy Nintendo vydalo legendární herní skákačku Super Mario 64.

Právě v rámci ní Martinet slavného instalatéra z Apeninského poloostrova v červeném kostýmku daboval. Ne však hlasem jako stereotypní Američan italského původu s hlubokým chraplákem, od čehož odstoupil kvůli obavám o přílišné drsnosti pro děti, ale vtipně, přátelsky a líbivě pro všechny.

Vyšlo mu to na jedničku. Super Mario 64 se stala mainstreamovým hitem a Martinetův hlas mohli slyšet hráči po celém světě. Spokojeno bylo i Nintendo, které mu v návaznosti na to přiřadilo i dabování Mariova bratra Luigiho, ale také dalších postaviček jako Wario, Waluigi a dalších z Mushroom Kingdom.

Protože žil Martinet většinu svého života v Evropě, účastnil se i různých evropských videoherních veletrhů, kde Maria a spol. prezentoval před ostatními. A byť není vyloženě na herecké scéně příliš známý, každý jeho hlas už někdy musel slyšet – zejména v hrách, ale také v nejrůznějších klipech.

Poněkud paradoxní ale je, že Maria nedaboval ve vlajkovém snímku Nintenda Super Mario Bros. ve filmu, který vyšel letos v dubnu a CzechCrunch ho pasuje do role skvělého animáku pro mladé i starší. V něm instalatéra namlouval Chris Pratt, známý třeba jako Star-Lord z marvelovské série Strážci galaxie.

Právě jeho přeobsazení rozjelo spekulace, zda se Martinet s dabováním neloučí. U některých hereckých kolegů to dokonce vyvolalo rozpaky – o to víc, když byl v Super Mario Bros. ve filmu přesunut „pouze“ do namlouvání otce hlavních hrdinů Giuseppeho.

I přesto ale Martinet bude tváří (respektive hlasem) Maria – a samozřejmě i Luigiho – už navždy. A nic na tom nemění fakt, že nyní s dosavadní rolí končí. U dabování kultovních nintendovských figurek vydržel třicet dva let, tedy od roku 1991. Se samotným Nintendem se ale Martinet neloučí.

„Charles Martinet byl hlasem Maria ve hrách od Nintenda velmi dlouho, od dob Super Maria 64. Teď se Charles přesouvá do role Mariova ambasadora, což znamená, že odstupuje od dabování našich postaviček, ale bude s nimi nadále cestovat,“ uvádí Nintendo ve vyjádření, ve kterém mu poděkovalo za jeho služby.

Co konkrétně bude jeho nová pozice znamenat a obnášet, je zatím ve hvězdách. Lze ale předpokládat, že bude Maria a jeho partu prezentovat v rámci nových her a dalších děl, která tradiční japonská firma chystá. Spolu s tím se koneckonců neví ani důvody, proč z pozice dabéra odstupuje.