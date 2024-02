Suchej únor je tady. Víme, kam vyrazit na nealkoholické koktejly, které vás nebudou nudit

Uložit 0

Začíná měsíc, na který se hospodští a majitelé barů příliš netěší. Únor se totiž v Česku pravidelně nese ve znamení toho, že si spousta lidí nedá v jeho průběhu ani kapku alkoholu. Loni se do kampaně Suchej únor zapojilo 900 tisíc lidí, což je zhruba třináct procent dospělé populace Česka. A to je číslo, které zásadně zamává s tržbami nejen podniků zaměřených na podávání alkoholu. Některé se tak rozhodly suchý měsíc uchopit kreativně a připravily koktejlová menu, díky nimž do nich rádi zavítáte, protože nebudete muset celý večer pít jen perlivou vodu. A právě na ně jsme se zaměřili v posledním vydání newsletteru Deli.

Trend nealkoholických koktejlů nebo drinků, které obsahují méně alkoholu, v posledních letech narůstá. Když se tak vydáte do lepšího baru, můžete v průběhu celého roku ochutnat zajímavou nabídku drinků, které profíci za barem nemíchají jen z džusů a sirupů, ale přidávají spoustu neotřelých ingrediencí, jako je kombucha, různé bylinné výluhy, fermentované ovocné šťávy, čaje nebo nealkoholické destiláty. Kam ale vyrazit teď, pokud se rozhodnete strávit únor bez alkoholu?

Liquid Office a Hemingway bar

V karlínském Liquid Officu mají celý únor na menu tři speciály bez kapky alkoholu, jejich základ totiž tvoří nealkoholické šumivé víno. První je variací na Negroni Sbagliato, takže si na své přijdou milovníci hořko-sladkých kombinací.

„Druhý je postaven na podomácku připravené nealkoholické tequile s klarifikovaným grapefruitovým džusem a třetí je variací na koktejl Sgroppino s kuličkou domácího mirabelkového sorbetu,“ popisuje barman David Andrle.

Foto: Tomáš Tejkl Nealko koktejlová nabídka v baru Liquid Office

V sesterském podniku Hemingway bar mají na menu rovněž trojici nealkoholických koktejlů, všechny postavené na nealkoholických destilátech. Koktejl Basilique je krátký, sladko-kyselý drink kombinující chuť bazalky a okurky, druhý koktejl je variací na nealkoholický Kingston, což je aperitivní, hořko-sladký drink na bázi nealkoholického rumu a třetí imituje Palomu, je tedy na bázi nealkoholické tequily, kapky citrusu juzu a dolitý grapefruitovou sodou.

„Pro oba naše podniky je automatické se takových akcí účastnit. Přijde mi, že ze strany zákazníků už je to bráno jako standard. V posledních letech se procento zákazníků, kteří nechtějí pít alkohol z důvodu zdravého životního stylu, určitě zvedá a je dost pravděpodobné, že bude dále sílit,“ dodává Andrle.

Brněnská nealko jízda

Velké nealkoholické žně nastávají v Brně pod taktovkou skupiny Lidi z baru, kteří mají pod svými křídly aktuálně šest podniků. V Baru, který neexistuje si můžete vybírat z pěti koktejlů, mezi nimiž je i únorová stálice v podobě bezedného Blue Indiga z bergamotového a juzu pyré, grepového džusu, sody a s ledem obarveným bylinou klitorií ternatskou.

V baru 4pokoje můžete vyzkoušet nealkoholický twist na drink Penicilin z destilátu bez alkoholu Crossip Dandy Smoke, jehož základní složku tvoří kouřový čaj lapsang, čerstvá citronová šťáva, zázvorové pivo a vanilkový sirup. Na zdejším menu je ale celkem 13 nealkoholických koktejlů, takže je rozhodně z čeho vybírat.

V bláznivém podniku Super Panda Circus, který se mimochodem probojoval do barového žebříčku 50 Best Discovery, který vzniká paralelně s žebříčkem 50 Best zaměřeným na restaurace, bary a hotely, vznikl koktejl Cucumelon Madness. Ten má vyvolat nostalgické vzpomínky na devadesátky, protože voní jako melounová žvýkačka a obsahuje čerstvou šťávu z okurek a vodního melounu, domácí žvýkačkový cordial a sodu.

Foto: Lidi z Baru V Baru, který neexistuje můžete vyzkoušet třeba Blue Indigo

V Super Panda Circusu pracují s tématem času a nabízí celkem šest nealkoholických koktejlů. „Pokud si z nich někdo nevybere, rádi mu namícháme nealkoholický drink na míru. Pracujeme se spoustou netypických surovin od cold brew z kvalitních japonských čajů po domácí sirup ze zelených banánů a fermentovaného kampotského pepře,“ říká místní šéfbarman Michal Nevrlý.

Ve dvojici Whiskey Bar, který neexistuje a Whiskáč můžete vyzkoušet Otevřenou zahradu ze šťávy z červené řepy, čerstvé zázvorové šťávy, lučního medu, čerstvé citronové šťávy a kombuchy. V baru Slast pak energizující Naha Tea z čaje mačcha, který je rozmixován s ananasem, citronovou šťávou, sodou a cukrovým sirupem.

Ve Varech nejen na minerálky

Umění nealkokolických koktejlů můžete objevovat také v Becher’s Baru v legendárním karlovarském hotelu Pupp. Pro únorové menu tady vytvořili tři speciální koktejly, do kterých zařadili ingredience jako nealkoholický sekt a nealko destiláty, nadto vybrali dva oblíbené nealkoholické drinky ze stálé nabídky. Celkem tak zdejší speciální menu nabídne pět rozmanitých drinků.

Foto: Becher’s Bar V Karlových Varech můžete vyrazit do Becher’s Baru

Vyzkoušet tady můžete například koktejl z nealkoholického ginu s bezinkou, zeleným jablkem a celerem nebo drink na bázi nealko sektu s ananasem, citronovou verbenou a pandanovým listem. „V Becher’s Baru chceme ukázat, že nealkoholické koktejly mohou být stejně vzrušující a chutné jako ty alkoholické. Každý z nich má svůj vlastní příběh a nabízí jedinečný chuťový zážitek,“ říká Veronika Lofová.

Další suché střípky

V pražských Vinohradech můžete na skvělé nealkoholické koktejly vyrazit také do oblíbeného baru Bonvivant’s, kde se dlouhodobě snaží, aby hosté měli z nealko drinků stejný zážitek jako z těch klasických alkoholických. Připravili si tady tak například variaci na oblíbený koktejl Sgroppina ze zmrzliny, kterou během února vymixují s ginem Tanqueray 00, citronem a cukrovým sirupem a navrch jej zalijí bazalkovou limonádou a zakápnou olivovým olejem.

Foto: Bylo, nebylo Ani v libereckém Bylo, nebylo s přípravou nealko koktejlů nezahálejí

Na druhé straně Vltavy na Smíchově se můžete vydat do baru Back Doors, kde si nachytali tři varianty koktejlů: sladký, hořký a kyselý. První potěší milovníky kávy, protože obsahuje espresso, nealko gin a pomerančovou marmeládu. Hořkou verzi tvoří červený hořkosladký bitter bez alkoholu, čaj lapsang a tonic z třešňových květů a kyselý koktejl obsahuje nealkoholický aperitiv Nochino Ruby, čaj z bobulek godži a marmeládu z bergamotu.

Pestrou nabídku nealkoholických koktejlů mají také v libereckém baru Bylo, nebylo, a to celoročně. Například Yubaba potěší ty, kdo si potrpí na zemité chutě, jelikož obsahuje nealko gin s obilným čajem. Ti, kdo vyhledávají spíše ovocnější nápoje, mohou sáhnout po Alence v říši divů s ibiškovým čajem, grepem, bylinami a vyšlehaným bílkem.

„K našim šesti stálicím od února přidáváme ještě další dva koktejly. Godfather, tedy nealkoholické Negroni založené na rybízovém nealkoholickém likéru Mondino, černém zauzeném čaji lapsang, miso sirupu, nealkoholickém aperitivu od Utopia a zástřikem z pomerančové kůry. A další je Králíček Petr. To bude mrkvový highball, základem tedy bude mrkvová šťáva, nealkoholický grapefruitovo-broskvový aperitiv Volée, Martini Vibrante, zázvor a citron,“ dodává Martin Havlen z Bylo, nebylo.

