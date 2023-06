Super Mario už dávno není jen o procházení – tedy prohopsávání – zleva doprava dvourozměrnými úrovněmi. Nejslavnější videoherní značka světa se za více než čtyřicet let své existence rozrostla do mnoha žánrů od závodů až po akční soubojové hry. Ještě letos se ale vrátí ke svým prapočátkům. Právě oznámená novinka Super Mario Bros. Wonder v říjnu na Nintendo Switch přinese 2D skákačku.

Při pohledu na zveřejněný trailer Super Mario Bros. Wonder musí zaplesat srdce všem veteránům nebo milovníkům retra. Hra pro Switch totiž sází na klasické hopsání přes překážky i na Goomby, po kterém vás samozřejmě čeká skok na stožár s vlajkou na konci úrovně. A to jak v roli samotného Maria, tak v kooperaci s bráchou Luigim, princeznou Peach nebo houbákem Toadem.

Úplně bez inovací oproti Super Mario Bros. z roku 1983 to ale samozřejmě nebude. Kromě moderně vyleštěného vizuálu Super Mario Bros. Wonder přinese rozmanité pojetí levelů, které prověří vaše reflexy, i nové schopnosti hlavních hrdinů. Třeba když z mystery kostky vypadne power-up sloního jablka, které vás promění… no ano, na slona!

Super Mario Bros. Wonder japonský vydavatel oznámil na včerejší akci Nintendo Direct, kde došlo i na další příjemné zprávy. Příští rok se vlastní hry dočká princezna Peach, chystá se remake Super Mario RPG z roku 1996, na Switch dorazí i remasterovaná verze Luigi’s Mansion 2. A kdo by ovládání neposedného Maria chtěl vyměnit za vlastní skákání a křepčení u akčních párty her pro více hráčů, bude moci brzy vyzkoušet WarioWare: Move It!

Zatím poslední hlavní titul s kníratým instalatérem Super Mario Odyssey vyšel v roce 2017. Od té doby Nintendo připravilo pouze Super Mario Maker 2, což je primárně kreativní hříčka, v níž si hráči vytvářejí vlastní úrovně, a Bowser’s Fury, variaci na Super Mario 3D World z roku 2013 vydanou předloni společně s předělávkou původní hry pro Switch.

Letošek je pro fanoušky Super Maria, jehož tvůrce Šigeru Mijamoto loni oslavil sedmdesátiny, vůbec povedený. Sám Mijamoto spolupracoval na otevření zábavního parku Super Nintendo World v kalifornském filmovém komplexu Universal Studios Hollywood, v dubnu pak měl premiéru velice povedený snímek Super Mario Bros. ve filmu.