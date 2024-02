Své kanceláře Capexus proměnil na živý showroom. Ukazuje v něm, že tento prostor nemusí být jen o práci

Uložit 0

Pod slovem showroom si člověk obvykle představí velkou výlohu a prostor s naaranžovanými produkty, ve kterém moc dynamických prvků nečeká. V případě společnosti Capexus, jež se specializuje na návrhy a realizace kancelářských prostor, ale vypadá showroom úplně jinak. Capexus se ho rozhodl spojit v jeden celek s vlastními kancelářemi a sám na sobě tak demonstrovat širokou paletu možností a cest, kterými se mohou klienti vydat, pokud chtějí pracovní prostředí nejmodernějšího střihu.

Taková kancelář již nenabízí židle a pracovní stoly, které patří jedinému zaměstnanci. Nemá stísněné kuchyňky a takzvané relax koutky. Moderní kanceláře podle Capexu odpoutaly svou pozornost od individuálního výkonu v malém office boxu a zaměřil se na prostory, kde se mohou zaměstnanci setkávat a radit se, odpočívat nebo čerpat inspiraci. „Současným trendem jsou prostory nepracovní. Jsou to kavárny, knihovny, spa místnosti a podobně,“ vysvětluje Martin Židek, architekt Capexu.

Právě on spolu se svým týmem všechny tyto trendy bedlivě sleduje a reaguje na ně. Podoba kanceláře se totiž pro řadu zaměstnanců stává jedním z faktorů, podle něhož si vybírají, kde budou pracovat, a tedy i trávit značnou část dne. Aby si klienti mohli takový prostor prohlédnout za běhu, rozhodl se Capexus, jejž před 13 lety založil Karel Konečný s Danielem Matulou, vytvořit showroom, který je naživo seznámí se všemi nezbytnými detaily. Od logistiky v místě přes materiálová řešení až po osvětlení či podhledy.

Sám Capexus, jenž se nedávno stal součástí skupiny ČEZ ESCO, také urgentně potřeboval nové kanceláře. Dříve sídlil v budově, kde obýval tři patra, přičemž celý prostor byl koncipován zhruba pro 40 zaměstnanců. Společnost ovšem postupně vyrostla na více než stovku. Do toho přišel covid a změnil se způsob práce. Proto bylo nevyhnutelné stěhovat se do většího. Jenže firma, která v roce 2022 dosáhla obratu téměř 750 milionů korun, určitý čas naplňovala známé pořekadlo o kovářově kobyle chodící bez patřičného okování.

Foto: Capexus Obchodní ředitelka Capexu Monika Younis a architekt společnosti Martin Židek

Před samotným nastěhováním na novou pražskou adresu na smíchovském nábřeží bylo podle Moniky Younis, obchodní ředitelky společnosti, nutné najít cestu, jak s novým prostorem o výměře téměř 1 500 metrů čtverečních pracovat. „Je to dvakrát větší prostor než ten, který jsme měli dříve, a také úplně jiný. Takže než jsme vůbec začali vymýšlet jeho podobu, museli jsme pojmenovat rutiny naší práce a s tím spojit nastavení fungování showroomu,“ vysvětluje Younis důvody, proč byl celý proces velmi komplikovaný a zdlouhavý.

Její slova potvrzuje i Martin Židek, který se na návrhu kanceláří podílel. „Spojení kanceláří a showroomu byla vlastně dvě protikladná zadání,“ vysvětluje architekt s tím, že složité bylo i do detailu naplnit představu managementu společnosti. „Každý do toho chtěl vnést něco ze sebe, každý měl nějaké požadavky a tohle všechno skloubit dohromady bylo extrémně náročné,“ vysvětluje Židek.

Práce, ale i jóga a masáže

Výsledek je k vidění ve 3. patře smíchovské budovy, kde návštěvníky nejdříve přivítá velký komunitní prostor s výhledem na řeku a Vyšehrad. Vedle řady míst určených ke společnému posezení je ústředním bodem kanceláře vyvýšené pódium a centrální ostrůvek s kávovarem, který se občas mění na bar. Děje se tak v momentech, kdy zde Capexus pořádá oslavy, večírky a různá setkání, ale například i konzultace či panelové diskuse pro širší veřejnost.

Od centrálního prostoru se rozbíhají dvě křídla, ve kterých vzniklo zázemí pro jednotlivé týmy architektů, obchodníků, projektantů, project managerů a dalších specialistů. Mezi zónami jsou nainstalovány telefonní budky pro vyřízení hovorů, zasedací místnosti, kuchyňky a další. Specialitou jsou pak místa určená k odpočinku. Zaměstnanci mají přímo v kancelářích k dispozici místnost určenou pro cvičení jógy i spa prostory, kde si lze vychutnat masáž. Nechybí ani tichá místnost v podobě knihovny, která nabízí klid, pokud jej zaměstnanec potřebuje.

Přestože na první pohled působí celý prostor homogenním dojmem, funkce showroomu vyplouvá na povrch v momentě, kdy se návštěvník zaměří na konkrétní detaily. Například úložné boxy, ve kterých si zaměstnanci mohou uschovat své osobní věci. Některé mají klasický zámek na klíč, jiné zámek s číselným kódem a na dalších je sofistikovaný digitální zamykací systém, aby společnost ukázala všechny možné varianty.

Stejně tak přistupuje i k nábytku. Stoly, židle a další vybavení se napříč prostorem proměňují, aby firma předvedla všechny alternativy – od levnějších kousků až po ty prémiové. Různé jsou i použité materiály. Objevují se zde hladké či hrubé struktury, polotransparentní prvky, rozmanité druhy čalounění, osvětlení nebo barevné kombinace, střídají se i řešení podhledů a tvarové varianty jednotlivých stavebních prvků. Specifikem jsou také designové hasicí přístroje či na míru navržená umělecká díla zdobící stěny některých místností.

Díky této různorodosti je složité zařadit design kanceláří Capexu do jedné konkrétní škatulky, jako to bylo například u zakázky pro společnost LMC. Té firma navrhla prostory v lehce orientálním stylu dodržujícím principy feng-šuej. „Paralelou u těchto dvou projektů je pouze silná osobnost zakladatele, kdy u LMC to byl Libor Malý, který je buddhista. V našem případě ale šlo hlavně o to, mít živý showroom ukazující co nejvíce produktů od lokálních výrobců a návrhářů,“ vysvětluje Židek, který se spolu se svým týmem také musel vypořádat se zakázkou na kanceláře společnosti Direct, kde bylo ústředním motivem umožnit každému „být“.

Foto: LMC / Capexus Příjemné pracovní prostředí je dnes priorita nejen pro mileniály a generaci Z, jak ukazují i kanceláře LMC

Může to znít jako těžko uchopitelné zadání, ovšem podle Moniky Younis určitá konkrétní představa pomáhá vytvářet duši prostoru. „Na začátku je samozřejmě vždy důležité přesně definovat, čeho má být dosaženo, jaká je vize, ale u Directu je to o filosofii, kdy zaměstnanci jsou kolegové a manažeři podporovatelé. Chtěli vytvořit městečko, kde má zaměstnanec po ruce vše důležité. Má tam tělocvičnu, kavárnu, zkrátka všechno, co k životu potřebuje,“ dodává Younis, která však připomíná, že Capexus dnes dělá i víc než kanceláře.

Hotel, fitko a klinika mají mnoho společného

Společnost Capexus se v poslední době začala věnovat také dalším místům, jako jsou hotely, fitness centra, retailové prostory, a dokonce i zdravotnická zařízení. „Přestože fitness centra či kliniky jsou specifické z hlediska provozu či hygieny, řada principů je stejná jako u kanceláří. Ty dnes mají recepce stejně jako hotely, řešíme u nich gastroprovoz, masáže a podobně. Nabyté znalosti teď můžeme využívat i u jiných realizací,“ vysvětluje Židek s tím, že Capexus má podle něj na českém trhu výsadní pozici, jelikož jako jedna z mála firem dokáže zakázky odbavovat kompletně in-house, bez větších vstupů třetích stran.

„Díky tomu máme my i klient jistotu, že vše bude fungovat bez problému. Je důležité, aby prostor primárně plnil funkci, ke které je navržen, tedy uspokojil potřeby jeho uživatelů. Ten pak zabalíme do skvělého designu a zajistíme, aby fungoval i po stránce technologické. Vzduchotechnika, elektroinstalace, AV vybavení a podobně. Jedině touto kombinací se v něm člověk bude cítit dobře,“ dodává Monika Younis.

Že se Capexu daří tato kritéria plnit, napovídají ocenění, která společnost za 13 let své existence posbírala. Mezi ty poslední patří například cena pro IT kanceláře roku za zmíněnou realizaci pro LMC, cena Recepce roku v lobby budovy River Corner či účast ve finále soutěže Kanceláře roku přímo s vlastními prostory.