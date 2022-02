Květiny, pečivo, nové módní kousky či knihy, to všechno je potřeba každý den rozvézt do obchodů po celém městě. Tento úkol je nejčastěji vkládán do rukou dodávek či menších náklaďáků vybavených neekologickými dieselovými motory, které tak do městských ulic přivážejí také hluk, emise a znečištění. Řešit to chce švédský startup Volta Trucks se svými náklaďáčky na baterie. Ty má v plánu začít vyrábět ještě v letošním roce, k čemuž mu poslouží čerstvá investice.

Zahájení výroby kompaktního elektrického trucku jménem Zero plánuje Volta na závěr letošního roku. Aby však byla schopna přejít z fáze vývoje do fáze výroby, bylo nutné vynaložit nemalé finanční prostředky získané prostřednictvím několika kol financování. To poslední, v pořadí již čtvrté uzavřela Volta před několika dny s novým kapitálem ve výši 230 milionů eur.

Částka v přepočtené výši přibližně 5,5 miliardy korun se přidává k investici ze září loňského roku a navyšuje celkovou valuaci společnosti na 433 milionů eur, tedy více než 10,5 miliardy korun. Stejně jako v předchozím případě vedly celé kolo financování společnosti Luxor Capital a Byggmästare Anders J Ahlström Holding, které do Volty investovaly již v září.

Model Zero je specifický svou koncepcí řidiče sedícího uprostřed výrazně prosklené kabiny Foto: Volta Trucks

Volta chce získaný kapitál použít k financování veškerých inženýrských a obchodních operací, jež budou zahájení výroby předcházet. O její model Zero je podle společnosti velký zájem. Ve svých rukou by měla aktuálně držet objednávky na pět tisíc vozidel v celkové hodnotě přesahující 1,2 miliardy eur, tedy bezmála 30 miliard korun. Tyto vozy chce nabízet prostřednictvím přímého prodeje i v rámci leasingu spojeného se službou nabíjení, servisem a pojištěním.

Model Zero chce na trh přinést malou revoluci. Nejenže dává vzniknout zcela novému segmentu elektrických užitkových vozů určených výhradně do městských ulic, ale od konvenčních dodávek a náklaďáků se výrazně vzdaluje i svým vzhledem. Sedadlo řidiče je situováno uprostřed kabiny, která díky prosklení nabídne bohatý výhled do všech stran.

První kusy by se měly v rámci testovacího provozu objevit v ulicích Londýna a Paříže už v polovině letošního roku. Na rok následující je pak v plánu produkce zmíněných pěti tisíc kusů modelu Zero, přičemž výrobní kapacita bude postupně navyšována a v roce 2025 tak Volta počítá s produkcí až 27 tisíc vozů, jejichž nabídku chce do té doby rozšířit o různě velké modely.

Kompletace elektrododávek bude probíhat v rakouském závodu Steyr Automotive. Baterie, které mají na jedno nabití poskytnout dojezd až 193 kilometrů, má dodávat společnost Proterra. Její služby mimo jiné využívá také americká automobilka Nikola, která vyvíjí elektrické trucky a v blízké budoucnosti chce na trh přinést také tahače poháněné vodíkem.