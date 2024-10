Svou angličtinou zbořil Instagram. Ve škole nás učili, že udělat chybu je ostuda, říká a jde na to jinak

Uložit 0

Byť má dnes anglicismy ve svém slovníku kde kdo, s aktivním používáním angličtiny jako takové má řada lidí problém. Důvod? Podle učitele angličtiny Jakuba Čáslavy z instagramového profilu Kubova English je důvodem nízké sebevědomí a strach. „Bojíme se mluvit anglicky, protože nás ve škole učili, že mluvit s chybami se automaticky rovná špatná známka, ostuda, dostat zaracha a někde i výprask,“ říká Čáslava, který se rozhodl Čechy anglicky rozmluvit. Jeho uvolněný styl výuky na Instagramu baví přes 200 tisíc „studentů“, pro které si nyní připravil i speciální vzdělávací aplikaci poháněnou umělou inteligencí.

Jakub Čáslava, který sám sebe popisuje jako nejznámější pančelku angličtiny v Česku, se rozhodl přinést do lehce zatuchlého rybníčku výuky anglického jazyka v Česku svěží vítr, tedy spíše uragán. Ve svých výukových videích a kurzech předává znalosti velmi uvolněnou a hravou formou. Sledujícím vtlouká do hlavy látku prostřednictvím rapu, učí je správné používání sprostých slovíček a přitom má celou dobu na obličeji filtr se rtěnkou a umělými řasami.

Ví zkrátka, jak studenta zaujmout, díky čemuž se mu základny sledujících na sociálních sítích rozrostly do nebývalých rozměrů. Mimo 200tisícový Instagram ho sleduje přes 100 tisíc lidí na TikToku a téměř 30 tisíc lidí na YouTube. Vše přitom začalo tak trochu z nutnosti.

„Upřímně? Neměl jsem prachy,“ směje se Čáslava při odpovědi na otázku, proč s výukou angličtiny začal. Přivydělával si tak už na gymnáziu, kdy pomáhal spolužákům zvládnout maturitu. „Sto pade za lekci v kavárně, kde jsem si dal dvě kafe a vodu. Zbylo mi 35 korun na bus, a jel jsem domů. Prostě big byznys,“ směje se Čáslava.

Foto: Darek Golebiowski Jakub Čáslava z kanálu Kubova English

Po střední škole šel studovat VŠE, protože podle svých slov moc nevěděl, co se životem. „Vůbec mě to nezajímalo, ale pořád mi vtloukali do hlavy něco o podnikání. Tak jsem otevřel diskotéku a šel to zkusit,“ popisuje Čáslava svůj další byznysový krok, který ovšem dopadl podobně jako doučování po kavárnách. Na základě zkušenosti však začal o své budoucnosti přemýšlet dle japonské filozofie hledání smyslu života Ikigai.

„Začal jsem hledat průsečík toho, v čem jsem dobrý, co mě baví, co mě uživí a co může pomoct lidem. Angličtina byla jasná volba. Tak jsem zapnul Instagram a začal to tam rubat. Bylo mi jasný, že to musím dělat jinak. Měl jsem to štěstí, že jsem trochu magor, takže stačilo být sám sebou. A o šest let později 200k followers, pim pam, overnight success,“ směje se Čáslava.

Za štěstí však označuje i způsob, jakým se on sám k angličtině dostal. Rodiče ho totiž posílali na anglické kempy, na kterých měl kontakt s rodilými mluvčími z Ameriky. Díky tomu na škole angličtinu nevnímal jen jako další předmět, ale jako něco, díky čemu se může domluvit s jinými lidmi a co má smysl. „A taky jsem klasicky mastil GTA, koukal na seriály a poslouchal muziku,“ dodává Čáslava s tím, že se angličtinu učil třeba i z porna. Ale hlavně mluvil, i když ne vždy správně, což podle něj ovšem vůbec nevadí.

Jak totiž připomíná, studenti se v hodinách angličtiny většinou setkávají s nudou, zbytečnými pravidly a absencí individuálního přístupu. Hlavně se ale podle něj právě ve škole ve studentech vytváří strach z mluvení, protože chyba znamená trest v podobě špatné známky a ostudy. „Pravda je ale taková, že chyba je nezbytnou součástí procesu. Právě chyba vede k úspěchu. Jen ve škole nám to v hlavě dokonale otočili,“ říká Čáslava.

AI Kuba

Samozřejmě se nabízela možnost jít školský systém měnit do některé ze vzdělávacích institucí či agentur, jak ale říká, něco takového by asi nepřežil. „Mít někoho za zadkem, kdo by mi říkal, jak mám učit, to prostě nebylo pro mě. Systém nezměním, a ani nechci. Radši vytvořím nový, lepší,“ dodává Čáslava s tím, že inspiraci ani nikde nehledal a začal si výuku dělat ryze po svém.

K Instagramu se brzy přidaly i webináře, kterými podle Čáslavových odhadů prošlo kolem 50 tisíc studentů. On ovšem cítil potřebu dostat se k lidem při výuce ještě blíž a vytvořit prostor, kde budou moci mluvit úplně beze strachu. „Vždy mě štvalo, že nemám tolik času věnovat se každému. Tak jsem našel způsob, jak tady být fakt pro všechny a za cenu, kdy si to může dovolit každý,“ říká Čáslava.

Oním způsobem se stala mobilní aplikace KubaEnglish, kterou vyvinul ve spolupráci se studiem Gorilla Space. Aplikace staví na třech základních pilířích, kterými jsou personalizace, praxe a AI. Díky personalizaci dokáže přesně zacílit na potřeby daného studenta a vytvoří mu plán na míru. Prostřednictvím praxe si může uživatel vyzkoušet nabyté znalosti v situacích, do kterých se může při konverzaci reálně dostat. Ať už je to pozvání na rande, nezávazné povídání na baru či objednávání jídla v restauraci.

A pak je tu AI. Průvodcem v celé aplikaci je totiž Čáslavův avatar poháněný umělou inteligencí. „AI pomáhá rozmluvit se, dává zpětnou vazbu, a lze si s ní procvičit konkrétní fráze nebo slovíčka,“ vysvětluje Čáslava s tím, že o něho samotného studenti nepřijdou. „Já jsem v té appce taky, skrze zábavnej content, videa a podcasty. Tohle spojení AI a mojí reálný přítomnosti zajistí, že každý dostane tu nejlepší možnou lekci. A co je nejlepší, stačí 5–10 minut denně, a už za pár týdnů jsou vidět výsledky,“ dodává Čáslava.

V praxi to znamená, že uživatel může díky aplikaci komunikovat s avatarem podobně, jako by si povídal přímo s Čáslavou. Vše je daleko osobnější a zábavnější než při komunikaci s klasickým chatbotem, a hlavně student dostává zpětnou vazbu, díky které se může posouvat dál.

Po každé lekci se totiž nově osvojená slovní zásoba procvičí přímo v konverzaci s avatarem, který člověka dokáže opravit a ukáže mu správnou variantu. Díky výukovému plánu na míru se navíc obsah přizpůsobuje. Na začátku si jen stačí podle Čáslavových pokynů zvolit obtížnost, kolik minut denně má výuka probíhat, a vybrat oblasti zájmu, od filmů a seriálů přes hudbu až po sport.

8 milionů pro začátek

Podle Čáslavy nelze jasně definovat, na jakou úroveň aplikace studenta posune. Cílem je, aby se cítil sebevědomě v momentě, kdy má mluvit o tom, o čem mluvit potřebuje. Spíš než o školní úrovně A1, B2 či C1 tu jde o úroveň plynulosti konverzace bez strachu.

Jak Čáslava říká, do vývoje aplikace on a jeho společníci Darek Golebiowski a Adam Prskavec investovali již 8 milionů korun, přičemž si vše hradí z vlastní kapsy. Vývoj je podle něj, co se obsahu týče, teprve na začátku. „Máme v plánu hromadu dalších funkcí. Třeba personalizované slovníčky, které poznají, jaká slovíčka a fráze uživateli nejdou, a postaví z nich lekce na míru. Chceme taky budovat komunitu, která propojí lidi, a přidat gamifikaci, aby učení bylo ještě zábavnější,“ vyjmenovává Čáslava, pro kterého byl vývoj vzdělávací aplikace zcela novou zkušeností.

Foto: Gorilla Space Tým Gorilla Space, který na vývoji aplikace pracoval

„Do teď jsem byl zvyklej prodávat online kurzy – něco natočím, a za pár dnů to bylo venku. Ale u appky to funguje jinak, protože se všechno programuje a na vývoji pracuje velkej tým. Trvá to a trvá… ale o to větší radost mám z toho, že je první verze konečně venku,“ říká Čáslava.

Zaváděcí cena aplikace je s 50% slevou 2 980 korun na rok. Podle tvůrců je o 96 procent levnější než učení s učitelem, přičemž vychází z průměrné hodinové sazby lektorů angličtiny v porovnání s tím, jak dlouho lze s aplikací studovat.

„Věříme, že jsme nasadili nejférovější cenu. Lekci lze mít kdykoliv kterýkoliv den, a v přepočtu vychází na 8 korun. Chceme jít lidem s učením naproti, takže na začátek je to za méně a pak budeme appku postupně zdražovat,“ vysvětluje Čáslava s tím, že v plánu je během příštího roku také expandovat za hranice. On sám se přitom chce i nadále věnovat kurzům a také tvorbě na sociálních sítích. „Pořád chci tuhle edukační formu posouvat a učit lidi jazyk jak v appce, tak skrze kurzy, který je budou bavit a budou díky nim za pár hodin dělat větší pokrok než za roky ve škole,“ uzavírá Čáslava.