Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát jsme Karlínských 20 položili Elišce Hudcové, spoluautorce cestovatelské aplikace Placehunter. Aplikace, která získala cenu popularity v naší soutěži Startup Awards, přináší tipy na zajímavé výlety po Česku i v zahraničí. Proč její autorka v mládí do noci jezdila coby taxikářka? Jakého auta se s těžkým srdcem nedávno vzdala a jakou činnost doma považuje za naprosto obtěžující?

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Jsem spíš noční sova než ranní ptáče, takže počítač vypínám často až po půlnoci a chodím spát mezi jednou a druhou v noci. Vstávání mi moc nejde, takže každé ráno, kdy musím vstát před osmou, je jedna velká tragédie. O víkendu jsem pak schopná spát klidně do jedenácti, abych dohnala deficit.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

První ranní kontakt s telefonem je samozřejmě budík, který minimálně pětkrát posunu, protože prostě nejsem schopná vstát v čas, který si určím. Pak většinou proletím e-mail, Slack a zprávy, jestli je něco, co musím řešit okamžitě. Pokud tomu tak není, telefon odkládám a mířím ke kávovaru.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Na mobilu je to určitě moje vlastní appka Placehunter, kterou s týmem neustále zdokonalujeme, já dohlížím na nový obsah. Pak jsou to samozřejmě všechny komunikační nástroje a v neposlední řadě Spotify, který mě doprovází téměř celý den. Na počítači nejčastěji otevírám Adobe produkty, protože často pracuji s fotkami, grafikou a videem.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

MacBook Pro & iPhone. Velký monitor mám jen v kanceláři, ale před pár týdny jsem si konečně objednala iMac, tak se těším, že budu moct pracovat zas o něco efektivněji i z domova. Ještě víc excited jsem z nového NAS disku, díky kterému budu mít přístup ke všem souborům odkudkoliv ze světa. Pokud se jako přístroj počítá i můj Nikon Z6, tak ten nosím často s sebou.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Móda mě baví a vždycky bavila, takže se nad svým outfitem pokaždé aspoň trochu zamyslím a neoblékám to, co mi prostě přijde zrovna pod ruku. Nemám asi žádnou svoji uniformu, protože nerada nosím stejné outfity, vždycky se snažím vymyslet alespoň jeden nový prvek. Obecně mě ale baví kombinace sportovního a elegantního stylu, takže většinou to vyhrávají elegantní kalhoty, bílé nebo černé tričko, sako či svetr a pohodlné tenisky. Nikdy nenosím modré džíny a obecně modrou barvu u mě v šatníku nenajdete. Ujíždím na kvalitních skandinávských značkách, jako je třeba Cos, Arket, Copenhagen, Marc O’Polo, Selected Femme nebo Samsøe Samsøe.

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Oblíbený nemám, ale velká většina mých tenisek jsou Nike nebo Adidas. Spousta lidí kolem mě si ale chválí značku On, takže se je chystám taky vyzkoušet.

Foto: Archiv Elišky Hudcové Eliška Hudcová, autorka cestovatelské aplikace Placehunter

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvém batohu?

MacBook, iPhone, Airpody, foťák a pytlíky na 💩 (máme dva psy).

Jmenuj knihu, kterou bys doporučila všem k přečtení.

Čísla nelžou od Václava Smila. Baví mě spíš edukační knihy než klasická beletrie a tahle mě neuvěřitelně bavila jak obsahem, tak formátem.

Jaký film nebo seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Nesnáším koukat na věci, které už jsem viděla. Líbil se mi ale seriál Money Heist nebo Designated Survivor.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Poslouchám techno nebo elektronickou hudbu. Neustále. Nezáleží, jestli potřebuju nakopnout, soustředit se anebo se uklidnit. Tenhle typ hudby v mém případě zvládne všechno. Baví mě Paul Kalkbrenner, Ben Böhmer, Bonobo, Moderat, Rüfüs du Sol, Ron Flatter nebo Jon Hopkins.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Jsem velký milovník moderní architektury, takže odebírám třeba právě CC Arch. Zároveň si ráda procvičuju jazyky, takže teď mám zrovna rozposlouchané podcasty němčiny Tak Trochen. Obecně ale na podcasty moc času nemám a na YouTube už vůbec ne.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Technologické hračičky doma už většinou máme – o to se vždycky postará můj snoubenec. Ale netrpělivě čekám, až někdo vynalezne stroj, který umí sám vařit. Naprosto mě tahle aktivita obtěžuje, takže budu první, kdo si ho koupí.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Nedávno jsme prodali idol všech idolů – expedičního Land Rovera Defendera 2011, což mě bude ještě dlouho mrzet, ale nenašli jsme pro něj vhodné využití. Pořídili jsme si místo něj nové Volvo V90 Cross Country, které naše cesty do hor se dvěma psy zvládne.

Kam si ráda zajdeš na dobré jídlo?

Dáváme hodně na tipy od Lukáše Hejlíka. Když vyjedeme mimo Prahu, jeho Gastromapa je první, z čeho vybíráme. V Praze máme s přítelem ale oblíbený tapas bar El Camino a na snídani nejraději chodíme do holešovické Osady.

Jak sis vydělala první peníze?

Moje první práce byla odpolední recepční v advokátní kanceláři.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostala zaplaceno?

V osmnácti letech mi k advokátní kanceláři přibyla ještě noční práce, kdy jsem jezdila jako taxikářka pro Modrý Anděl. Takže přes den jsem chodila do školy, odpoledne jsem byla na recepci a do noci jsem vozila lidi v podnapilém stavu. Tehdy jsem šetřila na své první auto, které jsem si za pár měsíců pořídila.

Investuješ?

Kryptoměnám upřímně nerozumím na takové úrovni, abych do nich dokázala investovat. Mám jednu větší investici v nemovitosti, Placehunter by se taky dal počítat jako investice a zbytek mám rozložený v bankovních produktech. Já vím, je to tragédie, ale ještě jsem si nenašla energii a čas na to, abych začala řešit něco smysluplnějšího.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostala?

Já nikdy žádnou nedostala! Kde se rozdávají?

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Myslím, že ta největší facka mě ještě čeká. Doteď jsem se potýkala jen se zanedbatelnými faily, které ani nestojí za řeč.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Byznysově vlastně všichni, kdo dokázali něco z nuly vytvořit, je úplně jedno v jakém oboru. V osobním životě mě inspiruje hlavně můj přítel, který je neuvěřitelně schopný a pracovitý.