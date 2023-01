Tady je vaše taška s nářadím, pane. Robot od Boston Dynamics ukazuje své schopnosti na stavbě

Za styl, jakým svému kolegovi na lešení hodil tašku s nářadím, by mu spolupracovníci asi nepoděkovali, možná si ale karmu spravil povedeným saltem, kterým oslavil splněný úkol. Pokročilí roboti od americké společnosti Boston Dynamics byli znovu v akci – tentokrát se v novém videu představilo humanoidní zařízení jménem Atlas, které demonstrovalo, jak by mohla vypadat jeho pomoc na stavbách. A nejen tam.

Roboti značky Boston Dynamics patří k tomu nejlepšímu, co moderní robotika nabízí. Dlouhé roky je firma, která původně vznikla na americké MIT a dnes patří pod křídla skupiny Hyundai, prezentovala v zábavnějších situacích, když dělali různé akrobatické kousky nebo synchronně tancovali, v poslední době je ovšem ukazuje i v podmínkách, ve kterých by jednoho dne mohli reálně pomáhat lidem.

Jejich nasazení se často skloňuje třeba v souvislosti s pracemi ve skladech, z čehož bude moct těžit například logistický gigant DHL, a také na staveništích, kde mohou vykonávat rutinní práci bez přílišného přemýšlení. Právě na tento scénář se v Boston Dynamics nyní zaměřili v novém propagačním videu, ve kterém hraje hlavní roli humanoidní robot Atlas, který pomáhá svému lidskému kolegovi.

Atlas je specifický v tom, že jsou jeho pohyby jednak podobné člověku, jednak vyvolávají poněkud děsivé představy o tom, jak by to na světě mohlo vypadat, kdyby se takové hračky dostaly do každodenních životů lidí. Bujná fantazie maluje představu, že by někdo jako Atlas chodil nakupovat do supermarketu, kde by z regálů vybíral oblíbené cereálie pro svého majitele. Nebo mu tankoval benzin do auta.

O tom ale byznys známé robotické firmy, s jejímiž produkty experimentují i česká e-shopová jednička Alza nebo České vysoké učení technické v Praze, tak úplně není. Naopak by se její roboti měli uchytit v ryze manuálních pracích, například popadnout tašku s nářadím, vyskákat na lešení, předat ji kolegovi a jít zase na jiný rutinní úkol. O to se teď postaral zmíněný Atlas – a ještě se pochlubil krásným saltem.

„Nepřemýšlíme jen o tom, jak Atlase přimět, aby se dynamicky pohyboval v prostředí, jako tomu bylo například u tancování. Nyní mu začínáme dávat práci a přemýšlíme o tom, jak by měl robot vnímat objekty ve svém prostředí a manipulovat s nimi,“ říká Scott Kuindersma, který vývoj nejpokročilejšího robota značky Boston Dynamics ve firmě vede. A podotýká, že jde o sehranou, nikoliv autentickou scénu.

Cíl inženýrů je zřejmý: udělat z Atlase robota schopného čehokoliv, co bude potřeba. Svým způsobem by měl být, co se manuální práce týče, schopný jako člověk, ne-li schopnější, protože se reálně nikdy neunaví, nebude vyžadovat vyšší plat a neřekne křivé slovo na svého zaměstnavatele. „Manipulace je rozsáhlá kategorie, na které musíme ještě hodně pracovat, toto ale dává možnost nahlédnout, kam se tato oblast ubírá,“ doplňuje Kuindersma.

V rybníčku Boston Dynamics (a dalších robotických firem) se mimo jiné chce více angažovat i Elon Musk, který před pár měsíci představil vlastního humanoidního robota, jenž by se měl nejprve objevit u výrobních linek vozů Tesla. A pokud se tam osvědčí, mohl by se dostat i do prodeje. Zatím však umí jen základní lidská gesta – k ničemu většímu než k několika krokům, mávání a drobnému tančení ho ještě neužije.

Možná zajímavější je ale robotický počin českých firem KM Robotics a Wienerberger, který umí postavit zeď z cihel a během letošního roku by se mohl objevit v reálném provozu na stavbách. Prý by mohl nahradit celou partu dělníků a snížit tak stres stavařským firmám, jež trpí pod náporem nedostatku kvalifikovaných dělníků.