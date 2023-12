Tady plyne čas jinak. Posed na kraji lesíka nabízí útěk mimo civilizaci a těží z krásy svého okolí

Uložit 0

Je zde všechno, co potřebujete. Tedy kromě elektřiny, tekoucí vody či třeba splachovacího záchodu. Ovšem, tak je tomu schválně. Tohle je totiž místo na věci, na které v kalupu velkoměsta nemáte čas. Opékat buřty, vařit kafe v moka konvičce ve žhavém popelu, když jste si předtím ručně zrnka namleli, sledovat krmení strakapouda, čápa nebo ledňáčka, kreslit výhledy do krajiny či třeba jen sedět na terase a pozorovat klidnou přírodu. Hlavně pomalu a v klidu, daleko od všeho. Přesně to nabízí posed KeepCalm Treehouse.

Za KeepCalmem, který se nachází na kraji malého lesíka při obci Smidary asi hodinu a půl od Prahy, stojí podnikatelé Pavlína Zychová a Jiří Janoušek. Zychová je ve startupovém světě známá jako zakladatelka platformy MyStay, jež digitalizuje recepce hotelů. České řešení je implementováno v ubytovacích zařízeních po světě a během pandemie koronaviru jej podpořila i Světová zdravotnická organizace.

Sama Zychová tráví hodně času na cestách a ve velkých městech, pochází přitom z Nového Bydžova nedaleko Hradce Králové. „Dětství jsem strávila na stromech, v polích jsme si neustále dělali různé bunkry. Jsem zvyklá těšit se z přírody,“ přibližuje podnikatelka pro CzechCrunch. V uspěchaném životě jí právě příroda chyběla stále víc. „Několikahodinová procházka vás nenabije energií tolik, jako když venku strávíte několik dnů,“ popisuje s tím, že začala hledat způsoby, jak by v přírodě mohla trávit více času.

„Kromě toho, že to byl můj dlouholetý sen, dalším důvodem, proč vznikl KeepCalm, je únava, kterou všude kolem sebe v naší bublině pozorujeme,“ říká Zychová. A uvádí, že oba dva s Janouškem jsou z plného pracovního tempa a sezení za počítačem na konci týdne mentálně vyčerpaní, proto hledali únik do místa, kde si všechno musíte donést, naštípat a uvařit sám. „Je to balzám pro duši. Udělali jsme takovou oázu klidu se spoustou čtení, hraní, malování, jógy a celkově takového kreativního offline nicnedělání,“ pokračuje.

Nahrálo tomu také to, že v rodinném „fondu“ se omylem již před časem objevil malý dubový lesík, o kterém se otec Zychové jednou při společné večeři zmínil. Když dorazili na hranici malé louky a lesa, místo je okamžitě uchvátilo. „Byla to dokonalá poloha s nepopsatelným geniem loci. Louka, která je lemovaná obrovskými stromy z obou stran, “ přibližuje Zychová. Při stavbě malé chatičky ovšem dbali na to, aby do přírody zasahovali co nejméně. Proto je posed pomocí kovové konstrukce vyvýšen nad zemí, aby si příroda pod ním mohla žít v klidu dál.

Domeček nazvaný KeepCalm Treehouse díky velkým oknům nabízí výhledy do krajiny a na vyvýšeném patře z pohodlné postele také pohled na noční oblohu. Díky skládací posteli na „dolním patře“, která v nesloženém stavu slouží jako stůl a lavice na sezení, dokáže ubytovat čtyři lidi. Nachází se v něm i kout sloužící jako kuchyň s prostorem na plynový vařič a rovněž „koupelna“, kde si lze umýt tvář i nádobí. To vše při rozměru 2,5 na 3 metry.

Podle původních plánů měl posed uvnitř obsahovat i kamna na dřevo, která by sloužila pro vaření a topení. „Problémem bylo, že v době, kdy jsme posed umisťovali na místo, nešel nikde koupit komín, čekací doba byla půl roku a víc,“ krčí rameny Zychová. Volba tak padla na plynová kamna. „Nakonec se ukázala jako nejlepší řešení. Plyn je hodně efektivní, celý posed vytopí do deseti minut. Dřevo je více přírodní, ale hodně lidí si nedokáže pořádně založit oheň, topení trvá delší dobu, je třeba sekat a během noci vstávat a přikládat,“ vysvětluje.

Posed byl na své místo instalován v loňském říjnu a již více než rok se pronajímá návštěvníkům. Zychová postupně vylepšuje i blízké okolí, kde se nachází například dřevěná latrína, která se vynáší po každých hostech. „Nechtěli jsme mít suchý záchod, do kterého se všichni štítí chodit, a mise je splněna,“ říká Zychová.

Letos se k samotnému posedu přidala také prostorná a opět vyvýšená terasa s lehátky a kompletním vybavením na jógu i meditaci při západu slunce či sauna. Na nedalekém stromě pak přibyla zavěšená konev. „Tato ekologická sprcha je zážitkem. Jiří aplikoval své fyzikální dovednosti a pomocí dvojité kladky sestavil funkční konvičko-sprchu, kterou nejvíce milují děti a fanoušci Instagramu,“ usmívá se Zychová. Chybět nemůže ani gril a ohniště se špalky na sezení. Mezi stromy je natažená také síť na válení s výhledem do korun stromů.

Celé prostředí přitom láká k aktivitám, na které uspěchaný člověk ve městě nemá běžně čas. „Jde o malé radosti. Každá minuta zde plyne totálně jinak, nemusíte být online, všechno je pomalejší,“ říká Zychová. A doplňuje, že pro inspiraci jsou v posedu k dispozici různé deskové hry, sada tužek a papírů na kreslení i spousty dobrodružných klasik z dětství jako Vinnetou, Rychlé Šípy či Cesta kolem světa za 80 dní.

„Kromě dvojic a rodin s dětmi k nám jezdí i jednotlivci, prostě se přes týden zavřít, trochu pracovat a ve zbytku času úplně vypnout. Domeček je zamknutelný na petlici uvnitř, takže se tam člověk cítí v klidu a v bezpečí, navíc je člověk dva metry nad zemí i na terase, takže ani nehrozí nebezpečí od žádných zvířat,“ doplňuje Zychová.

Protože je posed vzdálený asi dva kilometry od nejbližší vesnice, v noci tam není téměř žádný světelný smog, díky čemuž lze pozorovat fascinující noční oblohu. I když je na místě dostupný signál, během pobytu jsme tam opravdu neměli vůbec chuť být na telefonu. Pohodové prostředí uprostřed přírody navíc láká k jinému přístupu. Například ve spojení s omezenou zásobou jsem si v životě nikdy nemyl zuby za použití tak málo vody. Běžně by mě nenapadlo, že bych se o něco takového měl či mohl vůbec snažit.

Nenahraditelná a jedinečná krása mikroregionů

KeepCalm Treehouse je díky vybavení vhodný na návštěvu v jakémkoliv ročním období. „Nabízí totiž něco k dělání za každého počasí. Příroda je fascinující pořád,“ říká Zychová, která od návštěvníků často dostává dotaz na tipy, co dělat v okolí. Lidé jsou totiž zvyklí cestovat za velkými atrakcemi, ať už jde o historické památky nebo úchvatné přírodní výtvory – v takovém případě doporučuje v dojezdové vzdálenosti například Prachovské skály, hospitál Kuks nebo zámek Hrádek u Nechanic.

Okolí vesnice Smidary nic takového prvoplánově nenabízí. A právě to je na něm nejlepší. „Je spousta hostů, kteří za celý pobyt buď ani nevytáhnou paty z areálu, anebo hledají něco neobvyklého, klidného a stále na samotě. Tehdy ráda doporučuji krásy mikroregionu, který jsme si sami nachodili,“ přibližuje Zychová.

Když si člověk začne všímat malých věcí a detailů, uvědomí si, že každý jeden dům v okolí může mít za sebou hodně historie. Například i jednou z přístupových cest k posedu vedla od roku 1880 železniční trať Veselačka, kterou v sedmdesátých letech minulého století zrušili, avšak pětikilometrová procházka po jejích stopách je pořád schůdná. Během toho v přírodě nacházíte stopy po lidské tvorbě, jako je zarostlý kamenný můstek, starý mlýn, opuštěné nádraží, projedete kolem stoletého stromu, místního starého mlýna či vyhlídky na Krkonoše.

„V okolí je také velké množství státem označených chráněných přírodních památek, jedna hned v blízkosti posedu. To vše pak vytváří nenahraditelnou a jedinečnou krásu mikroregionů, kterých máme všude okolo spousty, jenom si jich v uspěchaném světě nemáme čas všímat,“ uzavírá Zychová.